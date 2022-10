TikTok lancera un service d’achat en direct aux États-Unis, selon un rapport

TIC Tac lancerait un service d’achat en direct en Amérique du Nord, en partenariat avec TalkShopLive, basé à Los Angeles, une plateforme d’achat et de vente en direct. Les entreprises sont en train de finaliser l’accord et rien n’a encore été signé, The Financial Times signalé Samedi, citant deux sources anonymes.

TikTok n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. TalkShopLive a refusé de commenter.

Pour le moment, les gens peuvent acheter des articles sur TikTok, mais c’est fini publications sponsorisées faites par des entreprises. TikTok récemment en partenariat avec Penguin Random House Ainsi, lorsque les utilisateurs mentionnent l’un des livres de l’éditeur dans une publication, ils peuvent ajouter un lien qui pointe vers une page dédiée contenant des informations sur la publication.

Le commerce électronique sur les médias sociaux a attiré d’autres entreprises. Meta, société mère de Facebook et Instagram, a lancé Facebook Marketplace en 2016, et plusieurs années plus tard, la fonctionnalité compte 1,1 milliard d’utilisateurs, Meta a dit. La société n’a pas publié les revenus de Marketplace pour 2021. En août, Meta a déclaré qu’il était fermeture de Facebook Live Shoppingune fonctionnalité similaire à une chaîne de télé-achat.

TikTok a expérimenté des fonctionnalités d’achat en Europe, mais fini ça projet lorsqu’il n’a pas atteint ses objectifs de vente. Les achats en direct sur Douyin, le site sœur de TikTok en Chine, ont vu plus de 10 milliards de produits vendus entre avril 2020 et 2021, selon SEO Agency China, une société chinoise de marketing numérique.