TikTok était l’application la plus téléchargée de 2020 sur les appareils Android et iOS. Selon un rapport de la société d’analyse App Annie, TikTok a dépassé Facebook cette année et il devrait compter 1,2 milliard d’utilisateurs actifs mensuels moyens en 2021. D’autres services appartenant à Facebook comme Instagram et WhatsApp ont obtenu respectivement les troisième et cinquième places en termes de téléchargements cette année. Son application Messenger, qui était l’application la plus téléchargée en 2019, est tombée à la sixième place, a souligné le rapport. Notamment, l’application de vidéoconférence Zoom est apparue à la quatrième place, sautant de 219 positions par rapport à l’année dernière.

App Annie, dans son rapport, indique que les téléchargements mondiaux sur l’App Store d’Apple et le Google Play Store atteindront 130 milliards par an, affichant ainsi une croissance de 10% d’une année sur l’autre. Les téléchargements mondiaux de Google Play ont dépassé de 160% le nombre de téléchargements iOS, bien que les téléchargements via les deux magasins d’applications aient augmenté de 10% en 2020 par an. La croissance des téléchargements a été accélérée par la COVID-19[feminine autant de personnes ont passé du temps à l’intérieur avec leur smartphone. «Au plus fort de la pandémie, notre utilisation mobile a explosé – accélérant notre adoption du mobile de deux à trois ans … L’un des plus grands domaines de croissance que nous ayons vu sur le mobile était le temps passé – un produit à la fois plus de personnes utilisant applications mobiles et y consacrer plus de temps chaque jour », indique le rapport.

App Annie souligne également que les dépenses des consommateurs en services intégrés ont atteint 112 milliards de dollars en 2020, affichant ainsi une croissance annuelle de 25%. iOS maintient le bastion des dépenses mondiales, mais en raison des appareils Android concurrentiels et de l’empreinte croissante des appareils, Google Play Store a connu une croissance considérable. Les principaux marchés à l’origine de la croissance pour iOS sont les États-Unis, le Japon et l’Arabie saoudite, tandis que les principaux marchés pour Google Play sont l’Inde, le Brésil et l’Indonésie. Les applications avec les dépenses de consommation les plus élevées en 2020 incluent Tinder, TikTok, YouTube, Disney + et Tencent Video. TikTok a bondi de 15 positions et Netflix est passé de la deuxième à la sixième position cette année.

Comme prévu, les dépenses dans les applications pour les applications de jeu étaient plus élevées par rapport aux autres applications sociales ou de productivité. Même en termes de téléchargements, les applications de jeux représentaient 45% de tous les téléchargements du Google Play Store – contre 40% en 2019 – et 30% de tous les téléchargements sur iOS – ce qui est resté constant par rapport à l’année dernière. Les jeux les plus téléchargés sur les appareils Android et iOS incluent Free Fire, Subway Surfers, Among Us, PUBG Mobile et Gardenscapes. Parmi nous a fait une entrée surprise, sautant de 174 positions. Alors que les dépenses des consommateurs étaient les plus élevées parmi Honor of Kings, Pokemon Go, Roblox, Monster Strike et Coin Master.

App Annie souligne également que Facebook, WhatsApp, Messenger ont les utilisateurs actifs les plus mensuels cette année. Pour les applications de jeu, PUBG Mobile, Candy Crush et Roblox étaient les trois principales plates-formes avec le plus d’utilisateurs actifs mensuels. Il est important de noter que les téléchargements et les données sur les dépenses des consommateurs sont basés sur les résultats combinés de l’App Store d’iOS et de Google Play jusqu’en novembre 2020, les résultats iOS ne reflétant que pour la Chine. Les résultats mensuels des utilisateurs actifs pour Android et iOS excluent les données de la Chine de janvier à octobre.

Pour le moment, TikTok est interdit en Inde depuis juin tandis que PUBG Mobile relancera bientôt en Inde dans un nouvel avatar. L’application de jeu avec PUBG Mobile Lite a été interdite en Inde plus tôt en septembre.