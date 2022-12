TikTok confirme que les données des journalistes ont été consultées par les employés de ByteDance

New York

CNN

—



La société mère de TikTok, ByteDance, a licencié quatre employés qui ont accédé de manière inappropriée aux données personnelles de deux journalistes sur la plateforme, a déclaré la porte-parole de TikTok, Brooke Oberwetter. confirmé à CNN jeudi.

Les données des utilisateurs de TikTok des deux journalistes, qui travaillaient pour le Financial Times et BuzzFeed, ont été consultées pendant que les employés de ByteDance enquêtaient sur d’éventuelles fuites d’employés vers la presse, selon la société. Les employés impliqués, deux basés aux États-Unis et deux en Chine, ont été licenciés à la suite d’une enquête menée pour le compte de l’entreprise par un cabinet d’avocats extérieur, ont révélé jeudi les PDG de TikTok et ByteDance aux employés dans deux courriels distincts.

Les données personnelles consultées à partir des comptes des journalistes comprenaient des adresses IP, selon le porte-parole. Les adresses IP peuvent fournir des informations sur l’emplacement d’un utilisateur.

“Les personnes impliquées ont abusé de leur autorité pour obtenir l’accès aux données des utilisateurs de TikTok”, a déclaré Shou, PDG de TikTok. Chew a déclaré dans son e-mail aux employés, selon un extrait de l’e-mail examiné par CNN. “C’est inacceptable.”

La divulgation pourrait envenimer davantage l’examen TikTok est confronté aux États-Unis à des problèmes de sécurité nationale compte tenu de ses liens en Chine. Les législateurs américains ont fait part de leurs inquiétudes concernant la sécurité des données des utilisateurs et la possibilité pour les employés chinois de l’entreprise d’accéder aux informations sur les utilisateurs américains de TikTok.

Les critiques se sont intensifiées plus tôt cette année après qu’un rapport de BuzzFeed News a déclaré que certaines données d’utilisateurs américains avaient été consultées à plusieurs reprises depuis la Chine, et a cité un employé qui aurait déclaré que “tout est vu en Chine”. TikTok, pour sa part, a confirmé que certains employés en Chine pouvaient accéder aux données des utilisateurs américains, mais la société affirme qu’une équipe de sécurité basée aux États-Unis décide qui peut accéder aux données des utilisateurs américains depuis la Chine.

En octobre, Forbes a rapporté que ByteDance prévoyait d’utiliser les données de TikTok pour surveiller certains citoyens américains. Dans un rapport de jeudi, Forbes a nommé trois journalistes qui avaient été suivis par la société. (TikTok a refusé de dire si un troisième journaliste avait effectivement été touché.) Le New York Times a également rapporté que plusieurs des contacts des journalistes sur TikTok avaient également été impliqués dans le suivi, ce que la société a refusé de confirmer.

“L’inconduite de ces personnes, qui ne sont plus employées chez ByteDance, était un abus flagrant de leur autorité pour obtenir l’accès aux données des utilisateurs”, a déclaré Oberwetter dans un communiqué jeudi. “Cette mauvaise conduite est inacceptable et ne correspond pas à nos efforts sur TikTok pour gagner la confiance de nos utilisateurs.”

En réponse à l’incident, TikTok a déclaré avoir restructuré ses équipes d’audit interne et de risque, et supprimé l’accès aux données des utilisateurs américains pour ces équipes, selon le porte-parole. “Nous prenons la sécurité des données extrêmement au sérieux et nous continuerons à améliorer nos protocoles d’accès, qui ont déjà été considérablement améliorés et renforcés depuis cet incident”, a déclaré Oberwetter.

Le Financial Times a déclaré qu’« espionner des journalistes, interférer avec leur travail ou intimider leurs sources est totalement inacceptable. Nous allons enquêter sur cette histoire plus en détail avant de décider de notre réponse officielle », selon un communiqué inclus dans un rapport du journal.

Un porte-parole de BuzzFeed a déclaré dans une déclaration à CNN qu’il était “profondément troublé” par la divulgation, la qualifiant de “mépris flagrant pour la vie privée et les droits des journalistes ainsi que des utilisateurs de TikTok”.

“Il est encore plus troublant que cela fasse suite à une série de rapports de BuzzFeed News qui ont révélé des problèmes majeurs au sein de sa société mère, des employés accédant aux données des utilisateurs américains depuis la Chine aux tentatives de ByteDance de diffuser des messages pro-chinois aux Américains”, a déclaré le porte-parole de BuzzFeed.

Plus d’une douzaine d’États, dont le Maryland, le Dakota du Sud et le Texas, ont annoncé ces dernières semaines des interdictions de TikTok pour les employés de l’État sur les appareils émis par le gouvernement, et un nombre restreint mais croissant d’universités bloquent également l’accès à TikTok sur les appareils appartenant à l’école. ou les réseaux Wi-Fi. Le Sénat a adopté plus tôt cette semaine un projet de loi visant à interdire TikTok de tous les appareils du gouvernement américain. Et un trio de législateurs a présenté une législation visant à interdire l’application vidéo abrégée de fonctionner aux États-Unis.

TikTok est actuellement engagé dans des négociations de longue date avec le gouvernement américain sur un accord potentiel pour répondre aux problèmes de sécurité nationale et laisser l’application continuer à servir les clients américains. Il a également déclaré avoir pris des mesures pour isoler les données des utilisateurs américains des autres parties de son activité, notamment par le biais d’un partenariat avec la société américaine Oracle.

“Peu importe la cause ou le résultat, cette enquête erronée a gravement violé le code de conduite de l’entreprise et est condamnée par l’entreprise”, a déclaré Rubo, PDG de ByteDance. Liang a déclaré dans l’e-mail de jeudi aux employés. “Nous ne pouvons tout simplement pas prendre des risques d’intégrité qui nuisent à la confiance de nos utilisateurs, employés et parties prenantes.”