TikTok a envahi cette croisière pour le contenu. Peut-être qu’un jour ça viendra pour toi.

Le public terrestre a clairement un fantasme sur ce que les caméras peuvent capter. Quelque chose de juteux, comme un membre d’équipage mécontent qui lutte pour servir un invité incroyablement exigeant. Si vous regardez assez longtemps, reliez les bons points, vous entrevoirez peut-être une dynamique tendue, le genre de chose vers laquelle Bravo pourrait envoyer toute une équipe de production se précipiter. Tous les ingrédients car les drames sont là, ce qui semble suffisant pour retenir l’attention des téléspectateurs ; faire souffrir les riches vacanciers est un passe-temps favori des Américains.

«Je vais tout enregistrer.»

Mais il semble qu’il y ait quelque chose de plus qui motive la viralité de ce vaisseau et l’étrange intrusion du monde en ligne dans son espace matériel. Vous pourriez imaginer une croisière comme un lieu de détente et d’évasion du monde réel, mais c’est aussi un environnement de luxe soigneusement contrôlé, conçu pour vous offrir constamment de petites expériences de plaisir mémorables – en d’autres termes, exactement le genre d’« esthétique » apaisante. joies que les influenceurs publient sur TikTok. L’intérêt obsessionnel du monde numérique ne fait que placer le navire dans une version plus agressive de la même situation surréaliste dans laquelle il se trouvait au départ, situation vers laquelle une grande partie du monde semble pointée : Tout ici n’est que du contenu. Tout ce qui se passe doit être conçu pour la consommation, doit être éclatant et étonnant – depuis l’observation de la mer dans un solarium au-dessus de l’océan jusqu’à la danse dans une discothèque silencieuse. Quant aux humains présents dans ces scènes, eux aussi doivent toujours être présents. Certaines des personnes prises dans la ligne de mire de Sebastian doivent être à la recherche d’une bonne affaire : soit vous trouvez un moyen d’avoir un contenu télégénique à tout moment, soit vous passez les huit prochains mois à éviter les caméras des autres, de peur de devenir accidentellement le personnage principal du navire. pour la journée.

Pourtant, pour le ma vie, je ne trouve encore rien en fait événement sur la Sérénade des Mers. L’une des passagères, une jeune femme blonde traditionnellement attirante avec plus de 224 000 abonnés sur TikTok, publie des vidéos de sa vie quotidienne ; ils sont aussi banals et familiers que l’on peut s’attendre d’une croisière. Elle joue au pickleball. Elle verse du sirop de petit-déjeuner Smucker’s sans sucre sur des flocons d’avoine. Son pull rose est assorti à sa bouteille d’eau rose, qui est assortie à son smoothie rose. Un vaste public en ligne est impatient de transformer ces passagers en personnages dans une émission de téléréalité improvisée, mais les ravages que Sebastian espérait capturer pour eux – ou, qui sait, provoquer – sont introuvables. Jusqu’à présent, ses plus grandes plaintes concernent le bruit et l’éclairage.

À quel point peut-on être surpris ? Rien d’excitant n’est censé se produire lors d’une croisière. C’est probablement la raison pour laquelle les seniors, en particulier les seniors américains, leur sont si favorables. Et pourtant #CruiseTok cumule près de trois milliards de vues. Les croisières sont peut-être délibérément peu dramatiques, mais il y a des choses à leur sujet dont nous ne pouvons pas détourner le regard : l’ingénierie époustouflante, les navires si énormes qu’ils sont même ahurissants à flotter. Toutes ces horribles surfaces d’un blanc nacré. Ou l’étrange socialité : l’essor des croisières thématiques, dédiées à des sujets comme « Game of Thrones », Taylor Swift ou le tricot, transforme les navires en centres de congrès géants plongés dans l’océan, où des milliers de personnes partageant les mêmes idées passent d’une activité à l’autre. le suivant.