Tika Sumpter détaille son mariage à destination pour BRIDES Magazine

Le mariage de Cabo San Lucas de Tika Sumpter présenté dans le numéro de BRIDES sur les mariages à destination

Si vous rêviez d’un mariage à destination, vous avez de la chance ! Magazine des mariées a récemment publié son numéro Destination Wedding et regardez qui est sur la couverture – notre boo Tika Sumpter et son mari Nick James!

La lune de bébé de Tika Sumpter a inspiré son lieu de mariage à Cabo San Lucas

Le couple s’est marié le samedi 14 mai lors d’une cérémonie réservée aux adultes (à l’exception de leur fille Ella et de ses deux amis) à Cabo San Lucas, au Mexique, un lieu inspiré d’un précédent voyage que le couple a effectué en 2016 lorsque Tika était enceinte d’Ella.

“C’était si beau et ce n’était pas trop loin de la Californie, donc c’était un voyage facile”, a déclaré le Sumpter. LES MARIÉES.

Sumpter voulait que le week-end de mariage soit une célébration décontractée et relaxante de trois jours qui servirait également de façon spéciale de traiter leurs invités.

“Je voulais que tout le monde se sente pris en charge, passe un bon moment et ait l’impression d’être en vacances”, a déclaré Tika. “C’était un mariage réservé aux adultes, et je n’ai jamais vu mes amis aussi heureux de leur vie. Ils se promènent en disant: “Hé, comment ça va?” Ils aimaient la vie, et cela ressemblait à quelque chose que nous avions pu leur donner.

La robe de mariée de Tika Sumpter était l’une des quatre qu’elle a essayées

Tika a également parlé avec LES MARIÉES à propos de la robe de mariée sans bretelles Galia Lahav qu’elle portait pour marcher dans l’allée.

“J’ai tout de suite su. Ce n’était pas à propos de la destination. C’était à propos de ce que je ressentais dans la robe. Je voulais me sentir sexy, mais je voulais aussi me sentir comme une mariée. C’est mon premier et dernier mariage, je prie, alors je voulais juste faire exploser tout ça », dit Tika.

Sumpter portait une mini couronne et un voile de Galia Lahav pour compléter son look. Elle a ajouté que se préparer pour son mariage n’avait rien à voir avec la préparation d’un tapis rouge.

«Je suis généralement anxieux devant un tapis rouge. Il y a un niveau de pression différent à cela », admet Tika. « Cela ne ressemblait pas à de la pression. Ce jour a été l’un des jours les plus spéciaux de ma vie en plus d’avoir ma fille, et je veux juste me sentir et avoir l’air spécial. Quand ce sentiment est venu, j’ai su que c’était ça. Un tapis rouge, c’est pour le travail, n’est-ce pas ? C’est pour nos vies.

Bien que la destination n’ait pas dicté la robe pour l’occasion, Tika a déclaré que l’emplacement avait pris en compte sa décision de garder ses cheveux (coiffés par Annagjd Taylor) et son maquillage (fait par Kristene Bernard) simples pour sa journée spéciale.

“Je ne voulais pas avoir à m’en mêler, surtout pour un mariage à la plage”, Tika dit BRIDES.

La mère de Tika Sumpter l’a accompagnée le jour de son mariage

Le marié est devenu un peu ému alors que Tika descendait l’allée avec sa mère Janice à ses côtés, avec la chanson “Perfect” d’Ed Sheeran en arrière-plan.

“Mon père, Arthur Curtis Sumpter, est mort quand j’avais 13 ans, malheureusement. Je suis tellement reconnaissante que ma mère ait pu voir ce moment », Tika a dit aux mariées de son entrée significative. “Alors que nous marchions dans l’allée, tout d’un coup, le vent s’est vraiment mis à souffler et j’ai pensé:” Est-ce une bénédiction? Qu’est-ce que c’est ?’ », se souvient Tika. “Ma mère était occupée à essayer de s’assurer que le dos de ma robe allait bien, mais j’étais vraiment en paix. Pour moi, rien ne pouvait mal tourner à ce moment-là.

Alors incroyable non? Je suis presque sûr que les gens spirituels parmi nous diraient que son père était certainement là pour la surveiller aussi.

Tika et Nick ont ​​échangé des vœux qu’ils ont écrits eux-mêmes, avec leur fille Ella à leurs côtés à l’autel.

“Je pense que nous voulions surtout être honnêtes les uns avec les autres”, dit la mariée à propos de leurs promesses cérémonielles. “Nous avons non seulement passé en revue les grandes choses, mais nous avons également reconnu les difficultés que nous avons rencontrées pour nous amener au point où nous en sommes maintenant.” “[Actor] Michael Ealy m’a dit après : “Votre fille a pu voir à quoi ressemble l’amour à travers vous qui vous réunissez”, se souvient Tika. “C’était magnifique d’avoir ma fille là-bas et de savoir qu’elle s’en souviendra pour toujours.”

Pour sa part, Ella s’est surtout concentrée sur ce qui vient après les vœux — le KISS !

“Après la cérémonie, nous étions comme, ‘Qu’en avez-vous pensé?’ Et Ella a dit : ‘J’attendais juste que vous vous embrassiez !’ »

Super mignon non ?

Tika Sumpter a rencontré son mari dans “The Haves and the Have Nots” de Tyler Perry

Michael Ealy n’était pas le seul visage célèbre à l’événement. Tyler Perry s’est en fait rendu sur le podium pour porter un toast au couple, qui s’est rencontré sur le tournage de son émission “The Haves and the Have Nots”.

“Nous sommes de grands amis, donc entendre les deux extrémités des histoires – quand les choses allaient mal et les choses allaient bien et tout le reste – était tellement génial”, rit Tika.

En fin de compte, Tika Sumpter dit qu’avoir un mariage à destination a fait toute la différence pour qu’elle et son mari puissent vraiment passer du temps de qualité avec tous leurs invités.

“Nick et moi avons vraiment pu voir nos invités, leur parler, et je ne sais pas si cela se serait produit si nous n’avions pas eu de mariage à destination”, a déclaré la mariée.

Après le week-end de mariage, Nick et Tika se sont rendus à Bora Bora pour leur lune de miel, qui était en fait leurs premières vacances en solo en cinq ans ! (NOUS savons que vos parents peuvent s’identifier.) Réfléchissant à leur journée spéciale, Tika dit qu’il n’y a rien qu’elle changerait.

« Le mariage était tout ce que nous voulions et plus encore. Nous avons ri, nous avons pleuré, nous avons dansé. À la fin de la journée, les personnes qui comptaient le plus étaient là, l’endroit avait l’air magnifique et nous sommes tellement reconnaissants d’être mariés à mon homme », dit Tika. “Nous nous sommes amusés. Nous avons eu beaucoup de plaisir!”

Le numéro de destination BRIDES (leur 3e numéro numérique de 2022) est disponible dès maintenant. Obtenez l’histoire complète et les détails ICI.