TikTok devient une plateforme de télévision. Un clip piraté à la fois

Il est tard. En parcourant les options, vous repérez Malcolm au milieu est allumé – vous pourriez aussi bien vous connecter. Mais au lieu de cela, vous continuez à surfer, pour finalement atterrir sur 7ème cielun drame familial dont vous avez entendu parler.

Après quelques clics supplémentaires du contrôleur dans votre main, vous êtes surpris de voir qu’ils s’affichent Attrape-moi si tu peux. Se sentant chanceux, vous décidez de vous installer dans le canapé et de regarder.

Bien que cela ressemble à une nuit assez moyenne, il se passe quelques choses étranges ici. Premièrement, tout ne se passe pas en 2003, mais ici en 2023. Deuxièmement, les 10 à 100 morceaux dans lesquels ces émissions sont divisées, vous obligeant à rechercher des commentaires et des indices pour trouver la prochaine partie de deux minutes. Et troisièmement, cette chose dans votre main n’est pas une télécommande – c’est votre téléphone.

« C’est comme une nouvelle forme de piratage que vous avez là-bas et ça devient encore plus sauvage », a déclaré Shahbaz Siddiqui, co–hôte de le podcast du film. Il expliquait la motivation qui pousse des millions de personnes à regarder des films et des émissions sur TikTok, apparemment l’application la moins conviviale pour le faire. « Il y a une communauté là-bas, ils laissent des commentaires – c’est comme la version silencieuse de parler pendant un film. »

Ces millions de personnes contribuent aux milliards de vues de films et de films découpés pour s’adapter aux limites de publication restrictives de l’application, regroupés et livrés aux utilisateurs dans un ordre complètement aléatoire sur sa page d’accueil.

Aussi étrange que cela puisse paraître, c’est une perturbation de cette industrie avec des parallèles clairs avec la façon dont l’application a également bouleversé l’industrie de la musique . Là, cela a aidé à éliminer la nouveauté comme une nécessité pour la popularité – selon Billboard, l’algorithme de TikTok, qui ne fait pas la promotion de nouvelles chansons par rapport à celles qui sont sorties des mois ou des années auparavant, a fait passer la musique plus ancienne de 35% des ventes totales de musique en 2014 pour près de 70 % en 2022 .

Et avec les films et la télévision, cela entraîne d’étranges pics d’attention. Malcom au milieu est le spectacle le plus récent à avoir connu une renaissance apparemment aléatoire, tout comme Le bon docteur grâce à un clip de l’acteur principal Freddie Highmore criant « Je suis chirurgien ».

Comme CBC News a été le premier à rendre compte de – les utilisateurs emballant les médias existants aux côtés de vidéos d’artisanat insensé ont établi la tendance du « contenu de boue » tout en propulsant Gars de la famille dans la stratosphère. Et plus tôt cette année, téléfilm Temple Grandin a eu un moment au soleil qui menace d’éclipser le succès critique qu’il a connu en 2010.

Cela a formé un phénomène suffisamment étrange et envahissant pour que même certains participants semblent être conscients que ce qu’ils font n’est pas tout à fait normal.

« En gros, on me montre tout ce film sur TikTok », a écrit un utilisateur environ un clip , qui a enregistré 3,6 millions de vues. « J’ai juste besoin d’aller le regarder pour de vrai maintenant. »

« L’algorithme nous a trouvés, il sait ce que nous aimons », a déclaré David Baptista, co-animateur de Movie Podcast. Et la livraison instantanée de TikTok, combinée à une galerie interactive de cacahuètes pour partager des compliments, des critiques et une confusion en colère, incite les gens à revenir. « Cela me donne le meilleur de ce que j’aime, espérons-le. Et je vais rester là et le regarder. »

Les émissions plus récentes en sont également victimes. Un seul extrait du film d’horreur/thriller de 2022 Automne a accumulé 105 millions de vues, tandis que plusieurs comptes ont publié de grands segments du film à des nombres similaires. Pendant ce temps, HBO est très attendu Cloner haut le redémarrage a été divulgué en ligne en janvier, cinq mois plus tôt, avec une quantité substantielle de ses vues provenant de TikTok.

Et Baptista admet avoir regardé des extraits du hit de Sony, Spider-Man: à travers le Spider-Verse sur l’application peu de temps après sa sortie en salles.

Quelle est la « teneur en boues » de TikTok ? Le contenu des boues est extrêmement populaire sur TikTok ; c'est quand on vous montre plusieurs vidéos sans rapport à la fois, conçues pour retenir votre attention. La productrice Lauren Bird s'entretient avec l'écrivain de CBC News Jackson Weaver à propos de l'impact.

C’est une tendance qui, selon Siddiqui et Baptista, transforme l’application de partage de vidéos en l’une des principales plateformes de piratage grand public. Parce que tandis que des applications comme YouTube – qui ont des politiques de droit d’auteur si strictes et en faveur des demandeurs qui plusieurs utilisateurs a appelé c’est cassé – La composition basée sur les algorithmes de TikTok est passée plus ou moins sous le radar.

TikTok promeut la création de contenu original mais, a déclaré un porte-parole à CBC News, le téléchargement de la propriété intellectuelle existante enfreint ses conditions de service. Un certain nombre d’outils numériques détectent le matériel protégé par le droit d’auteur et sont mis à jour, tandis que les titulaires de droits peuvent envoyer des demandes de retrait pour tout contenu publié sans autorisation.

Mais l’efficacité de ces efforts est incertaine. Depuis la parution de cette histoire, Automne, Cloner haut et Vers d’araignée sont toujours disponibles pour regarder sur l’application – tandis que le rôle de TikTok en tant que pseudo-streamer ne fait que croître.

Daniel Primandono, un lycéen de Toronto, a déclaré à CBC News qu’il avait récemment regardé Pistolet supérieur sur TikTok après une recommandation de sa sœur – choisissant de regarder sur l’application au lieu d’une plateforme de location de films.

Arshia Priajapati, vingt ans, a déclaré qu’elle regardait des parties d’émissions de télévision sur TikTok environ deux ou trois fois par semaine, en parcourant un épisode entier par parties à chaque fois. Et Jackson LeDoux, 14 ans, a déclaré qu’il passait souvent des « heures » à regarder des longs métrages sur l’application.

Personne n’a pu expliquer pourquoi ils ont choisi d’utiliser TikTok pour regarder, au lieu de passer à une application plus pratique.

« Un symptôme, pas la maladie »

Gordon Pennycook, spécialiste du comportement à l’Université Cornell, affirme que le comportement reflète la direction des habitudes de consommation en général. Bien que notre capacité d’attention ne soit objectivement pas pire maintenant que par le passé, nous avons été entraînés à rechercher une stimulation constante. Pour cette raison, les clips courts sont probablement un moyen plus facile et plus immédiatement gratifiant de consommer des films et de la télévision – une tendance qui aurait probablement évolué avec ou sans l’application.

« TikTok est un symptôme, pas la maladie », a-t-il déclaré. « TikTok est un moyen de ne pas s’ennuyer [and] pour obtenir un divertissement constant. Mais si ce n’était pas TikTok, ce serait autre chose. »

Le Montana vient d'interdire TikTok : comment cela fonctionnera-t-il ? Le Montana est le premier État à avoir adopté un projet de loi interdisant TikTok pour tout le monde. Le producteur Kieran Oudshoorn discute avec le journaliste Ryan Broderick de ce qui se cache derrière cette décision et de la manière dont l'interdiction fonctionnerait réellement.

Il reflète également des prédictions bien plus anciennes que TikTok. Dans son livre de 2000 TV point Com : l’avenir de la télévision interactive Phillip Swann a écrit que les fonctionnalités interactives « conduiraient à moins d’occasions où les gens s’assoient et regardent une émission du début à la fin sans interruption ».

« Les gens commenceront à regarder des émissions de télévision comme ils lisent des livres : un peu à la fois », a-t-il déclaré.

Alors que Swann prédisait et s’inquiétait que la télévision se réduirait universellement à pas plus de 30 minutes, cela pourrait s’avérer être une préoccupation risible par rapport à la réalité.

Neil Shyminsky, une autorité de la culture pop, Personnalité TikTok et professeur d’anglais au Cambrian College de Sudbury, en Ontario, dit qu’il y a plus de crainte que la programmation télévisée devienne de plus en plus courte plus le succès est déterminé par l’algorithme de TikTok.

L’influence de l’application sur l’industrie de la musique a commencé à affecter les albums et les artistes qui gagnent en popularité. souvent des chansons avec de petites sections mémorables qui encouragent les danses, les blagues ou d’autres interactions. La même chose pourrait arriver aux films et à la télévision, mais avec un résultat plus radical et évident, car les productions de plusieurs heures sont faites simplement pour présenter quelques instants, elles-mêmes conçues pour être transformées en messages de quelques minutes.

« Ce que les gens sur le terrain appellent la » mème-ification du film « », a déclaré Shyminksy à propos de la dernière tendance.

Cela pose problème.

« Parce que si nous construisons des histoires », a-t-il dit, « si nous structurons des récits autour de moments mémorables, vont-ils réellement tenir le coup comme une histoire? »