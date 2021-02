TikTok et Universal Music Group (UMG) ont annoncé une extension de leur partenariat qui approfondira la collaboration déjà active entre les deux, permettant aux utilisateurs de TikTok d’utiliser des chansons de tous les labels et artistes UMG dans leurs vidéos. Les utilisateurs de TikTok auront désormais accès au catalogue complet d’UMG et les deux marques continueront à travailler ensemble pour apporter de nouvelles fonctionnalités et du contenu.

UMG et TikTok travailleront désormais plus étroitement que jamais pour promouvoir une expérimentation, une innovation et une collaboration ambitieuses – avec l’objectif commun de développer de nouvelles expériences et fonctionnalités musicales.

L’aspect viral de TikTok donne à UMG Group un segway à des millions d’utilisateurs qui influencent les hit-parades du monde entier. Lorsqu’une chanson (nouvelle ou ancienne) devient populaire sur TikTok, cela se traduit par le classement des charts musicaux et génère à son tour des revenus pour le titulaire du droit d’auteur.

La source