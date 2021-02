La plate-forme de partage de vidéos sur les réseaux sociaux TikTok a accepté de bloquer tous les utilisateurs qui enregistrent leur âge comme étant de moins de 13 ans.

Cela vient après qu’une fille de 10 ans est décédée en Sicile alors qu’elle participait à un soi-disant défi de «black-out» sur le réseau appartenant à des Chinois.

Cela a incité l’autorité italienne de protection des données (Garante) à ordonner à TikTok de resserrer ses politiques pour les jeunes utilisateurs.

Il a également ordonné à l’entreprise de bloquer les données de l’utilisateur lorsque «l’âge de l’utilisateur n’a pas été déterminé avec certitude».

Mercredi, TikTok a confirmé avoir accepté l’ordonnance et mis en œuvre d’autres mesures.

À partir du 9 février, la plate-forme indique qu’elle enverra à nouveau tous les utilisateurs en Italie via un processus de vérification de l’âge et que seuls ceux qui prouvent qu’ils ont 13 ans ou plus pourront continuer à utiliser l’application.

Il déploie également un nouveau bouton de rapport intégré à l’application pour permettre aux utilisateurs de signaler un compte qui, selon eux, pourrait être enregistré pour une personne de 13 ans ou moins.

«Assurer la sécurité des personnes sur TikTok est notre priorité absolue», a déclaré Alexandra Evans, responsable de la sécurité des enfants de la plateforme en Europe.

« Nous avons conclu un accord avec la Garante et aujourd’hui nous prenons des mesures supplémentaires pour soutenir notre communauté en Italie. »

« Il n’y a pas de ligne d’arrivée lorsqu’il s’agit de protéger nos utilisateurs, en particulier nos plus jeunes, et notre travail dans ce domaine important ne s’arrête pas. »

TikTok a également déclaré à Euronews qu’il doublerait son nombre de modérateurs italiens.

«Nous continuons d’investir dans les personnes, les processus et les technologies qui aident à garder notre communauté un espace sûr pour l’expression positive et créative», a déclaré Evans.

Le régulateur italien a déclaré qu’il surveillera l’efficacité des nouvelles mesures et travaillera en étroite collaboration avec la Commission irlandaise de protection des données sur la question.

L’autorité italienne avait déjà informé TikTok en décembre d’une série de violations, affirmant que la plateforme avait accordé peu d’attention à la protection des enfants.

L’Italie a également interrogé Facebook et Instagram sur la question de savoir si les plateformes effectuent des contrôles pertinents pour protéger les jeunes utilisateurs.

« La sécurité des enfants doit être protégée à tout prix », a déclaré Licia Ronzulli, présidente de la commission italienne pour l’enfance et l’adolescence.