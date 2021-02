TikTok accepte un règlement de 92 millions de dollars dans le cadre d’un recours collectif pour violation présumée de la vie privée des utilisateurs américains

La multinationale chinoise ByteDance a accepté un règlement de 92 millions de dollars dans un recours collectif après plus d’un an de litige. La poursuite alléguait que sa courte application vidéo TikTok suivait et récoltait les données privées de certains utilisateurs américains.

Le règlement proposé a été révélé jeudi dans des documents judiciaires déposés devant le tribunal de district américain de l’Illinois. Le règlement nécessite toujours l’approbation du tribunal.

Le règlement, résultat de 21 affaires fédérales consolidées déposées principalement au nom de mineurs – certains aussi jeunes que six ans – s’applique à 89 millions d’utilisateurs de TikTok aux États-Unis qui auraient vu leur vie privée violée. Bien que la société continue de rejeter les allégations, elle a déclaré que le règlement de l’affaire était dans l’intérêt de tous.

«Bien que nous ne soyons pas d’accord avec les affirmations, plutôt que de passer par de longs litiges, nous aimerions concentrer nos efforts sur la création d’une expérience sûre et joyeuse pour la communauté TikTok,» a déclaré une déclaration fournie aux médias.

Le recours collectif contre la multinationale traîne déjà depuis plus d’un an. La poursuite a affirmé que la société suivait activement ses utilisateurs américains, collectant des données sensibles sans consentement et les vendant à des tiers, y compris ceux en Chine.

L’application populaire aurait « Infiltre les appareils de ses utilisateurs et extrait un large éventail de données privées, y compris des données biométriques et du contenu que les défendeurs utilisent pour suivre et profiler les utilisateurs de TikTok dans le but, entre autres, de cibler les publicités et de réaliser des profits. »

Le règlement proposé a été salué par les avocats représentant les plaignants, qui ont déclaré qu’il envoyait un message fort à l’entreprise ainsi qu’aux autres plateformes de médias sociaux selon lesquelles les lois sur la protection de la vie privée devaient être respectées.

«Les médias sociaux semblent si inoffensifs, mais la collecte, le stockage et la divulgation de données troublants peuvent se produire dans les coulisses.» Katrina Carroll, l’une des avocats des utilisateurs de TikTok, a déclaré.

