TikTok également interdit par certaines universités américaines

Après plusieurs Les États américains ont décidé d’interdire TikTokcertaines universités ont emboîté le pas, empêchant l’accès à l’application de médias sociaux sur les ordinateurs et les réseaux Wi-Fi, craignant que l’application ne transmette les données des utilisateurs au gouvernement chinois.

Jusqu’à présent, plusieurs universités d’Alabama, de Géorgie et d’Oklahoma ont bloqué l’application sur les ordinateurs du campus et les réseaux Internet, bien que les étudiants puissent toujours y accéder sur leur téléphone. L’Université d’Oklahoma, l’Université d’Auburn et 26 universités et collèges publics de Géorgie auraient également été obligés d’interdire l’application, selon Gizmodo, qui avait annoncé la nouvelle plus tôt.

Ces interdictions sur les campus universitaires découlent apparemment ou explicitement des mandats de l’État visant à empêcher l’application d’utiliser des appareils appartenant à l’État. Dans un relevé envoyé par courriell’Université de l’Oklahoma a cité un décret exécutif du gouverneur de l’État Kevin Stitt comme raison de son interdiction, notant en outre que “les comptes TikTok administrés par l’université doivent être supprimés” au profit des comptes sur d’autres plateformes de médias sociaux. Au moins trois autres collèges et universités de l’Oklahoma ont emboîté le pas, selon station d’information locale KOCO.

Le porte-parole de TikTok, Brooke Oberwetter, a déclaré que les interdictions sont basées sur des “mensonges infondés” sur l’application et ne feront pas progresser la cybersécurité. Oberwetter a également qualifié les politiques des écoles de “précipitées” et a déclaré qu’elles auraient des conséquences imprévues en matière de recrutement d’étudiants, de partage d’informations et de création de diverses communautés étudiantes.

Oberwetter a ajouté que la société continuait de travailler avec le gouvernement américain pour finaliser une solution pour sécuriser la plate-forme de TikTok et répondre aux préoccupations de sécurité de l’État et du pays.

