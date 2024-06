TikTok m’a sauvé la vie. 2 gadgets pour le diabète que j’utilise désormais tous les jours

Il y a trois ans, un médecin m’a diagnostiqué un diabète de type 2 après qu’une analyse de sang ait révélé un taux d’HbA1c élevé. Il m’a prescrit de la metformine et m’a renvoyé sans informations ni instructions. J’ai quitté le bureau en me sentant seul, effrayé et confus.

Après six mois de prise du médicament tel que prescrit, je me sentais tout le temps malade et j’avais perdu 20 livres. J’ai trouvé un nouveau médecin qui m’a dit de commencer à tester ma glycémie, c’est-à-dire ma glycémie, plusieurs fois par jour. J’étais déjà un YouTuber technologique examinant des gadgets sur les réseaux sociaux, j’ai donc naturellement décidé de commencer à documenter cela sur TikTok. J’ai posté des vidéos parlant de mon diagnostic, utilisant un glucomètre pour tester la glycémie et mes résultats.

Ces vidéos ont commencé à exploser avec des commentaires me disant de me faire tester pour le diabète de type 1 et de traiter mon diabète avec de l’insuline. On m’a dit de passer un test du peptide C pour vérifier la présence d’auto-anticorps et obtenir un diagnostic correct, alors je suis allé faire ce travail de laboratoire.

TikTok avait raison

Les résultats se sont révélés positifs pour une forme adulte de diabète connue sous le nom de maladie auto-immune latente chez l’adulte, ou LADA, également connue sous le nom de type 1.5, une maladie chronique gérée de la même manière que le type 1. Apparemment, 60 % des diagnostics de type 1 surviennent avec l’âge. de 20 ans, mais la conscience de cela est très faible. En fait, le Estimations du Centre de contrôle et de prévention des maladies que sur plus de 38 millions d’Américains atteints de diabète, 8,7 millions d’entre eux ne sont pas diagnostiqués.

Au fur et à mesure que j’en apprenais davantage sur la maladie et la technologie utilisée pour la gérer, j’ai réalisé davantage de vidéos. Après chaque visite d’un endocrinologue ou d’un éducateur en diabète, je sautais sur TikTok et partageais avec les gens ce que j’avais appris. Ainsi a commencé ma chaîne, Diabétech, où je montre aux gens comment je gère le diabète et les technologies qui existent pour aider les gens à vivre une vie meilleure. Deux ans plus tard, mon passe-temps allait devenir une carrière à temps plein, publiant des vidéos chaque semaine sur YouTube, TikTok et Instagram, ainsi qu’un podcast.

Voici deux appareils que je porte et que j’utilise et que tout le monde devrait connaître.

Glucomètres continus

Peu de temps après le diagnostic, j’ai commencé à porter un glucomètre en continu. Cet appareil portable mesure la glycémie toutes les cinq minutes et envoie les informations à mon smartphone. Les CGM peuvent être aussi petits que deux centimes empilés et sont appliqués sur la peau à l’aide d’un applicateur. L’applicateur insère un capteur, d’environ un pouce ou deux de longueur et de l’épaisseur de trois poils, sous la peau.

Un CGM au bras de l’auteur. Justin Eastzer

Le port d’un CGM a rendu la vie avec le diabète beaucoup plus gérable pour plusieurs raisons. Le capteur m’alerte lorsque j’ai une glycémie élevée (hyperglycémie) ou une glycémie faible (hypoglycémie). Anticiper un faible taux de glucose peut sauver des vies ; si elle n’est pas traitée, elle peut entraîner un évanouissement ou, pire encore, un coma diabétique. Grâce à ces alertes, j’ai évité des situations effrayantes et je suis reconnaissante d’avoir été diagnostiquée à un moment où elle existe.

Une capture d’écran des niveaux de glycémie dans l’application iPhone Dexcom G7 CGM. Justin Eastzer

Les mesures de glycémie en temps réel envoyées à mon téléphone m’aident à comprendre comment les aliments que je mange et les doses d’insuline que je prends m’affectent. Si je remarque des niveaux de glucose élevés après un repas, il est possible que je n’aie pas dosé suffisamment d’insuline pour couvrir le repas et je pourrai modifier mon approche la prochaine fois que je mangerai la même chose.

L’aspect le plus puissant des lectures CGM est peut-être leur utilisation en combinaison avec une pompe à insuline pour automatiser l’administration d’insuline.

Pompes à insuline

Les pompes à insuline dosent l’insuline tout au long de la journée pour aider les personnes atteintes de diabète à maintenir leur glycémie à un niveau cible. On croit souvent à tort que les personnes diabétiques qui utilisent une pompe « l’ont compris », mais ce n’est pas vrai. Bien que les pompes à insuline automatisées d’aujourd’hui allègent une grande partie du fardeau du diabète pour les utilisateurs, les pompes nécessitent toujours l’attention et l’interaction de l’utilisateur.

Il existe deux types de pompes à insuline sur le marché, avec et sans chambre à air. Les pompes à tubulure sont aussi petites qu’un bip ou un téléphone et disposent d’un tube reliant l’appareil à un site de perfusion sur l’utilisateur. Je porte une pompe tubeless appelée Omnipod. Il s’agit d’une pompe jetable et portable qui adhère au corps tous les trois jours, qui stocke et injecte l’insuline.

En tant que personne active, j’aime la mobilité de cet appareil. Les sites de perfusion pour toutes les pompes sont approuvés dans un certain nombre de zones, notamment l’abdomen, les bras, les fesses et bien plus encore.

Les pompes à insuline, comme la pompe Omnipod tubeless présentée ici, peuvent être associées à un CGM pour aider à réguler la libération d’insuline. Justin Eastzer

Grâce aux CGM, les pompes à insuline peuvent obtenir les informations dont elles ont besoin pour automatiser l’administration d’insuline en fonction de la trajectoire des mesures de glucose. Lorsque les personnes atteintes de diabète mangent, elles doivent toujours alerter la pompe du nombre de glucides contenus dans un repas et « préboliser » leur insuline environ 10 à 15 minutes avant un repas. Sans ces deux étapes, les utilisateurs auront probablement des difficultés à gérer des niveaux de glucose idéaux.

En fin de compte, j’aimerais voir les fabricants créer un véritable « pancréas artificiel » – des pompes qui suppriment toute interaction de l’utilisateur et peuvent maintenir la glycémie dans la plage cible. L’industrie y fait des progrès avec la technologie de détection des repas, et la communauté open source connue sous le nom de #WeAreNotWaiting expérimente des algorithmes dotés de paramètres dynamiques et nécessitant peu ou pas d’interaction.

Connaître les bases de la technologie du diabète

De nombreuses personnes ont encore des difficultés à gérer leur diabète ou ne reçoivent même pas de diagnostic. En connaissant ces technologies qui sauvent des vies, vous serez mieux équipé pour subvenir à vos besoins et à ceux de vos proches.