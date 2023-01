TikTok dans le collimateur de l’Europe alors que les États-Unis envisagent d’interdire l’application appartenant à des Chinois

TikTok commence à ressentir la piqûre de la pression politique et réglementaire en Europe, où l’application appartenant à des Chinois a largement échappé à l’examen auquel elle est confrontée aux États-Unis

TikTok comptait environ 275 millions d’utilisateurs actifs mensuels en Europe en décembre, selon Abe Yousef de Sensor Tower, notant que cela représente plus d’un tiers de la population européenne d’environ 750 millions.

“La base d’utilisateurs de TikTok est beaucoup plus importante que beaucoup de gens en Europe ne le pensent”, a-t-il déclaré. Mais, a-t-il ajouté, “vous n’allez pas regarder de très près s’ils ne volent pas trop vos revenus publicitaires”.

TikTok a été l’application de médias sociaux la plus téléchargée l’année dernière en Italie et en Espagne, selon data.ai, anciennement App Annie. L’application occupait la deuxième place en France et en Allemagne, selon les données.

Selon data.ai, WhatsApp, propriété de la société mère de Facebook Meta, s’est classée première parmi les téléchargements d’applications de médias sociaux en France et en Allemagne, et troisième en Italie et en Espagne.

Meta a réalisé un chiffre d’affaires européen de 29,06 milliards de dollars en 2021, une région que la société a définie comme comprenant la Russie et la Turquie. En revanche, TikTok a enregistré un chiffre d’affaires de seulement 531 millions de dollars dans l’Union européenne en 2021, selon le dernier dossier disponible au Royaume-Uni. Mais c’était bien plus de quatre fois ce qui avait été divulgué pour 2020.

“Il faut un peu de temps à la Commission européenne pour se ressaisir sur ces questions”, a déclaré Dexter Thillien, analyste principal des technologies et des télécommunications chez The Economist Intelligence Unit.

“Ce n’est pas à cause d’un manque de volonté de la part de la Commission européenne de faire quelque chose”, a déclaré Thillien à CNBC lors d’un entretien téléphonique. “Ils ont les mains pleines avec de plus grandes entreprises.”