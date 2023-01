TikTok est au moins autant une opération d’influence américaine que chinoise – RT World News

Les révélations d’une campagne d’espionnage basée à Pékin sur le service de partage de vidéos ont servi à obscurcir les propres efforts insidieux de Washington

Il a été révélé que TikTok avait espionné plusieurs journalistes du magazine Forbes qui enquêtaient sur l’entreprise, afin de découvrir quels membres du personnel divulguaient des informations privilégiées. L’exposition a été présentée comme une preuve d’une activité chinoise louche – mais le statut secret de TikTok en tant qu’aile de la puissance de propagande américaine indique une histoire très différente de celle que racontent les médias grand public.

L’existence de la campagne de surveillance secrète chez TikTok a été confirmée à la suite d’une enquête interne menée par ByteDance, la société mère de TikTok, qui a révélé que les employés avaient indûment eu accès aux adresses IP et aux données des utilisateurs dans le but d’identifier si les journalistes se trouvaient dans les mêmes lieux que ByteDance. employés.

“L’inconduite de certaines personnes… était un abus flagrant de leur autorité pour obtenir l’accès aux données des utilisateurs”, a déclaré un porte-parole de TikTok, commentant les conclusions de l’enquête. “Cette mauvaise conduite est inacceptable et ne correspond pas à nos efforts sur TikTok pour gagner la confiance de nos utilisateurs.”

Connue sous le nom de Project Raven, la campagne de surveillance a été lancée cet été après que BuzzFeed a publié une histoire révélant que les employés de ByteDance en Chine avaient accédé à plusieurs reprises aux données des utilisateurs américains. Basé sur plus de 80 heures d’enregistrements audio divulgués de réunions internes de TikTok, l’histoire a spéculé sur la façon dont le gouvernement chinois pourrait accéder aux données personnelles des utilisateurs américains et influencer leur “comportement commercial, culturel ou politique” à travers les algorithmes de TikTok.















Le projet Raven était supervisé par le département d’audit interne et de contrôle des risques de ByteDance basé à Pékin, qui est principalement chargé d’enquêter sur les fautes potentielles des employés actuels et anciens de ByteDance. Les employés de cette unité ont aspiré des données sur d’anciens journalistes de BuzzFeed et du Financial Times, ainsi qu’un “petit nombre de personnes liées aux journalistes” via leurs comptes TikTok, admet ByteDance.

L’enquête interne sur le projet Raven a conduit au limogeage de l’auditeur interne en chef de ByteDance, qui dirigeait l’effort d’espionnage, tandis que l’exécutif basé en Chine à qui il relevait a démissionné. Deux employés en Chine et aux États-Unis impliqués dans le projet Raven ont également été licenciés.

“Aucune des personnes qui ont directement participé ou supervisé le plan malavisé ne reste employée chez ByteDance”, la société a réclamé dans des e-mails internes. “Des individus ont abusé de leur autorité pour obtenir l’accès aux données des utilisateurs de TikTok.”

La condamnation de l’opération d’espionnage a été généralisée et agressive. Un porte-parole de Forbes a affirmé que l’effort était “une attaque directe contre l’idée d’une presse libre et son rôle essentiel dans une démocratie qui fonctionne.” Un représentant de la Commission fédérale des communications a déclaré à Forbes, “cela devrait être le dernier clou dans le cercueil pour l’idée que les responsables américains peuvent faire confiance à TikTok.” Pendant ce temps, le président du comité du renseignement de la Chambre, Mark Warner, un faucon anti-chinois réputé, a eu des mots encore plus enflammés pour le réseau social :

“Ce nouveau développement renforce les sérieuses inquiétudes que la plate-forme de médias sociaux a permis aux ingénieurs et aux cadres de [China] d’accéder à plusieurs reprises aux données privées des utilisateurs américains malgré les affirmations répétées des législateurs et des utilisateurs, ces données étaient protégées. Le DoJ a également promis depuis plus d’un an qu’il cherchait des moyens de protéger les données des utilisateurs américains de Bytedance et du PCC – il est temps de proposer cette solution ou le Congrès pourrait bientôt être contraint d’intervenir.















L’espionnage était certainement un stratagème choquant, mais la juste colère de Forbes, de la FCC et de Warner est déplacée, probablement par un dessein délibéré. Alors que TikTok est une excroissance internationale de la populaire plate-forme chinoise de partage de vidéos Douyin et que ByteDance est un géant de la technologie appartenant à des Chinois, le réseau social sous sa forme occidentale est une entité dominée par les États-Unis à tous égards.

MintPress News a documenté comment il existe un “pipeline” entre l’OTAN et les agences gouvernementales américaines, telles que le Département de la sécurité intérieure et le Département d’État, et TikTok. Les professionnels de l’armée et du renseignement passent directement des premiers rôles à la sécurité et à d’autres rôles avec le réseau social. Dans au moins un cas, un officier du renseignement militaire semble être employé simultanément par l’armée américaine et TikTok.

De plus, TikTok est ouvertement armé et exploité par Washington à des fins de guerre de l’information au pays et à l’étranger. Un tel intérêt est compréhensible – en 2021, il est devenu le site Web le plus visité au monde et compte au moins 70 millions d’utilisateurs actifs rien qu’aux États-Unis.

En mars, la Maison Blanche a organisé un appel Zoom avec 30 des meilleures stars de TikTok, au cours duquel ils ont été informés du conflit en Ukraine par des membres du personnel du Conseil de sécurité nationale et l’attachée de presse de l’administration Biden à l’époque, Jen Psaki. Sujets inclus « objectifs stratégiques dans la région », et comment des sujets particuliers devraient être mentionnés et encadrés dans les clips vidéo.

“Nous reconnaissons qu’il s’agit d’une voie d’une importance cruciale dans la manière dont le public américain découvre les dernières nouveautés”, Le directeur de la stratégie numérique de la Maison Blanche, Rob Flaherty, a déclaré au début de la réunion, “Nous voulions donc nous assurer que vous disposiez des dernières informations d’une source faisant autorité.”















Les inquiétudes suscitées par le courant dominant concernant l’accès de TikTok aux informations personnelles de millions de citoyens américains, et sa prétendue capacité à manipuler et à influencer le contenu des utilisateurs, doivent être comprises dans le contexte du gouvernement américain, de son appareil de sécurité nationale et de ses agences d’espionnage. , voulant prendre encore plus de contrôle direct sur le réseau social.

Ce n’est sûrement pas une coïncidence si la révélation de l’opération d’espionnage de TikTok survient à un moment où ByteDance négocie un contrat de sécurité nationale avec le Comité du Département du Trésor sur les investissements étrangers aux États-Unis. Quoi qu’il arrive, cela régira la façon dont TikTok gère les données personnelles des utilisateurs américains, et la société a déjà promis que tout cela serait stocké sur le sol américain par le géant de la technologie Oracle à l’avenir.

De plus, l’accès aux données des utilisateurs américains par le personnel de TikTok sera “limité uniquement au personnel autorisé, conformément aux protocoles en cours d’élaboration avec le gouvernement américain.” Cela garantira que les informations personnelles sensibles des Américains sont à l’abri des regards indiscrets en Chine – mais accordera également un pouvoir énorme à Washington sur ces données. Et l’histoire des agences d’espionnage américaines en matière d’abus et de militarisation de ces données garantit pratiquement que le droit absolu de les exploiter sera câblé dans ces données. “protocoles”.