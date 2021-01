TikTok est sur le point de survivre au président Trump. Désormais, l’entreprise pourrait devenir un premier test de la position du président élu Joseph R. Biden Jr. envers les entreprises technologiques chinoises. M. Trump a exigé l’année dernière que le propriétaire chinois de TikTok, ByteDance, vende l’application vidéo virale. Il a déclaré que TikTok soulevait des préoccupations urgentes en matière de sécurité nationale, au motif que le gouvernement chinois pourrait avoir accès aux données des utilisateurs. Le différend a perturbé la montée stratosphérique de l’application. ByteDance et l’administration Trump parlent toujours, ont déclaré des personnes proches du dossier. Mais il semble de plus en plus probable que le sort de l’application ne sera pas décidé par M. Trump, qui a annoncé ses demandes en grande pompe au cours de l’été, s’est éloigné d’un accord qu’il a approuvé un mois plus tard, puis a tourné son attention ailleurs. Au lieu de cela, l’avenir de TikTok tombera entre les mains de M. Biden, qui a peu parlé de l’entreprise ou des préoccupations plus larges et bipartites concernant l’influence croissante des entreprises technologiques chinoises.

Mardi, le gouvernement américain a accepté de prolonger un délai dans une bataille judiciaire sur les restrictions visant TikTok. La nouvelle date limite est le 18 février – près d’un mois après l’entrée en fonction de M. Biden. «Mon instinct est qu’ils espèrent surmonter cela, et espèrent que cela est en veilleuse et qu’ils pourront en quelque sorte passer sous le radar», a déclaré Samm Sacks, membre du groupe de réflexion New America, à propos de ByteDance’s approche des derniers jours de l’administration Trump.

M. Biden a déclaré que l’Amérique devait être plus dure envers Pékin, qualifiant le président chinois, Xi Jinping, de «voyou». Mais il a offert peu de détails sur la façon dont cette approche se déroulerait. Il a seulement dit qu’il essaierait d’avoir une politique plus cohérente envers le pays – contrairement à l’agression disparate de M. Trump – tout en le faisant pression sur des questions comme son vol de propriété intellectuelle américaine. Un porte-parole de l’équipe de transition de M. Biden a refusé de commenter les projets du président élu. TikTok a refusé de commenter. Une porte-parole du département du Trésor a déclaré dans un communiqué que les risques associés à l’application «n’ont pas changé et que l’ordre exigeant la cession est maintenu».

Le gouvernement a travaillé avec ByteDance et d’autres pour résoudre les problèmes, a déclaré la porte-parole, ajoutant: «Ce travail se poursuit et le procureur général est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire appliquer l’ordonnance.» TikTok est loin d’être la seule entreprise à participer à l’approche de M. Biden envers les géants technologiques chinois, qui tentent de plus en plus d’atteindre des clients du monde entier. L’administration de M. Trump a passé des années à faire pression sur les opérateurs américains et leurs alliés à l’étranger pour qu’ils abandonnent les équipements de télécommunications chinois des réseaux sans fil 5G. Il a essayé de garder les équipements essentiels des fabricants chinois de semi-conducteurs. Ensuite, il s’est tourné vers les applications grand public, essayant d’interdire TikTok et WeChat et forçant la vente de l’application de rencontres Grindr. Ce mois-ci, M. Trump a interdit Alipay, propriété d’une succursale du géant chinois Alibaba, et une collection d’autres applications. Les interdictions ne prennent effet que pendant 45 jours, ce qui signifie que leur conception et leur mise en place incomberont à l’administration de M. Biden.

TikTok a gagné en popularité au cours de l’année dernière, en particulier parmi les jeunes utilisateurs, qui enregistrent des vidéos de synchronisation labiale, des morceaux de comédie et des riffs sur d’autres vidéos. TikTok affirme que les problèmes de sécurité nationale ne sont pas fondés, notant que ses données sont stockées aux États-Unis, avec une sauvegarde à Singapour. Les efforts de M. Trump pour extraire le service de sa société mère chinoise ont commencé cet été lorsqu’il a publié deux décrets visant l’application. L’un d’eux a interdit aux entreprises américaines de travailler avec l’application, l’interdisant de fait. Une deuxième commande exigeait que ByteDance vende l’application. L’approche a donné au gouvernement un effet de levier: si l’entreprise effectuait la vente, l’administration annulerait les autres restrictions. En septembre, ByteDance a annoncé qu’elle avait conclu un accord qui, espérait-il, satisferait le gouvernement américain. Le géant du logiciel Oracle et Walmart prendraient leurs propres participations dans TikTok, Oracle gérerait les données qui circulent sur l’application et les dirigeants du service seraient des citoyens américains.