TikTok aurait commencé à réduire ses effectifs dans le cadre d’une restructuration à l’échelle de l’entreprise

Avant ces coupes, les dirigeants de TikTok avaient projeté de la force malgré un ralentissement plus large dans les secteurs de la technologie et de la publicité.

Cela survient alors que l’application fait face à de nouvelles pressions politiques aux États-Unis.

TikTok a commencé à licencier du personnel dans le cadre d’une restructuration à l’échelle de l’entreprise, Wired a rapporté lundi, citant “cinq personnes connaissant le processus”.

David Ortiz, un membre du personnel de TikTok basé aux États-Unis qui a inscrit son titre de “leader des produits de monétisation” sur LinkedIn, a écrit dans un message lundi que son travail était “en train d’être éliminé dans un effort de réorganisation beaucoup plus important”.

TikTok n’a pas répondu officiellement aux multiples demandes de commentaires d’Insider.

Avant ces coupes, les dirigeants de l’entreprise avaient projeté une force malgré un ralentissement plus large dans les secteurs de la technologie et de la publicité. Le responsable des solutions commerciales mondiales de la société, Blake Chandlee, a déclaré à CNBC en juin que la plate-forme n’avait pas connu de ralentissement du marché publicitaire ni certains des vents contraires auxquels d’autres entreprises étaient confrontées.

“J’ai entendu dire qu’il y aurait un ralentissement du marché publicitaire, de 2% à 6%, mais nous ne l’avons pas vu”, a déclaré Chandlee. “Nous ne voyons pas les vents contraires que certains autres voient.”

Les licenciements se sont répandus dans le secteur technologique chinois ces dernières semaines, notamment chez la société mère de TikTok, ByteDance, Le Wall Street Journal a précédemment rapporté.

Autre économie de créateur et les entreprises axées sur la publicité ont également licencié des employés ou ralenti l’embauche récemment. Meta Platforms, qui possède Facebook et Instagram, a gelé les embauches en place en mai alors qu’elle cherchait à redéfinir ses priorités. Et le fabricant de Snapchat, Snap Inc., a émis un avertissement sur les bénéfices le même mois, ce qui a entraîné à l’époque une baisse des actions publicitaires et des médias sociaux.

Les licenciements surviennent également commeTikTok fait face à un nouvelle vague d’attaques politiques aux Etats-Unis. Les responsables du Congrès et du FCC a remis en question ces dernières semaines si la société protège efficacement les données des utilisateurs américains du gouvernement chinois. UN Rapport de BuzzFeed News de juin a révélé que les ingénieurs de la société mère de TikTok, ByteDance, avaient accédé à plusieurs reprises aux données des utilisateurs américains depuis la Chine.

Cette histoire se développe.