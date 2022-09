TikTok en ligne pour une lourde amende pour les manquements potentiels à la vie privée des enfants

TikTok pourrait être passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 27 millions de livres sterling (29,3 millions de dollars) à la suite d’une enquête menée par l’organisme britannique de surveillance de la confidentialité sur la manière dont il gère les données appartenant aux enfants. Dans ses conclusions préliminaires, publiées lundi, le Commissariat à l’information a déclaré que la société avait peut-être enfreint la loi britannique sur la protection des données en ne protégeant pas la vie privée des enfants utilisant sa plateforme.

Dans un avis d’intention envoyé à TikTok, l’ICO a déclaré qu’entre mai 2018 et juillet 2020, l’entreprise pourrait avoir traité des données d’enfants sans le consentement parental. D’autres défaillances potentielles incluent le fait de ne pas fournir d’informations claires et transparentes aux utilisateurs et le traitement illégal de données sensibles.

TikTok est loin d’être la seule entreprise sous surveillance pour les protections de la vie privée accordées aux enfants. L’ICO étudie la conformité de 50 services en ligne différents avec le code britannique de l’enfance et a six enquêtes ouvertes sur des entreprises qui, selon lui, n’ont pas pris leurs responsabilités suffisamment au sérieux. L’examen minutieux des entreprises numériques par le Royaume-Uni, notamment via l’introduction en cours du projet de loi sur la sécurité en ligne, fait partie d’une poussée plus large des pays du monde entier pour intensifier les efforts réglementaires afin de fournir aux enfants une meilleure protection lorsqu’ils utilisent Internet.

“Nous voulons tous que les enfants puissent apprendre et expérimenter le monde numérique, mais avec des protections appropriées de la confidentialité des données”, a déclaré le commissaire à l’information John Edwards dans un communiqué. “Les entreprises fournissant des services numériques ont l’obligation légale de mettre en place ces protections, mais notre opinion provisoire est que TikTok n’a pas satisfait à cette exigence.”

Un porte-parole de TikTok a noté dans un communiqué que les conclusions de l’ICO étaient provisoires, ce qui signifie qu’aucune conclusion définitive ne peut être tirée pour le moment. “Bien que nous respections le rôle de l’ICO dans la protection de la vie privée au Royaume-Uni, nous ne sommes pas d’accord avec les opinions préliminaires exprimées et avons l’intention de répondre officiellement à l’ICO en temps voulu”, ont-ils déclaré.

L’ICO a déclaré qu’il examinerait tous les points que TikTok devait faire avant de rendre une décision finale sur l’opportunité d’appliquer l’amende. “J’ai été clair sur le fait que notre travail pour mieux protéger les enfants en ligne implique de travailler avec des organisations, mais impliquera également des mesures d’application si nécessaire”, a déclaré Edwards.