TikTok ajoute des “niveaux de contenu” pour protéger les jeunes utilisateurs des vidéos inappropriées

TikTok, l’application de médias sociaux populaire qui permet aux utilisateurs de partager du contenu vidéo court, a annoncé mercredi qu’elle déployait de nouvelles fonctionnalités destinées à protéger les jeunes utilisateurs contre les contenus inappropriés ou « matures ».

L’une des nouvelles fonctionnalités permettra aux utilisateurs de gérer ce qu’ils voient dans leur flux For You en filtrant automatiquement “les vidéos avec des mots ou des hashtags qu’ils ne veulent pas voir de leurs flux For You ou Follow”, a déclaré TikTok dans un article de blog. La société a déclaré qu’elle testait différentes versions de la fonctionnalité depuis l’année dernière.

Un autre changement sera une nouvelle option pour organiser le contenu que vous voyez en fonction de la “maturité thématique”. TikTok appelle ce filtre “Niveaux de contenu” et dit qu’il est conçu pour empêcher les publics âgés de 13 à 17 ans de voir “des thèmes ouvertement matures”.

“Nous visons toujours à améliorer l’expérience TikTok et à améliorer nos systèmes de sécurité afin que notre communauté puisse profiter davantage de ce qu’elle aime”, a déclaré la société dans un communiqué à CNET. “Nous comprenons qu’il peut y avoir du contenu qui n’est pas confortable pour tout le monde, et l’introduction des niveaux de contenu aidera à réduire la probabilité que les adolescents soient exposés à du contenu qu’ils ne sont pas appropriés à voir.”

TikTok a déclaré qu’il continuerait à développer et à ajouter des options de filtrage plus détaillées à la nouvelle fonctionnalité au cours des prochains mois.

En plus des préoccupations concernant les types de contenu qu’il montre aux utilisateurs, TikTok est récemment venu sous surveillance pour ses pratiques en matière de sécurité des données après qu’un rapport de BuzzFeed News ait souligné que les données des citoyens américains pourraient avoir été consultées par des employés de la société mère de TikTok basée en Chine.