TikTok est de retour après la panne de vendredi

TikTok a subi une panne vendredi matin, les utilisateurs ne pouvant voir que quelques vidéos sur leur flux.

Rapports d’interruption dopés sur DownDetector vers 10 h 00 PT, atteignant plus de 89 000 plaintes au plus fort de la panne. L’application semblait être de retour et fonctionner peu avant 11 h 00 PT.

Pendant la panne, “TikTok Down” était à la mode sur Twitter, les utilisateurs des médias sociaux se plaignant de ne pas pouvoir utiliser l’application de partage de vidéos, tandis que d’autres ont proposé des suggestions sur ce qu’il fallait faire de votre temps pendant que l’application était en panne.

TikTok est en panne. Qu’est-ce que je suis censé faire maintenant ? Travailler? Être majeur ? Un citoyen productif ? – Michael Castillo (@MichaelCastFS) 4 novembre 2022

hey twitter vous tous ici parce que tiktok est down hein — Benji Krol (@BenjiKrol) 4 novembre 2022

Depuis que TikTok est en panne, que lisons-nous tous en ce moment ? 📚 – Penguin Books États-Unis (@penguinusa) 4 novembre 2022

ByteDance, propriétaire de TikTok, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la cause de la panne.