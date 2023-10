Alors qu’Israël s’intensifie son bombardement de la bande de Gaza en représailles à une attaque surprise du Hamas, TikTok et Instagram sont intervenus après un site d’information dédié à la couverture de la Palestine et d’Israël.

Mardi, le compte Instagram d’un correspondant de Mondoweiss en Cisjordanie a été suspendu, tandis que le compte TikTok du média a été temporairement supprimé lundi. D’autres utilisateurs d’Instagram ont signalé des restrictions sur leurs comptes après avoir publié des publications sur la Palestine, notamment l’impossibilité de diffuser en direct ou de commenter les publications des autres. Et sur Instagram et Facebook (tous deux appartenant à la même société, Meta), les hashtags liés au Hamas et à « Al-Aqsa Flood », le nom donné au groupe pour son attaque contre Israël, sont masqués des recherches. Le bilan des victimes de l’attaque continue de s’alourdir, les autorités israéliennes faisant état de 1 200 morts mercredi après-midi.

Le ciblage par les plateformes des comptes traitant de la Palestine intervient alors que les informations provenant des habitants de Gaza sont plus difficiles à obtenir, dans un contexte de siège total imposé par Israël sur ses 2 millions d’habitants et alors qu’Israël éloigne les médias étrangers de l’enclave côtière. La campagne de bombardements aveugles d’Israël a tué plus de 1 100 personnes et en a blessé des milliers d’autres, a déclaré mercredi le ministère de la Santé de Gaza.

Mon téléphone et mon ordinateur portable sont morts. Pas d’électricité car nous manquons de carburant pour le générateur électrique, après qu’Israël a coupé l’approvisionnement en électricité et en carburant de Gaza. Je partirai jusqu’à ce que nous trouvions des alternatives, C’est ce qu’Israël voulait, commettre un génocide contre un peuple réduit au silence – Maha Hussaini (@MahaGaza) 10 octobre 2023

Les périodes de violence israélo-palestinienne ont régulièrement abouti à la répression des utilisateurs palestiniens des médias sociaux par les entreprises. En 2021, par exemple, Instagram temporairement censuré des messages mentionnant la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, l’un des sites les plus vénérés de l’Islam. Les observateurs de la politique des médias sociaux ont critiqué les politiques de censure de Meta au motif qu’elles affectent indûment les utilisateurs palestiniens tout en accordant une marge de manœuvre aux populations civiles dans d’autres zones de conflit.

« La censure des voix palestiniennes, de ceux qui soutiennent la Palestine et des médias d’information alternatifs qui rapportent les crimes de l’occupation israélienne, par les réseaux sociaux et des géants comme Meta et TikTok, est bien documentée », a déclaré Yumna Patel, directrice de l’information palestinienne de Mondoweiss. notant que cela inclut l’interdiction de comptes, la suppression de contenu et même la limitation de la portée des publications. « Nous constatons souvent que ces violations deviennent plus fréquentes dans des moments comme celui-ci, où l’on constate une recrudescence de la violence et une attention internationale à l’égard de la Palestine. Nous l’avons vu avec la censure des comptes palestiniens sur Instagram lors des manifestations de Sheikh Jarrah en 2021, avec les raids meurtriers de l’armée israélienne sur Jénine, en Cisjordanie, en 2023, et maintenant encore une fois avec la déclaration de guerre d’Israël à Gaza.»

Instagram et TikTok n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

La correspondante de Mondoweiss, Leila Warah, basée en Cisjordanie, a rapporté mardi qu’Instagram avait suspendu son compte et lui avait donné 180 jours pour faire appel, avec possibilité de suspension permanente. Après que Mondoweiss ait rendu public la suspension, son compte a été rapidement rétabli. Cependant, plus tard dans la journée, Mondoweiss a rapporté que le compte de Warah avait été de nouveau suspendu, pour être rétabli mercredi.

Le média tweeté que la première suspension est intervenue « après que plusieurs soldats israéliens ont partagé le compte de Leila sur des pages Facebook, demandant à d’autres de soumettre des rapports frauduleux sur des violations des directives ».

Un jour plus tôt, le point de vente tweeté que son compte TikTok a été « définitivement interdit » en raison de sa « couverture continue des événements en Palestine ». Depuis le déclenchement de la guerre samedi, le média avait publié une vidéo virale sur l’attaque du Hamas contre Israël et une autre sur l’enlèvement de civils israéliens par le Hamas. Encore une fois, quelques heures plus tard, et après que Mondoweiss ait rendu public l’interdiction, le compte du média était de nouveau rétabli.

“Nous avons systématiquement examiné toutes les communications de TikTok concernant le contenu que nous y publions et avons apporté des ajustements si nécessaire”, a écrit le média. L’équipe du magazine ne pense pas avoir violé les directives de TikTok dans sa couverture ces derniers jours. « Cela ne peut être considéré que comme une censure de la couverture médiatique critique des récits dominants autour des événements qui se déroulent en Palestine. »

Même si le compte a été rétabli, le premier TikTok viral de Mondoweiss sur l’éruption de violence n’est pas visible en Cisjordanie et dans certaines régions d’Europe, selon le média. D’autres résidents de Cisjordanie ont confirmé indépendamment à The Intercept qu’ils ne pouvaient pas accéder au vidéodans lequel Warah décrit l’attaque du Hamas et le bombardement israélien de Gaza en conséquence, reliant l’assaut au siège actuel de Gaza par Israël depuis 16 ans. TikTok n’a pas répondu aux questions de The Intercept sur l’accès à la vidéo.

Sur Instagram, le créateur palestinien Adnan Barq signalé que la plateforme l’a empêché de diffuser en direct, supprimé son contenu et même empêché son compte d’être montré aux utilisateurs qui ne le suivent pas. Également sur Instagram, les hashtags tels que #alaqsaflood et #hamas sont supprimés ; Facebook supprime également les hashtags en langue arabe du nom de l’opération. Sur le papier, les règles de Meta interdisent de glorifier la violence du Hamas, mais elles n’empêchent pas les utilisateurs de discuter du groupe dans le contexte de l’actualité, même si la distinction s’effondre souvent dans le monde réel.

L’année dernière, à la suite d’une série de frappes aériennes israéliennes contre la bande de Gaza, les utilisateurs palestiniens qui ont photographié la destruction sur Instagram se sont plaints que leurs publications avaient été supprimées pour violation des « normes communautaires » de Meta, tandis que les utilisateurs ukrainiens avaient reçu une exclusion spéciale pour publier des messages similaires. images au motif qu’elles étaient « dignes d’intérêt ».

Un audit externe de septembre 2022 commandé par Meta a révélé que les règles de l’entreprise « avaient un impact négatif sur les droits de l’homme… sur les droits des utilisateurs palestiniens à la liberté d’expression, à la liberté de réunion, à la participation politique et à la non-discrimination, et donc sur la capacité des Palestiniens ». pour partager des informations et des idées sur leurs expériences au fur et à mesure qu’elles se sont produites. De même, la politique de Meta concernant les organisations et les individus dangereux, qui maintient une liste noire secrète des organisations et des personnes interdites, est composée de manière disproportionnée d’entités musulmanes, du Moyen-Orient et d’Asie du Sud, un facteur qui a contribué à une répression excessive contre les Palestiniens.

La modération du contenu par les Big Tech pendant un conflit est de plus en plus importante à mesure que les informations non vérifiées sévissent sur X, la version diluée et gratuite d’informations de Twitter d’Elon Musk, autrefois une source cruciale lors des événements d’actualité. Musk lui-même a égaré ses 160 millions de followers, encourageant dimanche les utilisateurs à suivre @WarMonitors et @sentdefender pour en savoir plus sur la guerre « en temps réel ». Le premier compte avait publié des choses comme « occupe-toi de tes affaires, juif », tandis que le second moqué Des civils palestiniens piégés par le siège israélien, écrivant : « Mieux vaut trouver un bateau ou aller nager mdr. » Et les deux ont déjà circulé fausses nouvellescomme de fausses informations faisant état d’une explosion au Pentagone en mai.

Musk a ensuite supprimé son message approuvant les comptes.

Pour l’instant, l’opération innovante de vérification des faits Community Notes de Musk s’en va mensonges incontestés depuis des jours à une époque où les décisions et les jugements hâtifs sont pris à la minute près. Et cela ne dit rien des contenus incendiaires sur X et ailleurs. « Ces derniers jours, nous avons assisté à des appels ouverts au génocide et à la violence massive contre [Palestinians] et Arabes créés par les comptes officiels des médias sociaux israéliens, et repris par des comptes sionistes et des robots pro-israéliens sur des plateformes comme X, sans aucune conséquence », a déclaré Patel de Mondoweiss. « Pendant ce temps, les comptes des journalistes et médias palestiniens ont été purement et simplement suspendus sur Instagram et Tiktok simplement pour avoir rapporté l’actualité. »