La plateforme de médias sociaux TikTok a introduit une série de changements visant à la rendre plus sûre pour les jeunes utilisateurs.

Cela vient après que les régulateurs fédéraux aux États-Unis ont ordonné à TikTok de fournir des informations détaillées sur la façon dont il collecte et utilise les données personnelles des consommateurs et comment ses pratiques affectent les enfants et les adolescents.

Les modifications, en vigueur à partir de mercredi, incluent la définition du paramètre de confidentialité par défaut pour les comptes avec des utilisateurs âgés de 13 à 15 ans comme privés. Cela signifie que seule une personne approuvée par l’utilisateur en tant qu’abonné peut voir ses vidéos, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Les adolescents plus âgés ne verront pas ce paramètre par défaut changer. Pour les utilisateurs âgés de 16 ou 17 ans, le paramètre par défaut permettant aux utilisateurs de télécharger les vidéos qu’ils ont créées sera désormais «désactivé» plutôt que «activé».

TikTok bloque également la possibilité pour les utilisateurs de télécharger des vidéos créées par des personnes de 15 ans ou moins. Cette tranche d’âge verra également la messagerie directe restreinte et ne pourra pas héberger de flux en direct.

Un outil appelé « jumelage familial a été introduit en avril 2020, permettant aux parents de lier leur compte TikTok aux paramètres de contenu et de confidentialité de leur enfant et modérés.

Andy Burrows, responsable de la politique en ligne sur la sécurité des enfants au NSPCC (Société nationale pour la prévention de la cruauté envers les enfants) a tweeté pour saluer les changements annoncés par la plateforme.

Les utilisateurs de TikTok sont invités à indiquer leur anniversaire lorsqu’ils s’inscrivent au service, mais il n’y a pas de véritable vérification pour s’assurer que l’âge déclaré est exact.