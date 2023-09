Tikpay lève 1,6 million de dollars lors d’un tour de table pour révolutionner la billetterie

La fintech Tikpay, basée à Melbourne, a levé 1,6 million de dollars lors d’un cycle de pré-amorçage alors que la startup cherche à révolutionner la vente et la gestion de billets pour le secteur des transports publics.

Tikpay, fondée et dirigée par Michael Walters, entrepreneur en technologie financière en série, est une plateforme de billetterie et de paiement basée sur un compte qui, selon la société, profitera à la fois aux voyageurs et aux opérateurs de transport.

Walters affirme que sa vision avec Tikpay est de « construire le principal orchestrateur de tickets de transport et de paiements au niveau mondial », avec un système censé offrir aux opérateurs de transport des économies significatives par rapport aux systèmes actuels qu’ils utilisent tout en soutenant des moyens de déplacement plus écologiques et plus efficaces.

« La billetterie des transports est ancienne, pleine de frictions et d’une technologie ancienne qui décourage les voyageurs et entrave la capacité des opérateurs à faire grand-chose à ce sujet », explique Walters, qui a lancé Tikpay plus tôt cette année.

« Tikpay est parti d’une feuille de papier vierge, en concevant une plateforme de billetterie et de paiement qui améliorera l’expérience des voyageurs et des opérateurs. »

L’entrepreneur, qui a fondé Littlepay, une passerelle de paiement en boucle ouverte déployée par les opérateurs de transport britanniques en 2017, décrit les systèmes de billetterie existants comme étant alourdis par « une technologie obsolète, du matériel propriétaire et des options de paiement limitées ».

Les systèmes existants sont considérés comme rigides, ce qui rend « le défi formidable pour les opérateurs de transport de répondre à l’évolution des demandes des voyageurs et d’adopter les technologies numériques ».

« Notre solution permet aux voyageurs de naviguer de manière transparente dans différents modes et réseaux de transport, éliminant ainsi les frictions et simplifiant le transport », explique Walters.

Grâce à Tikpay, les voyageurs ont la possibilité d’utiliser plusieurs canaux de paiement, notamment les cartes de crédit et de débit, les portefeuilles numériques et les codes QR, lorsqu’ils montent et descendent des transports publics.

Le système permet également à l’utilisateur de configurer plusieurs sources de financement, de rejoindre sa famille, son employeur et d’autres groupes, de s’inscrire à des concessions, de stocker plusieurs produits de billetterie et de consulter son historique de voyage sur un large éventail de modes de transport, le tout dans le un système.

La solution cloud de Tikpay reçoit et gère les informations sur les clients et leurs voyages dans un compte back-office plutôt que sur une carte physique.

Le tour de table de 1,6 million de dollars réalisé par Tikpay a été dirigé par AfterWork Ventures et Black Nova VC, avec le soutien d’Investible, Func Ventures et Metagrove Ventures.

Tikpay affirme que les nouveaux capitaux levés soutiendront le lancement du produit de l’entreprise sur le marché.

« Tikpay construit une solution de billetterie et de paiement véritablement moderne qui permettra aux voyageurs de payer et d’utiliser les transports comme ils le souhaitent, quand et où ils le souhaitent – tout en réduisant les coûts de billetterie pour les opérateurs de 40 pour cent ou plus », déclare Alex Khor, co -fondateur d’AfterWork Ventures.

Walters a recruté Belinda Ralston, développeur de produits SaaS (logiciel en tant que service) expérimenté, en tant que directrice des produits de Tikpay, et l’ingénieur chevronné Simon O’Connor en tant que directeur technique.

« Dans le domaine de l’investissement en phase de démarrage, une équipe fondatrice qui allie une expérience approfondie du secteur à un solide sens commercial et des produits est un diamant brut », déclare Jayden Basha, directeur d’Investible.

« Michael, Belinda et l’équipe grandissante derrière Tikpay sont sur le point de conquérir ce marché attrayant et mal desservi en Australie et au-delà. »

