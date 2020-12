Pleurez-vous les occasions que 2020 vous a enlevées et toutes les tenues que vous ne pouviez pas porter? Eh bien, vous n’êtes pas seul dans ce cas, car un chien à la mode ressent la même chose et montre maintenant sa collection de tenues sur Instagram.

Tika, la chienne, qui est une influenceuse de mode sur Instagram, a récemment mis en ligne une vidéo qui montre toutes les tenues qu’elle avait prévu de porter cette année mais ne pouvait pas à cause de la coronavirus confinement. La vidéo a été réalisée à l’origine pour TikTok et a ensuite été téléchargée sur Instagram à la demande générale.

Dans la vidéo, l’influenceuse des médias sociaux Loren Pages raconte la tragédie de la mode de Tika. Alors que Tika regarde la caméra avec ses grands yeux brillants, Loren a déclaré que Tika avait prévu diverses tenues mignonnes pour cette année, mais qu’elle n’avait pas eu la chance de les porter. Tika porte ensuite toutes les tenues lumineuses, classiques et colorées qu’elle avait prévues pour les différentes occasions cette année – du col roulé à imprimé dalmatien à une robe à volants multicolore.

Le message a reçu plus de 4,09 866 likes. Dans l’un des commentaires, il a également été mentionné que la vidéo avait recueilli plus de 17 millions de vues.

Les fans et les abonnés de Tika ont commenté qu’ils aimeraient voir plus de ce contenu car cela les aide à gérer le blues de verrouillage. La rédactrice en chef du magazine InStyle, Laura Brown, a déclaré: «Je pourrais en prendre cinq de plus. Je dis juste.

Un autre fan a commenté: «Je voudrais sauter dans la tête de Tika pendant un moment et savoir à quoi elle pense?» L’actrice américaine Brooke Shields a commenté: « Je ne peux pas m’arrêter de regarder ça. »

Tika a également informé ses followers des marques d’où elle obtient généralement ses tenues à la mode. La chemise à imprimé violet que Tika porte au début de la vidéo provient de la marque Sebastian Says, basée en Australie et connue pour ses tenues de chien bohème, tandis que la robe à volants que Tika portait provenait de la maison de couture italienne Hound Around.

https://www.instagram.com/p/CIqYjSLBmig/?utm_source=ig_web_copy_link

Le col roulé multicolore que portait Tika était de Shantell Design. La marque propose une collection variée de vêtements d’hiver à la mode. Des bonnets en laine colorés aux pulls et aux silencieux, la marque propose une collection intéressante.

Dogs Wardrobe Com est une autre marque qui propose une large collection de bonnets en laine.

Tika est devenue une influenceuse de mode, en particulier pour les chiens qui ont grandi en regardant des films comme Devil Wears Prada, Confessions of a Shopaholic. Sur Instagram, Tika the Iggy compte plus de 357000 abonnés.