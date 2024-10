TikTok dit que les médicaments contre la toux peuvent vous aider à tomber enceinte. Voici La Science. : Alerte Science

Le désir d’avoir nos propres enfants biologiques est ancré chez beaucoup d’entre nous. Et ce désir est souvent ressenti plus vivement chez les personnes aux prises avec l’infertilité. Il est donc difficile d’ignorer la promesse d’une solution simple – ce qui explique peut-être pourquoi « la méthode Mucinex » est à la mode sur les réseaux sociaux.

De nombreuses femmes sur TikTok attribuent une conception réussie à leur utilisation du médicament contre la toux et le rhume largement disponible Mucinex – ou de médicaments décongestionnants en vente libre similaires contenant l’ingrédient actif guaifénésine.

Pourquoi un médicament conçu pour soulager les symptômes de la toux et du rhume aiderait-il les femmes à tomber enceintes ?

Lors d’un rapport sexuel non protégé, les spermatozoïdes se déposent au sommet du vagin. Pour atteindre et féconder l’ovule, les spermatozoïdes doivent d’abord traverser le col de l’utérus, un petit canal qui relie le vagin et l’utérus.

Le col de l’utérus joue un rôle essentiel dans la régulation du passage des spermatozoïdes grâce à sa production de glaire cervicale. Durant le cycle menstruel d’une femme, la quantité et la consistance de la glaire cervicale changementsdevenant optimale au moment de l’ovulation.

S’il y a trop de mucus ou s’il est trop épais, cela peut empêcher les spermatozoïdes d’atteindre l’ovule. Ainsi, l’idée est qu’en prenant Mucinex, une femme fluidifierait sa glaire cervicale et faciliterait l’accès des spermatozoïdes à l’ovule.

La popularité croissante des applications de suivi de la fertilité a sensibilisé les utilisateurs aux signes de la fenêtre fertile, notamment grâce à la surveillance de la glaire cervicale. quantité et consistance. Une fois familières avec leurs signes individuels, il s’ensuit que les femmes qui tentent ou qui ont du mal à concevoir pourraient commencer à réfléchir à la manière d’optimiser leurs chances de conception au cours d’un cycle donné.

Un simple produit en vente libre tel que Mucinex pourrait bien apparaître comme une solution rapide et simple avec des résultats potentiellement plus rapides qu’un régime ou un changement d’autres facteurs de style de vie.

Sans surprise, des questions sont posées sur la validité de la prise de Mucinex, ou d’autres médicaments contenant de la guaifénésine, comme traitement de fertilité. sida.

Le fait est qu’il existe peu de preuves scientifiques prouvant que Mucinex peut contribuer à la fertilité. Le les plus cités l’étude scientifique date de 1982 et a été publiée dans la revue Fertilité et stérilité. Ici, les scientifiques ont étudié 40 couples dont l’infertilité était définie comme étant un « problème cervical ».

Les femmes de l’étude ont reçu 200 mg de guaifénésine, trois fois par jour à partir du cinquième jour de leur cycle menstruel. À la fin de l’étude, 15 des 40 couples étaient tombés enceintes, ce que certains pourraient considérer comme un argument en faveur de l’utilisation de la guaifénésine.

Cependant, comme aucun groupe n’a pris de guaifénésine (un groupe témoin), il n’est pas possible d’attribuer ces grossesses uniquement à la guaifénésine.

Dans un étude de cas distincteun homme a pris 600 mg de guaifénésine, deux fois par jour, pendant deux mois. L’étude a rapporté une augmentation spectaculaire de la production et de la motilité des spermatozoïdes. Cependant, comme cette étude a été menée sur un seul homme de 32 ans, les chercheurs n’ont pas pu confirmer que la guaifénésine était à l’origine du changement.

Il convient de noter que Reckitt, le fabricant de Mucinex, a déclaré dans une déclaration que Mucinex ne doit « être utilisé que comme prévu, conformément aux instructions de l’étiquette ». Et que prendre Mucinex pour l’infertilité « constitue une utilisation hors AMM ».

Y a-t-il un danger à prendre de la guaifénésine pour concevoir ?

Bien qu’aucune association entre la guaifénésine et les malformations congénitales n’ait été identifiée, il n’existe toujours pas de données solides sur la façon dont la guaifénésine pourrait affecter le développement de l’embryon.

Pour ceux qui cherchent à devenir parents, l’idée d’augmenter leurs chances grâce à un médicament largement disponible est naturellement séduisante. Cependant, il n’existe pas suffisamment de preuves pour soutenir la prise de guaifénésine pour améliorer la fertilité.

Il existe une gamme d’autres changements simples de style de vie qui se sont avérés efficaces pour aider à tomber enceinte. Il s’agit notamment du maintien d’un poids et d’un régime alimentaire sains, de la réduction de la consommation d’alcool, de l’arrêt du tabac et de la réduction du stress.

Pour celles qui éprouvent des difficultés à devenir enceintes, le meilleur conseil, et peut-être le plus simple, est d’en parler à votre médecin.

Adam Watkinsprofesseur adjoint, biologie de la reproduction, Université de Nottingham et Emma Lucasmaître de conférences en médecine de la reproduction, Université de Sheffield

Cet article est republié à partir de La conversation sous licence Creative Commons. Lire le article original.