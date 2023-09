TikTok condamné à une lourde amende en Europe pour ses échecs passés à protéger la vie privée des jeunes

TikTok risque une lourde amende en Europe de la part d’un régulateur pour ses manquements passés dans la protection de la vie privée des jeunes utilisateurs, une évolution qui, selon les experts, pourrait avoir des implications pour les régulateurs canadiens et les jeunes utilisant la plateforme populaire ici.

La nouvelle a éclaté vendredi que la Commission irlandaise de protection des données (DPC) – le principal régulateur de la vie privée des grandes entreprises technologiques dont le siège européen est en grande partie à Dublin – infligeait à TikTok une amende de 345 millions d’euros (environ 500 millions de dollars canadiens), après une peine de deux ans. enquête sur son respect des règles de confidentialité au cours du second semestre 2020.

L’enquête a révélé que le processus d’inscription des utilisateurs adolescents aboutissait à des paramètres rendant leurs comptes publics par défaut, permettant à quiconque de visionner et de commenter leurs vidéos. Ces paramètres par défaut présentent également un risque pour les enfants de moins de 13 ans qui accèdent à la plateforme même s’ils n’y sont pas autorisés.

Il a également été constaté qu’une fonctionnalité de « couplage familial » conçue pour permettre aux parents de gérer les paramètres n’était pas assez stricte, permettant aux adultes d’activer la messagerie directe pour les utilisateurs âgés de 16 et 17 ans sans leur consentement. Et cela a poussé les utilisateurs adolescents à adopter des options plus « intrusives dans la vie privée » lors de l’inscription et de la publication de vidéos, a indiqué la commission.

Dans une réponse détaillée publiée en ligne, TikTok a déclaré avoir résolu « la plupart » des problèmes en jeu dans l’enquête irlandaise – et l’avoir fait avant le début de l’enquête.

Cela impliquait de rendre privés par défaut tous les comptes des adolescents de moins de 16 ans et de désactiver la messagerie directe pour les 13 à 15 ans, avant le début de l’enquête DPC. TikTok indique également que les prochains comptes créés par des utilisateurs âgés de 16 et 17 ans seront présélectionnés dans les paramètres de compte privé – un changement qui sera déployé à l’échelle mondiale à partir de la fin du mois.

La plateforme a contesté certains aspects de la décision de l’organisme de surveillance – « en particulier le niveau de l’amende infligée » – et a indiqué qu’elle évaluait en conséquence les « prochaines étapes ».

REGARDER | TikTok, données et surveillance accrue : TikTok tente de convaincre ses utilisateurs qu’il protège leurs données TikTok mène une offensive de charme, essayant de prouver qu’il n’est pas une menace. Ellen Mauro de CBC a accès à son nouveau centre de transparence et de responsabilité à Los Angeles et demande au responsable des politiques publiques de l’entreprise ce qu’elle fait pour protéger les données des utilisateurs.

Karen Louise Smith, professeure agrégée au département de communication, de culture populaire et de cinéma de l’Université Brock à St. Catharines, en Ontario, a déclaré que les décisions en matière de protection de la vie privée émanant d’organismes de réglementation partageant les mêmes idées ont tendance à être suivies de près dans d’autres juridictions.

Elle a déclaré qu’elle s’attend à ce que les régulateurs du Canada – où un groupe d’organismes de surveillance de la vie privée enquêtent sur TikTok depuis des mois – accordent une attention particulière aux conclusions de la commission irlandaise.

« Ils travaillent généralement en coordination », a déclaré Smith, qui étudie l’ouverture, la confidentialité et la participation à la société numérique. « Tout type de décision de ce type, quelle qu’elle soit, rendue publique n’importe où dans le monde, a des répercussions potentiellement positives sur la jeunesse canadienne. »

L’enquête canadienne se poursuit, a confirmé vendredi un porte-parole du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.

Avertissement concernant les « motifs sombres »

Le DPC irlandais a été critiqué pour ne pas avoir progressé assez rapidement dans ses enquêtes sur les grandes entreprises technologiques depuis l’entrée en vigueur des lois de l’Union européenne sur la protection de la vie privée en 2018. Pour TikTok, les régulateurs allemands et italiens étaient en désaccord avec certaines parties d’un projet de décision publié il y a un an, le retardant. plus loin.

Pour éviter de nouveaux goulots d’étranglement, le siège bruxellois du bloc des 27 pays a été chargé d’appliquer de nouvelles réglementations visant à favoriser la concurrence numérique et à assainir le contenu des médias sociaux – des règles visant à maintenir sa position de leader mondial en matière de réglementation technologique.

ÉCOUTER | Tensions occidentales avec TikTok : Brûleur avant19h33Le pouvoir de TikTok et les pressions pour l’interdire TikTok est confronté à des questions difficiles de la part de nombreuses démocraties occidentales concernant les données personnelles qu’elle collecte et qui y a accès. La société mère de l’application est basée en Chine et les politiciens américains veulent désormais s’assurer que le gouvernement du pays ne puisse pas accéder aux informations personnelles des Américains. Ils n’aiment pas les réponses qu’ils obtiennent. Pour les transcriptions de cette série, veuillez visiter : https://www.cbc.ca/radio/frontburner/transcripts

En réponse aux premières objections allemandes, le plus haut panel européen de régulateurs de données a déclaré que TikTok avait poussé les utilisateurs adolescents avec des notifications contextuelles qui ne parvenaient pas à exposer leurs choix de manière neutre et objective. Le DPC les a décrits comme une forme de « modèles sombres » – un terme décrivant des pratiques de conception visant à inciter les gens à faire des choix qu’ils ne feraient pas autrement.

Anu Talus, présidente du Comité européen de la protection des données, a déclaré que « les sociétés de médias sociaux ont la responsabilité d’éviter de présenter des choix aux utilisateurs, en particulier aux enfants, de manière injuste – en particulier si cette présentation peut inciter les gens à prendre des décisions qui violent leurs intérêts en matière de vie privée. « .

Cette découverte particulière a attiré l’attention de Smith de l’Université Brock, qui estime que cela pourrait profiter aux Canadiens, car TikTok et d’autres entreprises technologiques, opérateurs de plateformes et fournisseurs d’applications voient les conséquences négatives de l’utilisation de modèles sombres.

« J’espère que cela nous incitera à rester à l’écart de ces schémas sombres », a-t-elle déclaré.

REGARDER | Modèles sombres, conception de sites Web et réglementation au Canada: Comment les modèles sombres dans la conception Web sont réglementés par la loi canadienne Un régulateur américain a poursuivi Amazon le mois dernier pour avoir prétendument trompé ses clients en les incitant à acheter des abonnements Prime en utilisant une astuce de conception Web appelée « modèles sombres ». Voici ce que fait le Canada à propos de cette pratique.

L’organisme de surveillance irlandais a également examiné les mesures prises par TikTok pour vérifier si les utilisateurs ont au moins 13 ans, mais il a constaté qu’aucune règle n’avait été enfreinte.

Smith a déclaré que « les problèmes de confidentialité associés à l’âge en ligne sont certainement une question épineuse », mais les sociétés de médias sociaux doivent néanmoins rester conformes aux lois et réglementations en vigueur.

Mais elle a déclaré que les entreprises comme TikTok ont ​​une responsabilité particulière dans la protection des données des jeunes utilisateurs, qui peuvent avoir « moins de capacité à prendre des décisions concernant leurs empreintes numériques qui pourraient les suivre pour le reste de leur vie ».

Un besoin d’être en sécurité mais aussi confiant

Jenna Shapka, professeure et directrice du département de psychologie éducative, de conseil et d’éducation spécialisée à l’Université de la Colombie-Britannique à Vancouver, a déclaré qu’elle ne voyait pas beaucoup de différence dans le fonctionnement de TikTok par rapport aux autres plateformes sociales.

« Il n’y a rien de spécial à propos de TikTok que je vois qui soit différent, que les parents doivent s’inquiéter davantage de TikTok que de Snapchat ou d’Instagram ou quelque chose comme ça », a-t-elle déclaré, en discutant de certaines des mesures que la plateforme a déclaré avoir prises pour renforcer les protections pour ses utilisateurs adolescents.

Shapka a déclaré qu’elle pense également que les enfants qui grandissent aujourd’hui doivent apprendre comment fonctionnent ces plateformes et comment s’épanouir grâce à elles, plutôt que comment éviter tout contact avec elles.

Certains des outils et contrôles destinés aux parents développés par TikTok et d’autres plateformes peuvent être utiles aux jeunes utilisateurs qui débutent dans le monde numérique et apprennent leur voie, mais moins pour les adolescents plus âgés, a-t-elle déclaré.

« Je ne pense pas que les parents puissent les utiliser pour contrôler ou surveiller [an older] activités en ligne des adolescents », a déclaré Shapka, et cela pourrait éroder la relation entre parents et enfants.