TikTok interdit aux législateurs américains – médias

Les démocrates et les républicains de la Chambre devraient supprimer l’application “à haut risque” de leurs téléphones officiels

Les administrateurs de la Chambre des représentants des États-Unis ont envoyé mardi un e-mail demandant à tous les législateurs et au personnel de désinstaller TikTok de tous les téléphones officiels, qualifiant l’application de risque pour la sécurité. TikTok a été interdit sur les appareils du gouvernement américain dans le cadre du projet de loi de dépenses de 1,7 billion de dollars adopté la semaine dernière.

“Le Bureau de la cybersécurité a estimé que l’application mobile TikTok présentait un risque élevé pour les utilisateurs en raison d’un certain nombre de risques de sécurité”, dit le e-mail du Comité de l’administration de la Chambre obtenus par les journalistes.

Selon l’e-mail, le personnel doit supprimer l’application de tout appareil émis par la Maison et il lui est interdit de la réinstaller. Le changement intervient après que le 117e Congrès a conclu ses travaux et s’est dissous. Le 118e Congrès doit prêter serment mardi prochain.

L’une des dernières choses que les législateurs américains ont faites en 2022 a été d’adopter le projet de loi omnibus sur les dépenses, qui comprenait une interdiction d’installer TikTok sur tout appareil gouvernemental.

Plusieurs législateurs ont voulu aller encore plus loin et interdire complètement l’application aux États-Unis. Le sénateur Marco Rubio et le membre du Congrès Mike Gallagher – républicains de Floride et du Wisconsin, respectivement – ​​ont présenté un projet de loi intitulé ANTI-SOCIAL CCP Act, dépeignant TikTok comme un moyen pour le gouvernement chinois d’espionner les Américains. Un porte-parole de l’entreprise l’a décrit comme “une interdiction politiquement motivée qui ne fera rien pour faire avancer la sécurité nationale des États-Unis.”

Une semaine après que Rubio et Gallagher ont proposé leur interdiction, la société mère de TikTok, ByteDance, a admis que quatre employés avaient utilisé l’application pour espionner deux Américains, journalistes du Financial Times et de BuzzFeed News. Un cadre basé aux États-Unis et un cadre chinois ont ainsi perdu leur emploi.

Le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, a déclaré qu’il était “désappointé” dans les employés et que l’entreprise prend la sécurité des données “incroyablement sérieux”.

“La confiance du public que nous avons déployé d’énormes efforts pour bâtir va être considérablement sapée par l’inconduite de quelques individus”, Le PDG de ByteDance, Liang Rubo, a déclaré dans un e-mail interne.

TikTok est la version internationale de Douyin, une plate-forme chinoise de médias sociaux qui permet aux utilisateurs de télécharger de courtes vidéos. Les deux ont la même interface utilisateur mais aucun accès au contenu de l’autre. ByteDance indique que TikTok compte plus de 1,5 milliard de comptes, dont au moins un milliard sont des utilisateurs actifs mensuels.