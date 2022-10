TikTok augmente la limite d’âge pour les hôtes de diffusion en direct

Dans un article de blog publié lundi, TikTok a annoncé des changements à sa fonctionnalité de vidéo en direct où les utilisateurs peuvent filmer des vidéos en temps réel pour que leurs abonnés les regardent.

Dans le but de créer des directives communautaires plus sûres, TikTok LIVE augmentera la limite d’âge pour les hôtes et donnera aux utilisateurs la possibilité d’héberger des diffusions en direct réservées aux adultes.

La limite d’âge actuelle de TikTok pour les hôtes de vidéo en direct est de 16 ans, mais à partir du 23 novembre, l’application augmentera la limite d’âge à 18 ans. Les utilisateurs auront également la possibilité de restreindre leur diffusion en direct aux personnes de plus de 18 ans.

“Nous voulons que notre communauté tire le meilleur parti des opportunités que LIVE peut apporter sans compromettre la sécurité. Nous pensons que ces mises à jour à la pointe de l’industrie peuvent protéger davantage les jeunes membres de notre communauté lorsqu’ils démarrent et renforcent leur présence en ligne”, indique le communiqué.

La mise à jour intervient alors que l’application continue de réglementer le contenu pour les jeunes téléspectateurs. Plus récemment, l’application a modifié son algorithme pour filtrer les vidéos “potentiellement problématiques” qui sont trop matures pour les enfants et les adolescents.

En plus de la mise à jour, TikTok a également annoncé des mises à jour de sa fonctionnalité multi-invités en direct où les utilisateurs peuvent désormais créer des flux en direct avec jusqu’à cinq invités.