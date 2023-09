Tigst Assefa bat le record du monde du marathon féminin de plus de 2 minutes à Berlin

BERLIN (AP) — Tigst Assefa a battu le record du monde féminin de plus de deux minutes dimanche au marathon de Berlin, alors qu’Eliud Kipchoge a remporté la course masculine pour la cinquième fois mais n’a pas pu battre son propre record.

La coureuse éthiopienne Assefa, vainqueur à Berlin il y a un an, a couru en 2 heures, 11 minutes et 53 secondes pour battre le précédent record féminin de 2:14:04 établi par Brigid Kotsgei au marathon de Chicago en 2019.

Kipchoge a couru seul à partir de 32 kilomètres (20 miles), mais a légèrement ralenti vers la fin. Son temps de 2 heures, 2 minutes et 42 secondes était à plus d’une minute et demie du record qu’il avait établi à Berlin l’année dernière.

Kipchoge a franchi la barrière des deux heures à Vienne en 2019 en courant en 1:59:40, mais cela n’a pas été officiellement considéré comme le record du monde. Il participait à une épreuve non conforme au règlement car adaptée à son époque, avec des groupes de stimulateurs cardiaques et des boissons livrées par un cycliste.

Le groupe environnemental allemand Last Generation avait annoncé son intention de perturber le marathon de Berlin. La police et le personnel de sécurité ont empêché un groupe de personnes de bloquer le parcours peu avant le départ de la course et de la peinture orange a été éclaboussée sur la route.

