TikTok … La Chine doit avoir la saleté sur le clan Biden

Oubliez le FBI.

Si les républicains au Congrès veulent vraiment mettre la main sur Joe Biden, ils doivent contacter le ministère de la Sécurité d’État.

Il en sait plus sur Joe Biden et les affaires de la famille Biden avec les communistes à Pékin que le FBI, la CIA et l’IRS n’en sauront jamais – ou ne vous le diront jamais.

Le MSS est la principale agence de renseignement de la République populaire de Chine.

C’est la version du Parti communiste chinois du FBI, de la CIA et de l’IRS combinés en une vaste bureaucratie d’enquête qui comprend le contre-espionnage, le renseignement étranger et la sécurité politique.

Leur dossier chinois sur Joe Biden et sa famille – et les paiements qu’ils ont reçus des communistes chinois – doit être plus épais qu’un vieil annuaire téléphonique de Pékin, si un tel annuaire téléphonique a jamais existé – et plus profond que tout ce qui est compilé sur TikTok.

Cela ne veut pas dire que les Chinois coopéreraient avec une telle demande de Hail Mary pour fournir des informations traitant des relations fiscales douteuses des Bidens avec la Chine alors qu’il était vice-président et plus tard.

Pourquoi devraient-ils? Ils ont Joe Biden là où ils le veulent, et c’est dans le bureau ovale.

Qui d’autre que Joe Biden appellerait le ballon espion chinois qui a voyagé librement à travers les États-Unis pendant une semaine en février pour recueillir des renseignements « un ballon idiot? »

Et quand il l’a fait, il a admis que « le ballon idiot transportait l’équivalent de deux wagons de marchandises d’équipement d’espionnage ». À quel point était-ce stupide ?

« Je leur ai dit de l’abattre », a déclaré Biden à l’époque après qu’un avion de chasse l’ait abattu au-dessus de l’océan Atlantique au large des côtes de la Caroline du Sud après avoir terminé sa mission d’espionnage de survol d’une semaine.

Mais Biden, lors de sa conférence de presse au Japon dimanche dernier, a pris soin de ne pas offenser le dirigeant chinois Xi Jinping en s’attribuant le mérite d’avoir ordonné l’abattage du ballon espion. Il a seulement dit: « Il a été abattu. » Par qui? Biden n’a pas dit. Mais il a ajouté qu’un dégel avec la Chine était en préparation.

Mais demander aux Chinois la bouche fermée des informations privilégiées vaut le coup – un long coup de relations publiques – puisque le FBI et le ministère de la Justice ont ignoré les demandes du président de la Chambre du GOP, Kevin McCarthy, et du représentant James Comer, président du comité de surveillance de la Chambre, pour Documents liés à Biden.

L’administration Biden traite les assignations à comparaître des comités de la Chambre contrôlés par le GOP comme s’ils commandaient un sous-marin chez Jersey Mike’s.

L’enquête fédérale sur les impôts de Hunter Biden, son arme illégale et ses relations financières avec des gouvernements étrangers dure depuis cinq ans, soit plus longtemps qu’il n’en a fallu aux États-Unis pour combattre et gagner la Seconde Guerre mondiale.

Si, comme on dit, les Chinois ont une vision longue de l’histoire, ils doivent se rendre compte que Joe Biden va bientôt quitter la Maison Blanche d’une manière ou d’une autre. Soit il ne cherchera pas, en raison de son âge, à se faire réélire, soit il sera très probablement vaincu en 2024.

Les Chinois, toujours soucieux de leur intérêt personnel, pourraient en tout cas anéantir les espoirs de réélection de Biden – et aspirer son adversaire – en divulguant des informations sur Biden, son fils Hunter et l’argent dont il dispose. versée dans les caisses de la famille Biden.

Cela pourrait commencer par publier des documents relatifs à l’accord énergétique de plusieurs millions que Hunter Biden a conclu avec une entreprise énergétique chinoise dans laquelle «le grand gars» (Joe Biden) devait bénéficier d’une réduction de 10%.

Ou cela pourrait expliquer ce que la famille Biden a fait pour les 10 millions de dollars qu’elle a reçus de comptes chinois et roumains alors que Joe Biden était vice-président, selon Comer.

Ou les Chinois pourraient expliquer ce qu’ils ont obtenu en échange du paiement de 1,3 million de dollars à neuf membres de la famille Biden de 2015 à 2017.

Et ce n’est que la pointe de l’iceberg.

Si le gouvernement américain ne dit rien, peut-être que le gouvernement chinois le fera.

Cela n’arrivera pas, bien sûr. C’est parce que la prochaine chose que vous savez, Xi Jinping, sera d’approuver la réélection de Joe Biden.

Peter Lucas est un journaliste et chroniqueur politique chevronné du Massachusetts.