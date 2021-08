TikTok a confirmé qu’il testait la fonctionnalité Stories

À la suite du récent départ de Twitter de sa fonctionnalité « histoires » qu’il appelait « Flottes », TikTok a confirmé qu’il travaillait sur ses propres histoires TikTok dans un e-mail envoyé à Le bord. La fonctionnalité a été découverte pour la première fois par Matt Navarre sur Twitter et il est actuellement testé avec un petit nombre d’utilisateurs sur des marchés en dehors des États-Unis.

Nous réfléchissons toujours à de nouvelles façons d’apporter de la valeur à notre communauté et d’enrichir l’expérience TikTok[…] Actuellement, nous expérimentons des moyens de donner aux créateurs des formats supplémentaires pour donner vie à leurs idées créatives pour la communauté TikTok. – porte-parole de TikTok à Le bord

TikTok Stories n’est pas destiné à remplacer toute autre fonctionnalité de narration existante que TikTok possède déjà comme Duets, Live et Stitch.

Les histoires semblent fonctionner de la même manière en ce sens qu’elles disparaissent après 24 heures, vous pouvez voir qui a regardé vos histoires et vous pouvez lire les commentaires laissés sur les histoires. Les histoires n’obstrueront pas l’écran d’accueil actuel, elles seront plutôt accessibles en balayant vers la gauche depuis le fil principal ou en appuyant sur l’avatar d’une personne.

Il n’y a pas de mot sur la durée des tests et il n’y a pas non plus de date de lancement. Il sera intéressant de voir comment TikTok utilisera la fonctionnalité Stories et se l’appropriera. Le potentiel d’engagement et d’espace publicitaire est énorme, mais s’il est mal mis en œuvre, cela pourrait se terminer comme l’a fait Fleets.

La source • Passant par