TikTok et Instagram se rapprochent de la guerre du streaming

Instagram veut ressembler davantage à TikTok. TikTok est allonger la durée de ses vidéos ressembler davantage à YouTube. Roku semble suivre le playbook de Netflix et investir dans la vidéo originale.

Les guerres du streaming sont généralement considérées comme une compétition entre les grandes sociétés de médias historiques mondiales – Disney, NBCUniversal de Comcast, WarnerMedia d’AT&T, ViacomCBS, Discovery – et les acteurs historiques Netflix et Amazon. Il y a une bonne raison à cela : les produits sont similaires, généralement constitués de films, de séries télévisées et parfois d’actualités et de sports en direct.

Mais à mesure que la télévision devient principalement diffusée sur Internet, les frontières concurrentielles entre les sociétés de médias traditionnelles et les services vidéo en ligne comme TikTok, YouTube de Google, Instagram de Facebook et Twitch d’Amazon s’estompent. La différenciation qui existe aujourd’hui (contenu généré par l’utilisateur contre scripté, gratuit contre abonnement, forme courte contre forme longue, jeu contre sport professionnel) est vouée à se dissiper au fil du temps alors que chaque entreprise essaie d’attirer l’attention des consommateurs.

« Bien qu’il soit encore courant pour les consommateurs et les dirigeants de l’industrie de considérer les services de câble et de vidéo en streaming comme de la » télévision « et des plateformes telles que TikTok, Facebook et Instagram comme des » médias sociaux « , ils ne font qu’un », a déclaré Kirby. Grines, fondateur et PDG de 43Twenty, une société de conseil stratégique et de marketing numérique axée sur l’industrie de la vidéo en streaming. « Ces étiquettes binaires deviennent de plus en plus obsolètes chaque jour. »

Netflix a compris cela l’année dernière quand il a inscrit TikTok comme concurrent pour la première fois. De l’avis de Netflix, tout ce qui interrompt l’utilisation de Netflix – même le sommeil – est de la concurrence.

Mais il y a une raison pour laquelle Netflix a spécifiquement appelé TikTok. TikTok a peut-être commencé comme un service de vidéo musicale et de danse généré par les utilisateurs, mais des milliers de créateurs gagnent des salaires en écrivant des vidéos pour le service. Ces influenceurs deviennent déjà Célébrités de premier plan pour les adolescents, et le croisement entre TikTok et Netflix a déjà commencé. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai suggéré à Netflix d’envisager sérieusement d’acheter une participation dans TikTok lorsqu’il a été temporairement contraint de trouver des acquéreurs potentiels l’année dernière.

Ce n’est pas la première incursion dans la vidéo pour Instagram de Facebook, qui a lancé IGTV en 2018 et TikTok-concurrent Reels, une fonctionnalité vidéo abrégée qui permet aux utilisateurs d’Instagram de créer du contenu avec de l’audio superposé et un effet de réalité augmentée, en août 2020. passer à l’affichage de vidéos en plein écran dans les flux d’utilisateurs suggère qu’il souhaite capturer plus d’argent publicitaire vidéo tout en développant davantage d’opportunités pour ses créateurs et en offrant aux utilisateurs de nouvelles options de divertissement.

« Nous ne sommes plus une application de partage de photos ou une application de partage de photos carrée », a déclaré le PDG d’Instagram Adam Mosseri a dit dans une vidéo du 30 juin. « Il y a une concurrence vraiment sérieuse en ce moment. TikTok est énorme, YouTube est encore plus gros, et il y a aussi beaucoup d’autres parvenus. Les gens se tournent vers Instagram pour se divertir. Il y a une rude concurrence, il y a plus à faire, et nous devons embrasser cette. »