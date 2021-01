Le ministère indien de l’électronique et des technologies de l’information a publié de nouveaux avis pour rendre permanente une interdiction imposée à l’application vidéo TikTok et à 58 autres applications chinoises en juin, ont rapporté lundi les médias indiens. Lorsqu’il a imposé l’interdiction pour la première fois, le gouvernement indien a donné aux 59 applications une chance d’expliquer leur position sur le respect des exigences en matière de confidentialité et de sécurité, a rapporté lundi le Times of India.

Les sociétés, qui incluent la populaire application de partage de vidéos de ByteDance TikTok, WeChat de Tencent Holdings et le navigateur UC d’Alibaba, ont également été invitées à répondre à une liste de questions, a indiqué le journal. « Le gouvernement n’est pas satisfait de la réponse / explication donnée par ces entreprises. Par conséquent, l’interdiction de ces 59 applications est désormais permanente », a déclaré le journal économique Livemint, citant une source proche des avis. Il a déclaré que les avis avaient été publiés la semaine dernière.

L’ordonnance de juin du ministère a déclaré que les applications étaient «préjudiciables à la souveraineté et à l’intégrité de l’Inde, à la défense de l’Inde, à la sécurité de l’État et à l’ordre public». L’ordre, que l’Inde a qualifié de «frappe numérique», faisait suite à une escarmouche avec les troupes chinoises sur un site frontalier contesté de l’Himalaya, au cours de laquelle 20 soldats indiens ont été tués.

En septembre, l’Inde a interdit 118 autres applications mobiles, y compris le jeu vidéo populaire PUBG de Tencent, car il a intensifié la pression sur les entreprises technologiques chinoises à la suite de l’impasse à la frontière. Un représentant de TikTok a déclaré au journal Economic Times que la société était en train d’évaluer l’avis et y répondra le cas échéant.

Le ministère de l’électronique et des technologies de l’information n’a pas pu être joint pour commenter en dehors des heures normales de travail. TikTok n’a pas répondu à une demande de commentaire.