TikTok accusé d’avoir violé les droits des utilisateurs européens «  à grande échelle  »

Plusieurs associations de consommateurs en Europe ont déposé une plainte contre TikTok sur l’utilisation des données par la plateforme.

L’Organisation européenne des consommateurs (BEUC) a annoncé mardi la plainte, accusant le populaire réseau social d’exploiter les droits et les données de ses jeunes utilisateurs.

« TikTok est victime de multiples violations des droits des consommateurs de l’UE et ne protège pas les enfants de la publicité cachée et du contenu inapproprié », a déclaré le BEUC dans un communiqué de presse.

L’organisation a également exhorté les autorités de 15 pays européens à enquêter plus avant sur la conduite de TikTok.

Après une enquête de plusieurs mois, la plate-forme populaire s’est avérée avoir des conditions de service « peu claires et ambiguës », a déclaré le BEUC.

« Ses termes de copyright sont tout aussi injustes car ils donnent à TikTok un droit irrévocable d’utiliser, de distribuer et de reproduire les vidéos publiées par les utilisateurs, sans rémunération », a-t-il ajouté.

TikTok est également confronté à un examen minutieux d’une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’acheter des pièces en tant que «cadeaux» virtuels pour les influenceurs en ligne. Le BEUC a déclaré que la politique de la plateforme sur cette fonctionnalité contient des « clauses abusives et des pratiques trompeuses », étant donné que TikTok a la capacité de modifier uniquement le taux de change en ligne entre les pièces et les « cadeaux ».

Cela risque de «biaiser la transaction financière en sa faveur», a déclaré le BEUC.

Le réseau de partage de vidéos a subi la pression des autorités italiennes de protection des données pour empêcher les utilisateurs mineurs d’utiliser l’application.

Le BEUC a également accusé TikTok de « ne pas avoir fait preuve de diligence raisonnable en matière de protection des enfants » en ligne.

« Des contenus inappropriés tels que des vidéos montrant du contenu suggestif qui ne sont qu’à quelques défilés », a ajouté le bureau.

Pendant ce temps, l’application, détenue par la société chinoise ByteDance, n’aurait pas non plus clairement informé les utilisateurs des données personnelles collectées et à quelles fins.

« Nous considérons que certaines de ces … pratiques sont potentiellement en violation du règlement général sur la protection des données et les avons portées à l’attention des autorités de protection des données dans le cadre de leurs enquêtes en cours sur l’entreprise », a déclaré le BEUC.

« En quelques années à peine, TikTok est devenu l’une des applications de médias sociaux les plus populaires avec des millions d’utilisateurs à travers l’Europe », a déclaré Monique Goyens, directrice générale du BEUC, « mais TikTok laisse tomber ses utilisateurs en violant leurs droits de manière massive. escalader ».

« Les enfants adorent TikTok mais l’entreprise ne parvient pas à les protéger. Nous ne voulons pas que nos plus jeunes soient exposés à une publicité cachée omniprésente et transformés sans le savoir en panneaux d’affichage lorsqu’ils essaient simplement de s’amuser. »

Euronews a contacté TikTok pour une déclaration en réponse aux conclusions.