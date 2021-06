TikTok Creator fait des blagues aux appelants de spam en usurpant l’identité de la voix automatisée de la CIA

Les appels de spam ennuyeux sont éprouvants pour les nerfs, ils sont non seulement vexants, mais aussi risqués. De la menace pour la sécurité du gadget à la réalisation de plusieurs escroqueries financières, les appels de spam sont le fléau de chaque utilisateur de téléphone. Afin de rester à l’abri de ces appels dérangeants, de nombreux utilisateurs de téléphones ont recours à des applications de blocage qui aident à filtrer ces numéros. Récemment, un utilisateur de TikTok a donné une leçon précieuse à un escroc qui a tenté de le piéger dans une arnaque financière.

Marre des appels agaçants réguliers, l’internaute a trouvé un moyen génial de se débarrasser des appels de spam. À l’aide de sa voix grave, l’utilisateur de Tik Tok, Roy LBaker, se fait passer pour l’enregistrement automatisé de la CIA et fait fuir les spammeurs. Chaque fois qu’il reçoit un appel de spam, il dit : « Bonjour, merci d’avoir appelé la CIA. Vous avez atteint la division escroquerie et fraude. Tous nos agents assistent actuellement d’autres appelants. Pour vous aider davantage, veuillez patienter pendant que nous téléchargeons vos journaux d’appels entrants et sortants à analyser par rapport à notre base de données d’opérations d’escroquerie et de fraude connues. Un agent sera avec vous sous peu », d’une voix automatisée. En entendant la même chose, l’appelant raccroche rapidement le téléphone et ne rappelle plus jamais.

Le court clip vidéo partagé sur le compte TikTok de Roy a généré un battage médiatique sur les réseaux sociaux car il a rapidement gagné plus de 10 millions de vues et de nombreuses personnes ont également demandé une version téléchargeable pour leur usage. Partagé sur YouTube et d’autres plateformes numériques également, le clip a suscité un accueil écrasant. Alors que beaucoup font l’éloge de sa voix, d’autres apprécient son idée de génie.

Un utilisateur a commenté : « Sa voix est faite d’or liquide. » Un autre a écrit : « Morgan Freeman devrait avoir peur que vous lui voliez son travail de narration. » L’un souhaitait que les compagnies de téléphone acheminent automatiquement les appels de spam vers la division fraude des agences juridiques.

