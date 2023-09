TikTok corrige le paramètre de sécurité manquant « Filtrer les mots-clés vidéo »

En juillet 2022, TikTok a introduit un outil appelé Filtrer les mots-clés vidéo pour permettre aux utilisateurs de bloquer les vidéos contenant des mots ou des hashtags qu’ils ne voulaient pas voir. Cormac Keenan, responsable de la confiance et de la sécurité chez TikTok, l’a décrit comme un élément de sécurité important pour « aider les téléspectateurs à personnaliser leurs préférences de visionnage et à continuer de vivre une expérience sûre et divertissante ». Keenan a promis qu’il « serait disponible pour tout le monde dans les semaines à venir ». Plus d’un an plus tard, des centaines d’utilisateurs de TikTok ont ​​déclaré qu’ils n’avaient pas accès au paramètre ou, s’ils l’avaient, que cela ne fonctionnait pas.

Pleurer la perte du premier album d’Addison Rae | La machine à mèmes

Après avoir été contactée par Gizmodo, la société a déclaré être intervenue pour résoudre le problème.

Le mois dernier, j’ai posté une vidéo sur mon compte personnel TikTok sur l’utilisation du paramètre pour bloquer le contenu concernant le magasin de détail de l’entreprise, lancé le 12 septembre. La vidéo comprenait un didacticiel et un enregistrement d’écran montrant exactement où trouver les mots-clés de filtre vidéo. Mais au fur et à mesure que les commentaires affluaient, des dizaines de personnes ont déclaré que leurs applications ne disposaient pas de ce paramètre.

« Mes préférences de contenu n’ont pas de » mots-clés de filtre vidéo « », a écrit un utilisateur, ponctué d’un petit emoji triste. « Je n’ai pas le cadre, je n’arrive pas à comprendre pourquoi », a déclaré un autre. Certains ont supposé que la société avait saboté le décor à cause de ma vidéo, ce qui est une vision flatteuse mais grandement exagérée de mon niveau d’influence sur les réseaux sociaux. « J’ai juste essayé de le faire et je n’ai pas la possibilité de bloquer des mots-clés », a déclaré un utilisateur. « Est-ce que TikTok est devenu branché grâce à ce hack ?? Un mois s’est écoulé et j’ai posté deux autres vidéos sur le sujet. Des commentaires similaires ont afflué.

Des centaines d’autres personnes ont déclaré qu’elles disposaient du paramètre, mais qu’il ne fonctionnait pas comme décrit. Utilisateurs ont signalé qu’ils étaient voyant des vidéos avec des hashtags qu’ils ont bloqués à l’aide de mots-clés de filtre vidéo, notamment #tiktokshop, #taylorswift et autres. Un utilisateur a déclaré qu’il avait bloqué sur un une centaine de hashtags mais voyait régulièrement des vidéos qui les présentent.

Il existe très peu de lois régissant le secteur des médias sociaux aux États-Unis, mais celle qui fait souvent trébucher les géants de la technologie est l’interdiction des pratiques commerciales déloyales et trompeuses. TLa Commission fédérale du commerce a publié des avis indiquant que rompre les promesses concernant les paramètres de confidentialité et de sécurité viole le loi. J’ai donc contacté TikTok à propos des commentaires. Selon un joyeux porte-parole, tout cela n’était qu’un problème.

« J’ai parlé à l’équipe et nous avons identifié un problème récent qui a temporairement affecté un petit nombre d’utilisateurs », a déclaré le porte-parole. «Nous avons pu publier un correctif. Comme toujours, nous encourageons tout le monde à utiliser la dernière version de l’application TikTok. Le porte-parole a déclaré que toute personne manquant le paramètre devrait le voir lors de la mise à jour de l’application. Le porte-parole a refusé de dire combien de personnes ont été touchées, ni quelle est la source du problème. le problème était.

Cependant, un correctif à la disparition du paramètre n’explique pas les plaintes des utilisateurs qui a dit que l’outil Filtrer les mots-clés vidéo ne fonctionnait pas même lorsqu’ils y avaient accès.

Dans TikTok description du cadre (et sur la page de l’application où filtrer les mots-clés vidéo est trouvé), la société indique que vous n’êtes pas autorisé à bloquer certains hashtags, notamment #ad et #sponsored. Mais le porte-parole a confirmé que les utilisateurs sont libres de bloquer #tiktokshop, même s’ils n’a pas expliqué pourquoi les gens verraient des vidéos avec un code précédemment bloqué hashtag.

En 2019, une enquête menée par votre serviteur a révélé que des millions de personnes n’avaient pas de paramètre de confidentialité sur Facebook qui a désactivé la reconnaissance faciale un an et demi après que l’entreprise a promis de le livrer. Dans ce cas, la Federal Trade Commission s’est impliquée et a cité le problème comme l’une de ses principales plaintes dans le cadre d’un règlement de 5 milliards de dollars avec Facebook, la société désormais connue sous le nom de Meta. Finalement, Facebook a désactivé la reconnaissance faciale complètement et supprimé les données d’empreintes faciales de plus d’un milliard de personnes.

En d’autres termes, Gizmodo a enregistré TikTok. Tout en un jour de travail.