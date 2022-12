TikTok : Les États-Unis interdiraient-ils vraiment l’une des applications les plus populaires au monde ? | Actualités scientifiques et techniques

Les démocrates et les républicains ne sont pas d’accord sur grand-chose ces jours-ci, mais ont uni leurs forces pour dévoiler une législation bipartite qui interdirait TikTok aux États-Unis.

Les représentants des deux côtés de la division politique à la Chambre des représentants et au Sénat se sont prononcés contre ce qu’ils perçoivent comme une menace pour la sécurité nationale.

Ces préoccupations ont été reflétées dans un projet de loi dévoilé par le sénateur républicain Marco Rubio, qui bloquerait “toute entreprise de médias sociaux en, ou sous l’influence de” la Chine et d’autres pays étrangers hostiles, y compris la Russie.

Cela mettrait TIC Tac en ligne pour une interdiction pure et simple, une option nucléaire tenté par l’ancien président Donald Trump sur des liens présumés avec le gouvernement chinois.

TikTok appartient à ByteDance, basé à Pékin.

Mais en tant que l’une des applications les plus populaires aux États-Unis et dans le monde (plus de 100 millions et un milliard d’utilisateurs respectivement), les politiciens seraient-ils vraiment prêts à imposer sa suppression des smartphones de leurs citoyens ?

Comment les États-Unis appliqueraient-ils une interdiction ?

Dans le cadre de la mesure annoncée par M. Rubio, président Joe Biden pourrait imposer des sanctions à TikTok et à d’autres sociétés de médias sociaux pour empêcher les opérations commerciales aux États-Unis.

Avec la fin de 2022, le projet de loi ne serait probablement pas présenté au Congrès avant l’année prochaine, avec ses perspectives à la Chambre des représentants stimulées par les gains républicains à mi-parcours de novembre.

Si la Chambre adoptait le projet de loi, il se dirigerait alors vers le Sénat contrôlé par les démocrates.

Mais le Dr Evan Lawrence, maître de conférences en relations internationales à l’Université de Central Lancashire, doute que la législation aille aussi loin.

“Techniquement, vous pouvez [ban TikTok]mais en réalité, ce n’est pas si utile”, a-t-elle déclaré à Sky News.

“Souvent, une législation comme celle-ci est utilisée comme tactique de négociation – elle n’est pas vraiment destinée à aller n’importe où, mais la met plutôt sur le radar des médias et du public, afin qu’ils aient une meilleure position de négociation.”

Le gouvernement américain est en pourparlers avec la société mère de TikTok au sujet de la réglementation depuis un certain temps, un porte-parole déclarant qu’ils étaient “confiants” qu’il peut “répondre pleinement à toutes les préoccupations raisonnables de sécurité nationale des États-Unis”.

Quelles sont ces « préoccupations de sécurité nationale » ?

Depuis la fin des élections de mi-mandat, la rhétorique anti-TikTok s’est accélérée, le directeur du FBI Chris Wray avertissant que les opérations américaines de TikTok soulèvent des problèmes de sécurité nationale.

Plus tôt ce mois-ci, l’état de l’Indiana a lancé une action en justice contre TikTokalléguant avoir trompé ses utilisateurs sur l’accès de la Chine à leurs données.

Et les gouverneurs du Texas, du Maryland, du Dakota du Sud et de la Caroline du Sud ont ordonné aux agences d’État d’interdire TikTok sur les appareils émis par le gouvernement.

Le Dr Lawrence a déclaré que la réglementation des appareils fédéraux n’est “pas une mauvaise chose” étant donné les inquiétudes concernant l’ingérence étrangère dans les élections américaines, “mais si vous pouviez faire cela pour le public est une autre question”.

Une vieille idée de Trump pourrait-elle faire un retour?

Vers la fin de sa présidence, M. Trump a suggéré que ByteDance vende ses activités américaines à une société américaine comme Microsoft.

Alors que M. Biden a retiré l’ordre de son prédécesseur, il a exigé un examen gouvernemental des applications appartenant à des étrangers, qui se poursuit plus d’un an plus tard.

Trump : “Ça ne me dérange pas” si Microsoft rachète TikTok



Thomas Walters, fondateur de l’agence d’influence mondiale Billion Dollar Boy, a déclaré que la vente proposée par M. Trump était désormais “le résultat le plus probable”.

“Si ce projet de loi obtient un véritable soutien bilatéral, alors quelque chose se passera certainement”, a-t-il déclaré à Sky News.

“Mais une interdiction pure et simple comme en Inde est beaucoup plus improbable.

“Il y a maintenant un véritable amour de la marque pour TikTok, il est extrêmement bien utilisé par les jeunes consommateurs, et il est également assez bien ancré chez les spécialistes du marketing.”

Qu’est-ce que TikTok avait à dire?

TikTok a continué à écarter les inquiétudes, insistant sur le fait que son opération aux États-Unis est indépendante de sa société mère et que les données des utilisateurs américains sont en sécurité.

Un porte-parole a décrit la législation de M. Rubio comme une “interdiction à motivation politique qui ne fera rien pour faire avancer la sécurité nationale des États-Unis”.