Les étudiants disent qu’ils ont appris le marketing, la création et la gestion de contenu tout en travaillant comme ambassadeurs de la marque – et ont développé leur réseau en se connectant avec d’autres représentants des campus à travers le pays. Et, dans un stage et un marché du travail hyper-compétitifs, l’expérience d’ambassadeur de marque est un moyen de se démarquer, ont déclaré les étudiants.

Des entreprises comme TikTok et Bumble embauchent des étudiants pour travailler en tant qu’ambassadeurs de la marque sur le campus. Ces emplois sont mieux rémunérés que les emplois universitaires classiques tels que la restauration et la vente au détail – et offrent une expérience de carrière précieuse.

Motiie travaille en tant que représentante du campus pour la plate-forme de médias sociaux depuis l’automne 2019 et dit que cela l’a aidée à identifier son intérêt pour l’image de marque et à créer des communautés en ligne – et à relancer sa carrière.

« J’ai eu tellement de nouvelles opportunités d’emploi », a déclaré Motiie. « Même là où je travaille actuellement, ils m’ont spécifiquement embauché parce que j’avais de l’expérience en tant qu’ambassadeur de la marque TikTok. »

Les programmes d’ambassadeurs du campus profitent également aux marques. UNE étude par Jonah Berger, professeur de marketing à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie, et le cabinet de recherche Keller Fay Group, ont constaté que 82% des consommateurs étaient susceptibles de suivre une recommandation faite par un micro-influenceur (une personne avec plus de portée que le personne moyenne – mais pas une célébrité – dans une catégorie très spécifique ou démographique comme les étudiants).

«Ces programmes sont une proposition gagnant-gagnant car ils donnent une visibilité précieuse aux marques tandis que les étudiants acquièrent une expérience en marketing à mesure qu’ils se rapprochent de l’obtention de leur diplôme», a déclaré Julie Jatlow, associée chez Fuse, une agence qui gère des programmes d’ambassadeurs universitaires pour TikTok, Amazon et Autres marques.

Selon l’entreprise, les fonctions d’ambassadeur du campus comprennent généralement la publication de contenu sur les médias sociaux, la distribution de marchandises ou d’échantillons, l’organisation d’événements de marque et la communication avec les organisations étudiantes.

« Trouver des étudiants créatifs et passionnés qui possèdent des qualités qui correspondent spécifiquement à l’ADN de la marque est primordial », a déclaré Jatlow. « Nous sommes toujours à la recherche d’étudiants proactifs avec dynamisme et enthousiasme. »

Les représentants étudiants sont généralement rémunérés par un taux horaire ou une allocation mensuelle et peuvent travailler selon leur propre horaire. Les salaires des ambassadeurs sur le campus varient d’environ 15 à 25 $ l’heure, selon les offres d’emploi sur le site Web de l’emploi. En effet. C’est bien au-dessus du taux horaire pour les emplois courants parmi les étudiants, tels que les services de restauration, qui payent environ 11 $ l’heure, et les ventes au détail, qui payent environ 13 $ l’heure, selon le Bureau of Labor Statistics.

«C’est beaucoup plus flexible qu’un travail travail-études standard», a déclaré Cedoni Francis, diplômée de l’Université de Vanderbilt en 2020 qui a travaillé pour des marques telles que TikTok, l’application de rencontres Bumble et la société de bière Anheuser-Busch lorsqu’elle était à l’école.