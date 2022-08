TikTok annonce un plan pour minimiser la désinformation lors des élections américaines de mi-mandat de 2022

TikTok prend des mesures pour minimiser la désinformation lors des élections américaines de mi-mandat de 2022 avec le déploiement d’un centre électoral, la plate-forme de partage de vidéos abrégées annoncé dans un article de blog mercredi.

La société a déclaré que le Centre des élections “connectera les personnes qui interagissent avec le contenu électoral” à des informations et des sources faisant autorité dans plus de 45 langues. L’accès aux “informations faisant autorité” fait partie de TikTok stratégie globale pour lutter contre la désinformation sur la plate-forme, a indiqué le poste.

Le contenu lié aux élections de mi-mandat de 2022 aura des étiquettes l’identifiant comme tel. Il en sera de même pour les comptes appartenant aux gouvernements, aux politiciens et aux partis politiques. La société de médias sociaux travaille également avec “des organisations de vérification des faits accréditées qui aident à évaluer l’exactitude du contenu dans plus de 30 langues”. Lorsque le contenu est soumis au processus de vérification des faits, il ne sera pas éligible pour la recommandation dans les flux For You de TikTok.

TIC Tac a déclaré dans le message qu’il continuerait d’appliquer sa politique de ne pas autoriser la publicité politique payante sur la plate-forme.