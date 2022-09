TikTok bouleverse l’industrie de la musique et Spotify pourrait être le prochain

Benee se produit au Bonnaroo Music & Arts Festival le 18 juin 2022 à Manchester, Tennessee. Josh Brasted | Image filaire | Getty Images

Zoi Lerma travaillait dans un magasin de bagels de Los Angeles au début de 2020 lorsqu’elle a entendu pour la première fois la chanson “Supalonely” de Benee. Elle l’a tellement aimé qu’elle a chorégraphié une danse sur l’air et l’a publiée sur TikTok. Sa vidéo a depuis amassé plus de 45 millions de vues, la transformant en une célébrité TikTok et contribuant à faire Bénée une sensation mondiale. Au 2 septembre, “Supalonely” est apparu dans plus de 5,7 millions de vidéos de milliers d’utilisateurs de TikTok. Benee a présenté deux spectacles à guichets fermés en Nouvelle-Zélande en octobre 2020, et elle a été nommé pour le nouvel artiste de 2020 aux People’s Choice Awards. Sa chanson à succès est devenue platine, ce qui signifie qu’elle s’est vendue à l’équivalent d’un million d’exemplaires, dans huit pays, et compte plus de 2,1 milliards de flux sur toutes les plateformes. “Quand il a commencé à avoir une tendance sur TikTok et à reprendre sur TikTok, je l’entendais à la radio ou, vous savez, l’entendais dans les magasins”, a déclaré Lerma, qui a maintenant 20 ans, dans une interview avec CNBC. “Je l’entendrais partout.” Loin de ses jours dans une cuisine chaude du sud de la Californie, Lerma compte désormais 6 millions d’abonnés sur TikTok et gagne sa vie en faisant la promotion de la musique sur l’application et en utilisant son influence pour s’associer à des marques. Elle fait également partie du TikTok Creator Fund, qui rémunère les contributeurs populaires lorsque leurs vidéos décollent. TikTok, propriété du chinois ByteDance, bouleverse le secteur de la musique en devenant de plus en plus une machine à succès. Les artistes peuvent passer de l’obscurité à la célébrité mondiale, grâce à une vidéo virale qui pourrait être publiée par un parfait inconnu. Même “Dreams” de Fleetwood Mac est revenu dans les charts en 2020 après un clip d’un homme buvant du jus de canneberge sur une planche à roulettes a éclaté sur l’application. Les maisons de disques, les artistes et les créateurs essaient tous de comprendre comment tirer profit du nouveau monde dominé par TikTok et de s’assurer qu’ils ne sont pas laissés pour compte.

“Si une chanson devient virale sur TikTok et que l’artiste n’est pas signé, et que par conséquent, elle reçoit un million de flux sur Spotify, les labels se bousculent pour signer cette chanson ou cet artiste”, a déclaré Tatiana Cirisano, analyste de l’industrie musicale et consultant chez Midia Research. “Ils sont obsédés par l’expansion de leur part de marché et s’assurent qu’ils ne perdent aucune part de marché au profit d’artistes indépendants.” L’importance de TikTok est indéniable. Il y a un an, l’application dépassait le milliard d’utilisateurs mensuels. Le mois dernier, un Une enquête du Pew Research Center a été trouvée que 67% des adolescents aux États-Unis utilisent TikTok, et 16% ont déclaré qu’ils y étaient presque constamment. Le reste de l’industrie des médias sociaux a essayé de rattraper son retard. Meta, parent de Facebook et d’Instagram, par exemple, a injecté de l’argent dans sa courte fonctionnalité vidéo appelée Reels. Bien que les données financières de TikTok soient toujours confidentielles car ByteDance est privée, les analystes du secteur affirment que l’application gagne une plus grande part du marché de la publicité en ligne, car les marques suivent les globes oculaires.

Pilote de flux n° 1

En 2021, plus de 175 chansons à la mode sur TikTok figuraient sur le Billboard Hot 100, soit deux fois plus que l’année précédente, selon TikTok. rapport musical annuel. “C’est un nom familier et c’est vraiment efficace”, a déclaré Mary Rahmani, une ancienne cadre de TikTok qui a fondé l’année dernière l’agence et le label. Projets lunaires. “C’est toujours la plate-forme n ° 1 qui conduit aux flux.” En termes de flux de dollars actuels dans l’industrie de la musique, la principale influence de TikTok réside dans sa capacité à pousser les auditeurs vers des services comme Apple Music et Spotify. En 2021, Spotify a versé plus de 7 milliards de dollars de redevances, selon un rapport d’entreprise. La société paie les maisons de disques, les artistes et les autres détenteurs de droits en fonction de leur “streamshare”, qui est calculé mensuellement. Un artiste qui reçoit un flux sur 1 000 aux États-Unis pendant le mois rapporterait 1 $ sur chaque 1 000 $ payé aux titulaires de droits du pool de redevances américain.

TikTok est bien placé pour tirer profit de son rôle de créateur de tendances dans l’industrie musicale, mais la société n’a pas dévoilé ses plans. Mais il y a quelques indices sur la pensée de la société mère. En mai, ByteDance a déposé une dépôt de marque pour “TikTok Music” avec l’Office américain des brevets et des marques. Le service permettrait aux utilisateurs de jouer, partager, acheter et télécharger de la musique, selon le dossier. Un porte-parole de TikTok n’a fourni aucun détail supplémentaire et a envoyé à CNBC une déclaration générale sur le rôle de l’entreprise dans l’industrie de la musique. “Avec des centaines de chansons générant plus d’un milliard de vues vidéo et des dizaines d’artistes signant des contrats d’enregistrement à la suite de leur succès sur la plateforme, TikTok lance des tendances qui se répercutent dans toute la culture, l’industrie et les charts”, indique le communiqué. TikTok a actuellement des partenariats et des accords de licence avec de grands labels comme Universal Music Group, Warner Music Group et Sony Music Entertainment, tous des accords signés entre 2020 et 2021. Cirisano de Midia Research a déclaré que les artistes ne sont pas payés directement en fonction de la fréquence de leur musique. est visualisé ou utilisé. La musique n’est pas un nouveau marché pour TikTok. En 2017, ByteDance a acquis une startup appelée Musical.ly, qui était une application populaire qui permettait aux utilisateurs de créer des vidéos en utilisant la musique d’autres personnes. ByteDance a fusionné le service avec son application locale TikTok l’année suivante.

“Une toute nouvelle base de fans”

Auteur-compositeur-interprète Jay Sean, dont le single “Down” a dominé les charts Billboard en 2009, a commencé à publier sur TikTok en 2019 comme une façon amusante de s’exprimer et d’être créatif. Il compte maintenant plus de 460 000 abonnés sur l’application et a déclaré que cela l’avait exposé à la jeune génération. “J’atteins une toute nouvelle base de fans”, a déclaré Sean dans une interview. “Je fais de la musique depuis 20 ans, donc certains d’entre eux n’étaient que des enfants quand ma musique est sortie et ils commencent à découvrir mon catalogue à travers ça. C’est donc vraiment un outil assez fascinant pour ça.” Comme de nombreux grands labels et managers, Sean a également utilisé TikTok comme outil pour découvrir de nouveaux artistes. Il a signé la chanteuse Véyah après l’avoir trouvée sur TikTok, où elle compte plus de 470 000 abonnés. “Maintenant, elle passe de cette fille qui chantait dans sa chambre sur TikTok à LA, travaillant sur un album et travaillant avec des producteurs massifs grand public qui ont produit des mégahits pour tant de grands artistes”, a déclaré Sean. Jeremy Skaller, co-fondateur de la société de gestion, de médias et de production Le groupe lourd, averti des risques de montée en flèche de la célébrité qui peuvent venir avec la viralité de TikTok. Tout le monde n’est pas préparé pour la suite, a-t-il déclaré. “Une fois qu’un label vous a signé pour 1 million de dollars, la pression de jouer l’emporte sur l’art, c’est pourquoi conclure un accord trop tôt peut gâcher ce qui aurait autrement pu être une belle et longue carrière”, a déclaré Skaller. Même les artistes établis sont confrontés à des défis sur TikTok. L’artiste Halsey s’est récemment plainte de la pression pour publier sur l’application, écrivant dans un Vidéo TikTok“Ma maison de disques dit que je ne peux pas sortir [new music] à moins qu’ils ne puissent simuler un moment viral sur tiktok.” Le label de Halsey, Capitol Music, a sorti plus tard un déclaration sur Twitter s’engageant à soutenir le chanteur. Cirisano a déclaré que les artistes comptaient sur leur label pour le marketing. Mais avec la renommée de TikTok, ils font maintenant une grande partie de leur promotion eux-mêmes. “C’est juste une chose extrêmement exigeante pour les artistes”, a déclaré Cirisano, “en plus de tout ce qu’ils font déjà”, ce qui est frustrant pour beaucoup d’entre eux. Mais il y a aussi des avantages. Certains artistes peuvent transformer leur TikTok en une plus grande richesse sans l’aide d’un label, une voie qui était presque impossible avant les médias sociaux. Loren Medina, propriétaire de Guerrera PR, a déclaré que le marketing musical est un “monde différent” de ce qu’il était il y a 10 ans. Medina, qui a travaillé chez Sony de 2005 à 2009, représente désormais des artistes latins d’avant-garde comme Jessie Reyez et Omar Apollo. Historiquement, dit-elle, pour que les artistes réussissent, ils devaient être une priorité pour un label qui serait prêt à les soutenir financièrement.