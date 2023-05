Tigres UANL contre Guadalajara – Rapport de match de football – 25 mai 2023

Les finalistes de la Clausura 2023, Tigres UANL et Chivas, ont fait match nul 0-0 jeudi lors du match aller de la série de championnats Liga MX.

Tenu dans un Estadio Universitario à guichets fermés et bruyant, le match éliminatoire n’a initialement pas réussi à rencontrer l’énergie des tribunes.

Sur le terrain en première mi-temps, les deux équipes semblaient nerveuses avec une poignée de tirs non cadrés et quelques erreurs notables. Alors que le défenseur des Chivas Antonio Briseño a évité de justesse de marquer un but contre son camp sur un mauvais dégagement, le milieu de terrain des Tigres Fernando Gorriaran a raté une passe près de sa surface qui a presque conduit à un but pour les visiteurs.

Jouant à l’extérieur, Chivas était défensivement compact contre les Tigres, s’asseyant parfois prudemment dans une formation 4-5-1 qui a aidé à maintenir un score de 0-0 au coup de sifflet de la mi-temps.

En seconde période, les hôtes ont commencé à monter plus haut sur le terrain grâce à des remplacements offensifs du nouveau manager Robert Dante Siboldi. Avec des options de banc comme Jesus Garza, Juan Pablo Vigon, Nicolas Lopez et Nicolas Ibañez tous sur le terrain à la 68e minute, Tigres a utilisé une approche plus verticale dans les dernières étapes du match.

Visant à conserver un précieux match nul à l’extérieur, le manager de Chivas, Veljko Paunović, a gardé son équipe organisée défensivement, s’engageant plus tard dans une ligne de fond à 5 avec ses propres remplacements en seconde période. Malgré un élan offensif supplémentaire, les Tigres n’ont rien réussi à battre le gardien de Chivas Miguel « Wacho » Jimenez, terminant finalement leur match à domicile avec un match nul 0-0.

Dimanche, Chivas accueillera le match retour de la finale de la Liga MX à l’Estadio Akron. Si le club de Guadalajara devait remporter le championnat, il égalerait le record absolu de 13 titres de champion détenus par ses rivaux, Club Amérique.

Quant aux Tigres, un trophée Liga MX clôturerait leur saison compliquée sur une note étonnamment élevée. Avec des résultats incohérents et Siboldi comme troisième manager depuis février, l’équipe de Nuevo Leon visera son cinquième championnat de la ligue au cours de la dernière décennie.