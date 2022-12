TikTok interdit sur les appareils gouvernementaux en vertu d’un projet de loi sur les dépenses adopté par le Congrès – NBC New York

Le Congrès a adopté un important programme de dépenses qui comprend un projet de loi interdisant l’utilisation de TikTok sur les appareils gouvernementaux.

Le paquet comprend également de nouveaux frais de dépôt pour les fusions afin de collecter des fonds pour les agences antitrust et un projet de loi obligeant les plateformes en ligne à dissuader les contrefaçons en contrôlant les vendeurs.

Le Congrès n’a pas réussi à adopter bon nombre des projets de loi les plus agressifs ciblant la technologie, y compris la législation antitrust opposée par l’industrie.

Sous le projet de loi de dépenses bipartisan qui a été adopté vendredi par les deux chambres du Congrès, TikTok sera banni des appareils gouvernementaux, soulignant l’inquiétude croissante suscitée par la populaire application de partage de vidéos appartenant au chinois ByteDance.

Le projet de loi, qui doit encore être promulgué par le président Joe Biden, appelle également les plateformes de commerce électronique à effectuer davantage de vérifications pour aider à dissuader la vente en ligne de produits contrefaits, et oblige les entreprises qui poursuivent de grandes fusions à payer plus pour déposer auprès du gouvernement fédéral. agences antitrust.

Le Congrès n’a pas réussi à adopter bon nombre des projets de loi les plus agressifs ciblant la technologie, y compris législation antitrust qui nécessiterait des magasins d’applications développés par Pomme et Google pour donner aux développeurs plus d’options de paiement, et une mesure mandater de nouveaux garde-fous pour protéger les enfants en ligne. Et bien que le Congrès ait fait plus de progrès cette année que par le passé vers une projet de loi de compromis sur les normes nationales de confidentialitéil ne reste qu’un patchwork de lois étatiques déterminant la manière dont les données des consommateurs sont protégées.

Le groupe de l’industrie technologique de centre-gauche Chamber of Progress a applaudi l’exclusion de plusieurs projets de loi antitrust qui auraient ciblé ses bailleurs de fonds, dont Apple, Amazone, Google et Méta.

“Ce que vous ne voyez pas dans l’omnibus de cette année, ce sont les mesures les plus controversées qui ont soulevé des signaux d’alarme sur des questions telles que la modération du contenu”, a déclaré le PDG de Chamber of Progress, Adam Kovacevich, dans un communiqué après la publication du texte du paquet plus tôt cette semaine. Le groupe avait précédemment soulevé des inquiétudes concernant une mesure antitrust de premier plan, la loi américaine sur l’innovation et le choix en ligne.

Un autre groupe industriel, NetChoice, a également applaudi le Congrès pour “avoir refusé d’inclure des propositions progressistes radicales et incontrôlées visant à réviser la loi antitrust américaine dans cet omnibus”.

Mais les projets de loi adoptés par les législateurs dans le cadre du programme de dépenses marqueront toujours l’industrie technologique d’autres manières.

Interdiction de TikTok sur les appareils gouvernementaux

L’interdiction de TikTok sur les appareils gouvernementaux pourrait profiter à des plateformes rivales comme Se casser et Facebook et Instagram de Meta qui se battent également pour attirer l’attention des jeunes consommateurs. Le projet de loi comprend une exception pour l’application de la loi, la sécurité nationale et à des fins de recherche.

Les législateurs des deux côtés de l’allée, ainsi que Le directeur du FBI Christopher Wray, ont exprimé leur crainte que la structure de propriété de TikTok ne rende les données des utilisateurs américains vulnérables, car les entreprises basées en Chine pourraient être tenues par la loi de transmettre les informations des utilisateurs. TikTok a déclaré à plusieurs reprises que les données de ses utilisateurs américains ne sont pas basées en Chine, bien que ces assurances aient peu contribué à apaiser les inquiétudes.

La société a été travailler à un accord avec l’administration pour apaiser les craintes en matière de sécurité nationale par le biais du Comité sur l’investissement étranger aux États-Unis

“Nous sommes déçus que le Congrès ait décidé d’interdire TikTok sur les appareils gouvernementaux – un geste politique qui ne fera rien pour faire progresser les intérêts de la sécurité nationale – plutôt que d’encourager l’administration à conclure son examen de la sécurité nationale”, a déclaré un porte-parole de TikTok dans un communiqué. la publication du texte du package. “L’accord en cours d’examen par le CFIUS répondra de manière significative à tous les problèmes de sécurité qui ont été soulevés tant au niveau fédéral qu’au niveau des États. Ces plans ont été élaborés sous la supervision des principales agences de sécurité nationale de notre pays – des plans que nous sommes en train de mettre en œuvre – pour sécuriser davantage notre plate-forme aux États-Unis, et nous continuerons d’en informer les législateurs.

Décourager les ventes de contrefaçons en ligne

Le programme de dépenses comprend également la loi INFORM Consumers Act, qui vise à dissuader la vente en ligne de produits contrefaits, volés ou nuisibles. Le projet de loi exige que les marchés en ligne comme Amazon collectent rapidement des informations telles que les coordonnées bancaires et de contact de “tout vendeur tiers à volume élevé” et vérifient ces données.

Bien qu’Amazon initialement opposé le projet de loi l’année dernière, écrivant qu’il était “poussé par certains détaillants à grande surface” et affirmant qu’il punirait les petites entreprises qui vendent en ligne, la société a fini par soutenir une version du projet de loiaffirmant qu’il était important d’avoir une norme fédérale plutôt qu’un patchwork de lois étatiques. Etsy et eBay eu plus tôt soutenu le projet de loi.

“L’adoption de la loi bipartite INFORM serait une victoire majeure pour les consommateurs, qui méritent de savoir à qui ils achètent lorsqu’ils visitent un marché en ligne”, a déclaré Kovacevich dans un communiqué. “Cette législation a traversé des années d’audiences et de majorations et a gagné le soutien des deux parties ainsi que des magasins physiques et des marchés en ligne.”

Le responsable du plaidoyer et des politiques publiques d’Etsy pour les Amériques, Jeffrey Zubricki, a déclaré dans un communiqué que le projet de loi “atteindra notre objectif commun de protéger les consommateurs contre les mauvais acteurs tout en évitant des exigences de divulgation trop larges qui nuiraient à la vie privée de nos vendeurs et entraveraient leur capacité à gérer leur entreprises créatives.

Des frais plus élevés pour les grandes fusions

Alors que des mesures antitrust plus ambitieuses ciblant les plateformes numériques n’ont pas été intégrées à la législation de fin d’année, il existe un projet de loi pour aider à collecter des fonds pour les agences antitrust qui contrôlent les fusions. La loi sur la modernisation des frais de dépôt des fusions augmentera les coûts que les entreprises souhaitant fusionner à grande échelle doivent payer pour déposer un dossier auprès des agences antitrust, comme elles sont tenues de le faire en vertu de la loi. Le projet de loi réduit également le coût des petites transactions et permet d’ajuster les frais chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation.

La mesure est destinée à aider à financer la Federal Trade Commission et la Division antitrust du ministère de la Justice, qui ont connu une forte augmentation des dépôts de fusion au cours des dernières années sans augmentation budgétaire adéquate.

Bien qu’il n’ait pas répondu aux espoirs des défenseurs de la concurrence, l’inclusion du projet de loi sur les frais de dépôt de fusion a tout de même suscité des éloges.

“Il s’agit d’une étape majeure pour le mouvement anti-monopole”, a déclaré Sarah Miller, directrice exécutive de l’American Economic Liberties Project, soutenu en partie par le Réseau Omidyar. Miller a déclaré que le projet de loi “renforcera considérablement la législation antitrust pour la première fois depuis 1976”.

“Big Tech, Big Ag et Big Pharma ont dépensé des sommes extraordinaires dans un effort sans précédent pour empêcher le Congrès de mettre en œuvre une réforme antitrust et de saper la capacité des autorités étatiques et fédérales à faire respecter la loi – et ils ont perdu”, a ajouté Miller.

La sénatrice Amy Klobuchar, D-Minn., Qui a parrainé le projet de loi, a déclaré dans un communiqué plus tôt cette semaine que son inclusion “est une étape importante pour restructurer les frais de fusion après des décennies de statu quo afin que nous puissions fournir à nos autorités antitrust les ressources dont ils ont besoin”. doivent faire leur travail. »

“C’est clairement le début de ce combat et non la fin”, a-t-elle déclaré. “Je continuerai à travailler de l’autre côté de l’allée pour protéger les consommateurs et renforcer la concurrence.”

Autonomisation des AG d’État dans les affaires antitrust

Un autre projet de loi antitrust inclus dans le paquet était une version de la State Antitrust Enforcement Venue Act. Le projet de loi donne aux procureurs généraux des États le même pouvoir que les autorités fédérales dans les affaires antitrust de choisir le district dans lequel ils portent leurs affaires et d’empêcher qu’elles ne soient regroupées dans un district différent.

En vertu de la législation, les entreprises qui se défendent contre des allégations de violation des lois antitrust ne pourront pas choisir ce qu’elles perçoivent comme un lieu plus favorable pour combattre l’affaire.

Cest ce qui est arrivé dans une affaire antitrust contre Google intentée par un groupe de procureurs généraux des États accusant l’entreprise de monopoliser illégalement le marché de la publicité numérique. La société a transféré l’affaire du Texas à New York, pour être entendue parallèlement aux plaintes antitrust privées contre la société dans le cadre de la procédure préliminaire.

L’année dernière, les procureurs généraux de 52 États et territoires a écrit au Congrès en faveur de la législation.

Transparence sur les attaques de ransomwares

La loi bipartite RANSOMWARE a également été intégrée au projet de loi de dépenses, obligeant la FTC à faire rapport au Congrès sur le nombre et les types de rançongiciels étrangers ou d’autres plaintes de cyberattaques qu’elle reçoit.

La FTC doit également signaler au Congrès les tendances en nombre qu’elle voit dans ces plaintes, y compris celles qui proviennent d’individus, d’entreprises ou de gouvernements d’adversaires étrangers comme la Chine, la Corée du Nord, l’Iran et la Russie. Et il doit partager des informations sur ses actions contentieuses liées à ces affaires et leurs résultats.

La FTC peut également partager des recommandations pour de nouvelles lois visant à renforcer la résilience contre ces attaques ainsi que pour les meilleures pratiques que les entreprises peuvent suivre pour se protéger.

Recherche sur les impacts de la technologie sur les enfants

Une version de la loi sur l’avancement de la recherche sur les enfants et les médias (CAMRA) est incluse dans le dossier, ordonnant au ministère de la Santé et des Services sociaux de mener ou de soutenir des recherches sur les effets des médias et de la technologie sur les nourrissons, les enfants et les adolescents.

Ces effets pourraient inclure l’impact sur la santé cognitive, mentale et physique de technologies telles que les médias sociaux, l’intelligence artificielle, les jeux vidéo ou la réalité virtuelle, selon la législation. Le directeur des National Institutes of Health doit remettre un rapport au Congrès sur ses travaux dans les deux ans suivant la promulgation de la loi.

