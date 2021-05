TikTok, le moyen le plus rapide au monde de devenir une star de la gastronomie

Eitan Bernath, une star de TikTok de 19 ans avec plus de 1,6 million d’abonnés, a commencé à publier du contenu de cuisine sur la plate-forme en 2019. Comme de nombreux chefs de la génération Z TikTok, il a appris à cuisiner en regardant YouTube et le Food Network. Il partageait les choses qu’il a faites sur Instagram, mais n’a jamais gagné beaucoup de popularité. Dans les 24 heures suivant la publication de son premier TikTok, cependant, il avait accumulé des dizaines de milliers de followers. M. Bernath, dont le comportement est brillant, optimiste et accessible, a commencé à partager des recettes courtes et faciles à faire que d’autres cuisiniers débutants et ses pairs adolescents pourraient préparer à la maison. Les vidéos ont décollé. « TikTok est la plus grande chose qui m’est arrivée dans ma carrière, et honnêtement la raison pour laquelle je suis là où je suis aujourd’hui », a-t-il déclaré.

En 2018, lorsque TikTok a été officiellement introduit en Amérique – il était déjà extrêmement populaire ailleurs dans le monde – l’application était synonyme de synchronisation labiale et de défis de danse. Mais le contenu alimentaire a explosé sur la plate-forme au début de 2020, lorsque des millions de personnes étaient coincées à la maison pendant la quarantaine et que la cuisine est devenue un passe-temps. Vidéos avec le hashtag #TikTokFood ont collectivement accumulé 25,2 milliards de vues, et l’application engendre régulièrement des fous viraux, tels que café fouetté et un plat de pâtes avec de la feta et des tomates cuites au four maintenant connu sous le nom de « Pâtes TikTok. » Une vidéo qui vous montre comment créer un gâteau Oreo à trois ingrédients a obtenu plus de 42,1 millions de vues.

TikTok a également donné naissance à une nouvelle génération de stars de la cuisine qui n’ont pas passé des années dans une cuisine professionnelle ou dans un magazine alimentaire sur papier glacé, et qui présentent souvent des recettes qu’elles trouvent en ligne plutôt que de développer les leurs. Ils sont devenus remarquablement célèbres sur Internet. «Ce qui rend TikTok exceptionnel par rapport à toute autre plate-forme, c’est la vitesse d’échelle», a déclaré Eunice Shin, responsable des médias et du divertissement chez Prophet, une société de stratégie de croissance. «Si quelque chose devient viral, vous pouvez passer de zéro à des millions d’abonnés en quelques mois. C’est vraiment difficile à faire si vous prenez une trajectoire traditionnelle. » Personne n’a saisi cette opportunité plus rapidement que les membres de la génération Z. «La tendance que nous remarquons est que les talents de plus en plus jeunes se font un nom en adoptant la plate-forme», a déclaré Jad Dayeh, responsable des médias numériques chez Endeavour, une agence de talent. De nombreuses stars de la génération Z sur FoodTok, comme certains l’appellent la communauté alimentaire sur l’application, se demandent pourquoi quelqu’un paierait sa cotisation dans un travail de restaurant exténuant alors qu’il pourrait créer sa propre marque en ligne. D’autres quittent le secteur de la restauration pour poursuivre une carrière à plein temps en tant que créateurs de contenu. Et plusieurs monétisent via le fonds des créateurs de TikTok, qui paie les créateurs de contenu en fonction du nombre de vues que leurs vidéos obtiennent, et via des accords publicitaires et des parrainages.

Les créateurs sur TikTok peuvent gagner de quelques dollars à des millions de dollars. La star de TikTok Addison Easterling, qui produit du contenu lifestyle, a gagné plus de 5 millions de dollars rien qu’en 2020, selon un Forbes rapport. Tabitha Brown, un cuisinier végétalien, a attiré plus de 4,7 millions d’abonnés sur TikTok et vient de publier son premier livre d’histoires personnelles inspirantes. Christian Paul, un boulanger d’Atlanta avec plus de 1,3 million d’abonnés sur TikTok, a créé sa propre gamme de barres de chocolat. Certains créateurs de nourriture émergents disent qu’ils font déjà six chiffres. En fin de compte, ce qu’ils veulent, c’est créer leur propre entreprise, que ce soit en lançant une ligne de batterie de cuisine, en publiant un livre de cuisine ou en ouvrant un restaurant. Ce qu’ils ne veulent pas, c’est travailler pour quelqu’un d’autre.

Beaucoup disent que leur manque de formation conventionnelle est un élément clé de leur succès. «Si vous regardez les principales personnes dans les médias alimentaires traditionnels», a déclaré M. Bernath, «ce sont tous des chefs de cuisine ou de restaurant de formation classique. Ils ont une tonne à offrir et une grande quantité de connaissances culinaires, mais je pense que ce que TikTok a fait avec la génération Z et enseigner aux gens à cuisiner, c’est juste plus racontable. Le retour que j’entends tout le temps est: ‘Si cet Eitan de 18 ans peut cuisiner cela sans effort, alors je le peux aussi.’ ‘ Chaque plate-forme est le pionnier d’un nouveau type de contenu alimentaire viral. Facebook et BuzzFeed Tasty ont inauguré une ère de recettes faciles à suivre préparées par une paire de mains désincarnées. YouTube a offert une maison pour des recettes plus complexes et des vlogs de cuisine de 20 minutes. Instagram a offert au grand public des friandises virales prêtes à être photographiées avec des photos de Cronuts et hamburgers ramen. Si TikTok a un format vidéo culinaire dominant, c’est une caméra posée sur un comptoir pendant qu’une personne cuisine devant vous. C’est presque comme si vous étiez FaceTiming à un ami pendant qu’il se préparait à dîner. Le résultat est un clip de cuisine décontracté, axé sur la personnalité et facile à suivre. La plupart des cuisiniers TikTok sont des personnes qui préparent de la nourriture dans leur cuisine à la maison, et il est courant que des amis ou des membres de la famille entrent dans le cadre.