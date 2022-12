TikTok confirme que les employés ont mal accédé aux données des utilisateurs des journalistes à la recherche de fuites

ByteDance, la société mère chinoise de l’application vidéo populaire TikTok, a déclaré jeudi que certains employés cet été avaient mal accédé aux données des utilisateurs TikTok de deux journalistes américains et n’étaient plus employés par l’entreprise.

ByteDance a déclaré que les employés avaient accédé aux données pour tenter d’identifier les liens potentiels entre le personnel et les deux journalistes, qui travaillaient pour BuzzFeed et le Financial Times, à la suite de fuites d’informations sur l’entreprise.

Après une enquête, menée par un cabinet d’avocats extérieur, un employé de ByteDance avait démissionné et trois autres avaient été licenciés, le New York Times signalé. Deux des travailleurs étaient basés en Chine et les deux autres aux États-Unis

La société a partagé les résultats de l’enquête dans un e-mail au personnel jeudi.

La divulgation de ByteDance pourrait ajouter à la pression à laquelle TikTok est confronté à Washington de la part des législateurs et de l’administration Biden concernant les problèmes de sécurité concernant les données des utilisateurs américains.

L’année dernière, le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré que l’agence d’espionnage électronique du Canada surveillait également les menaces de sécurité de TikTok.