TikTok est un champ de mines de désinformation. Ne vous faites pas trébucher

Une vidéo TikTok trompeuse de 30 secondes montre une femme interrogeant un travailleur électoral de l’État de Washington qui tient un sac pour recueillir les bulletins de vote.

“Pourquoi ne nous autorisez-vous pas à les mettre dans l’urne?” demande la femme en se rapprochant d’une urne et filme la rencontre avec son smartphone.

Le travailleur dit à la femme qu’elle recueille les bulletins de vote parce que le vote ferme à 20 heures le 2 août, le jour de l’élection primaire dans le comté de Clark. La travailleuse informe alors la conductrice frustrée qu’elle peut toujours déposer son bulletin de vote dans l’urne si elle le souhaite.

La vidéo TikTok a fait son chemin vers d’autres plateformes, y compris Twitter et Facebook, où les utilisateurs l’ont partagée et ont poussé de fausses affirmations selon lesquelles le clip montrait une fraude électorale. Certains utilisateurs ont faussement allégué que le travailleur fermait illégalement l’urne plus tôt. Vérificateurs de faits démystifié le réclamationscitant des entretiens avec Fonctionnaires du comté de Clark qui a confirmé que les actions du travailleur électoral n’étaient pas hors de la norme – le travailleur essayait simplement d’aider les électeurs en ligne à remettre leurs bulletins de vote à temps.

La vidéo virale n’est qu’un exemple du type de séquences trompeuses que les électeurs pourraient rencontrer avant les élections américaines de mi-mandat en novembre. Même si les entreprises de médias sociaux ont de plus en plus réprimé les publications écrites, elles n’ont pas encore maîtrisé la vidéo courte. Le clip TikTok, par exemple, comprenait une étiquette dirigeant les utilisateurs vers le centre électoral de l’application, mais il ne mentionnait pas que le contenu était trompeur.

C’est une vulnérabilité troublante compte tenu du volume de vidéos courtes inondant toutes les principales plateformes, avec d’énormes acteurs comme Facebook et Instagram appartenant à Meta et YouTube de Google adoptant le format comme un moyen de rivaliser avec TikTok en croissance rapide. À mesure que de plus en plus de vidéos prolifèrent sur ces plates-formes, il y a un risque plus élevé que ces petits clips soient remplis d’allégations trompeuses ou fausses.

CNET ne crée pas de lien vers des vidéos trompeuses ou ne nomme pas les utilisateurs, pour empêcher la diffusion du contenu. Après que CNET ait interrogé TikTok sur la vidéo mentionnée ci-dessus et d’autres exemples, la plate-forme les a retirés pour avoir enfreint les règles de TikTok contre la désinformation nuisible.



Les réseaux sociaux supprimeront ou étiquetteront la désinformation, mais la quantité de contenu publié en ligne empêche les entreprises de détecter chaque fausse déclaration.

“Les gens vont être induits en erreur de différentes manières, et parfois il n’est pas nécessaire que ce soit des tactiques complexes”, a déclaré Jack Brewster, analyste principal chez NewsGuardun outil qui évalue la crédibilité des sources d’information.

Les analystes de NewsGuard ont découvert que presque 20% des vidéos présentées comme résultats de recherche de TikTok contenait de fausses informations.

“Nos directives communautaires indiquent clairement que nous n’autorisons pas la désinformation nuisible et que nous la supprimerons de la plate-forme”, a déclaré un porte-parole de TikTok dans un communiqué. “Nous travaillons en partenariat avec des vérificateurs de faits indépendants qui nous aident à évaluer l’exactitude du contenu.”

Les entreprises de médias sociaux utilisent des réviseurs humains et des systèmes d’intelligence artificielle pour modérer le contenu problématique. Meta étiquette les vidéos démystifiées par les vérificateurs des faits et Twitter a un projet de vérification des faits appelé Observation des oiseaux, où les utilisateurs laisseront des notes sur les tweets trompeurs ou faux. Mais les vidéos incorporent du texte, des sons et des images, ce qui les rend plus difficiles à examiner que les messages écrits.

Il est donc plus important que jamais que vous soyez conscient de ce type de contenu trompeur. Voici les drapeaux rouges à surveiller dans les vidéos courtes.

Montage sans contexte

Jakub Porzycki/Getty Image



Un clip vidéo ne raconte qu’une partie d’une histoire, et les gens peuvent éditer des images d’une manière qui laisse de côté le contexte important. C’est particulièrement le cas pour quelque chose qui dure moins longtemps qu’une publicité de 30 secondes.

Alex Mahadevan, directeur de l’Institut Poynter MediaWise projet, a déclaré qu’il était important que les utilisateurs des médias sociaux soient conscients de leurs émotions. MediaWise essaie de donner aux gens les moyens d’être plus critiques à l’égard du contenu qu’ils voient en ligne.

“Quand quelque chose vous effraie en ligne, il y a probablement de bonnes chances que ce ne soit pas vrai à 100%”, a-t-il déclaré.

En août, les vérificateurs des faits ont réfuté l’allégation qu’une vidéo TikTok de 40 secondes montrait l’ancien président américain Barack Obama faisant la promotion de la propagation de la désinformation. La vidéo en noir et blanc donne l’impression qu’Obama présente un manuel sur la manière de diffuser la désinformation, alors qu’en fait il s’y oppose.

Le clip monté de manière trompeuse montre Obama disant : “Il suffit de soulever suffisamment de questions, de répandre suffisamment de saletés, de planter suffisamment de théories du complot pour que les citoyens ne sachent plus quoi croire. Une fois qu’ils perdent confiance en leurs dirigeants, dans les médias grand public, dans les institutions politiques, l’un dans l’autre, dans la possibilité de la vérité, la partie est gagnée.”

Mais quand Obama a dit ces mots lors d’une discours à l’Université de Stanford en avril, il évoquait les tactiques utilisées par les régimes autoritaires dont la Russie pour répandre la désinformation. Il n’a pas fallu beaucoup de travail pour que quelqu’un fasse tourner ces commentaires dans la direction opposée.

Audio modifié, satire ratée

Getty Images



Lorsque les utilisateurs repartagent des clips sur les réseaux sociaux, le contexte d’origine peut être perdu et il n’est pas toujours évident que quelqu’un essaie de faire une blague ou utilise des médias manipulés. Cela peut être particulièrement vrai sur TikTok, où les utilisateurs se riffent souvent les uns les autres en réutilisant et en remixant l’audio et la vidéo de chacun.

Dans un post TikTok en août, un utilisateur a inclus une vidéo manipulée initialement publiée par quelqu’un d’autre qui donne l’impression que la représentante américaine Liz Cheney, une républicaine du Wyoming, annonce une offre pour la Maison Blanche en 2024 avec la démocrate Hillary Clinton. Le message d’août comprend la phrase “Holy Hell!”

La fausse vidéo de Cheney met ces mots improbables dans sa bouche : “Hillary et moi avons une chose en commun. Nous avons tous les deux des boules plus grosses que Donald Trump, et nos mains sont aussi beaucoup plus grosses.” Bien que Cheney ait dit qu’elle pensait à un course présidentielle et s’est prononcée contre Trump, elle n’a pas annoncé de candidature à la présidence ni prononcé les mots grossiers qu’elle semble dire dans la vidéo trafiquée.

Dans ce cas, le langage exagéré de la fausse vidéo pourrait suffire à avertir les utilisateurs qu’il s’agit d’un bâillon. Pourtant, certains TikTokers qui ont commenté le message d’août semblaient confus quant à savoir si le clip était réel ou satirique.

Déterminer qui a initialement publié le clip trafiqué pourrait donner aux utilisateurs un certain contexte et pourrait indiquer plus clairement qu’il s’agit d’une blague.

Voici une chose que les utilisateurs peuvent faire. Près du bas des messages TikTok, il y a un lien signalé par une icône de note de musique. En cliquant sur cette icône, vous serez redirigé vers le compte de la personne qui a créé l’audio qui a été réutilisé. Dans ce cas, CNET a retracé le faux clip de Cheney jusqu’à un compte rempli de vidéos manifestement satiriques.

En outre, Mahadevan a déclaré qu’il encourageait toujours les gens à visiter le profil de quiconque partage une vidéo, car cela pourrait donner un aperçu de la crédibilité des messages de cette personne.

Des chercheurs ont constaté que par rapport au texte et uniquement à l’audio, les gens sont plus susceptibles de croire à la désinformation partagée dans la vidéo.

Selon S. Shyam Sundar, professeur à la Penn State University et codirecteur du collège, les gens ont tendance à croire davantage les fausses nouvelles en vidéo parce que lorsqu’ils voient quelque chose en action de leurs propres yeux, ils ont plus confiance en sa crédibilité. Laboratoire de recherche sur les effets médiatiques.

Alors que les gens peuvent facilement être dupés par des vidéos qui utilisent l’intelligence artificielle pour donner l’impression que les politiciens et d’autres disent des choses qu’ils ne disent vraiment pas, il existe également des moyens moins avertis en matière de technologie pour manipuler l’audio. Des clips audio ont été ralenti faire croire que quelqu’un est élocution. Et quand La Russie a envahi l’Ukrainecertains utilisateurs ont ajouté l’audio de coups de feu et d’explosions à des clips vidéo sans rapport pour donner l’impression que les clips montraient des scènes de l’invasion.

“Nous avons une surcharge d’informations”, a déclaré Sundar, notant que les gens parcourent rapidement les vidéos, tweets et autres publications sur les réseaux sociaux de TikTok. “Compte tenu de ce type d’environnement d’information, il est très peu probable que quelqu’un s’arrête systématiquement et dise:” Eh bien, laissez-moi juste vérifier que c’est vrai. “”

Fausses images

Les images modifiées sont également à surveiller dans les vidéos.

Les effets d’écran vert dans les vidéos abrégées permettent aux TikTokers et à d’autres de créer facilement des vidéos d’eux-mêmes parlant devant des images. TikTok permet également aux utilisateurs de télécharger des images et de créer des diaporamas. Mais ces images peuvent être truquées.

le compte Twitter d’Oz ; capture d’écran par CNET



Isaac Harte, un fact-checker de 15 ans en Pennsylvanie, surveille de près la course au Sénat américain entre le démocrate John Fetterman et le républicain Mehmet Oz. Harte fait partie de Le réseau de vérification des faits pour adolescents de MediaWise.

Une fausse image qui a été largement partagé sur les réseaux sociaux montre Oz debout à côté d’une personne qui semble tenir une pancarte pour sa campagne sur le côté afin qu’elle indique “NON” verticalement au lieu de “OZ”. L’image a été modifiée numériquement pour faire pivoter le signe.

La photo truquée est apparue sur Facebook, Instagram, Twitter et d’autres sites de médias sociaux, et CNET l’a également trouvée sur TikTok. Un clip TikTok comprend l’image modifiée ainsi qu’une animation d’un “NON” rendu de manière caricaturale et quelqu’un secouant la tête.

Bien que la vérification des faits sur une photo puisse sembler intimidante pour certaines personnes, Harte a déclaré que c’était quelque chose que vous pouvez facilement faire. Si vous faire une recherche d’image inversée sur la photo via Google, dit-il, vous verrez qu’elle a été vérifiée.

“Je dis que la vérification des faits n’est pas sorcier tout le temps”, a-t-il déclaré.

Il existe également des ressources disponibles en ligne pour améliorer vos compétences en matière de vérification des faits. MediaWise offre gratuitement cours d’éducation aux médias en anglais et en espagnol, et PolitiFact a une page qui pointe vers son plus récent vérifications des faits des messages TikTok.

Lire la suite: La recherche inversée d’images Google peut vous aider à éliminer les fausses nouvelles et la fraude