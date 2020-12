La MLS attend toujours sa première victoire en Ligue des champions de la CONCACAF depuis 2000, tandis que l’emprise de la Liga MX sur la couronne continentale se poursuit. Getty

En 2019, l’attaquant français des Tigres, André-Pierre Gignac, avait déclaré qu’il ne raccrocherait pas les crampons avant d’avoir remporté « ce foutu trophée ». Après trois défaites finales de la Ligue des Champions de la CONCACAF en quatre saisons, Gignac et toute l’institution des Tigres – l’autoproclamée «équipe de la décennie» en Liga MX – s’étaient épris de soulever le CCL et de réserver une place à la Coupe du monde des clubs.

Enfin, c’est arrivé mardi, l’équipe de Nuevo Leon remportant une victoire 2-1 en finale contre le LAFC à Orlando, même si la galante équipe de MLS dirigée par Carlos Vela l’a poussée à sa limite absolue. Le LAFC a causé de vrais problèmes aux Tigres avec son pressage incessant pendant une grande partie de la finale, mais c’est Gignac, qui avait très peu fait tout le match, qui a inscrit le vainqueur du bord de la surface de réparation à six minutes du temps. « Enfin, nous avons gagné cette fichue coupe de garçons! » Gignac a crié dans son interview télévisée après le match, faisant référence à son commentaire précédent.

2 Liés

Était-ce mérité pendant les 90 minutes? Probablement à peu près, mais à la 61e minute, Tigres avait pris du retard face à un but de Diego Rossi qui impliquait un jeu de préparation depuis l’arrière droit, ce qui en fait un candidat pour l’un des meilleurs buts qu’une finale de la CCL ait jamais vu.

Mis à part ce moment de brillance, ce n’était pas un classique pour le neutre. Il y a eu 40 fautes (17 de Tigres, 23 de LAFC), mais c’était tactiquement intéressant, ces deux équipes ayant l’habitude de dominer la possession dans leurs ligues nationales. Tigres a essayé de passer le ballon par l’arrière, mais LAFC claquait à chaque fois que le ballon était déplacé vers le milieu de terrain. Le problème pour LAFC était que lorsqu’il récupérait le ballon, il ne pouvait pas réussir à amener Rossi ou Vela sur le ballon dans des positions dangereuses aussi souvent que d’habitude.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

« C’est un titre que nous avons cherché et essayé de gagner trois fois, mais nous n’avons jamais réussi », a déclaré l’entraîneur des Tigres Ricardo « Tuca » Ferretti lors d’une vidéoconférence après le match. « Nous avons eu beaucoup de critiques, certaines pas très gentilles. Aujourd’hui, l’équipe a réussi contre une grande équipe. »

« Personnellement, j’aime beaucoup comment [LAFC head coach Bob] Bradley gère, s’entraîne et son équipe joue « , a-t-il poursuivi. » Nous avons battu un grand adversaire qui joue bien avec le ballon, récupère bien avec [sometimes] une haute presse, [sometimes] une presse basse et de tous les côtés. «

Bradley était visiblement et naturellement déçu de sa conférence de presse d’après-match. « Notre équipe grandit, nous avons joué du très bon football », a-t-il déclaré.

Bradley n’a pas pris trop de bienveillance pour une question sur l’écart entre la Liga MX et la MLS, un sujet de beaucoup de discussions sur Internet, mais l’un des deux entraîneurs a cherché à éviter. «Ces choses dont je ne me soucie pas moins», dit-il.

Pourtant, il n’y a pas de regard au-delà du fait que la sécheresse de la MLS dans la compétition de clubs de la CONCACAF est maintenant prête à s’étendre au-delà de deux décennies, alors que les équipes mexicaines ont maintenant remporté les 15 dernières éditions. Les clubs de Liga MX dominent la CONCACAF comme aucune autre équipe nationale dans aucune autre confédération. Chaque année, les clubs de la MLS ne remportent pas le titre, la pression et même le désespoir pour le faire augmentent.

Le but d’André-Pierre Gignac a ajouté la Ligue des champions de la CONCACAF aux quatre titres de Liga MX qu’il a remportés depuis son arrivée aux Tigres. Alex Menendez / Getty Images

La réalité rationnelle est que les jeux sont devenus de plus en plus compétitifs, les équipes MLS ayant remporté 13 des 31 derniers matchs entre les clubs des ligues au cours des trois dernières années de la compétition. Les défaites du LAFC contre le Club Leon, Cruz Azul et le Club America en route vers la finale ont également fait tourner les têtes non seulement en raison des résultats, mais aussi en raison d’un style de jeu agressivement offensif, riche en capacités techniques et basé sur la possession. , contrairement aux vieux stéréotypes des équipes MLS qui s’assoient et frappent sur les compteurs.

Aucun club de Liga MX ne pouvait se permettre Carlos Vela, qui avait joué un rôle clé dans ces victoires contre les équipes de Liga MX. Mais le Mexicain accusé d’avoir remporté le premier titre CONCACAF de la MLS depuis 2000 n’a pas été en mesure de conjurer la même magie qui l’a vu marquer cinq fois lors des quatre premiers matchs du tournoi.

Cette défaite ressemblera à une occasion manquée pour l’équipe de Bradley, aussi dure que cela puisse paraître après une course positive vers la finale au cours de la troisième année d’existence de la franchise. Dans une 2020 imparfaite perturbée par la pandémie COVID-19, la CONCACAF a organisé le tournoi dans une bulle d’Orlando et réduit les quarts de finale de deux manches à une. Pour les équipes de la MLS, ne pas se rendre au Mexique – en particulier dans les stades en altitude – et ne jouer que plus de 90 minutes offrait de meilleures chances de succès.

À la fin, cependant, les Tigres se sont ralliés par derrière, égalisant grâce à une tête de Hugo Ayala à la 72e minute. À partir de là, Tigres a dominé la fin du match, le LAFC semblant se fatiguer et devenir nerveux à l’arrière. L’international mexicain Luis « Chaka« Rodriguez a testé la ligne arrière quand il a fait irruption sur la droite et a coupé à l’intérieur, quadrillant une passe à Gignac, qui ne s’est pas trompé avec l’arrivée. L’ancien international français de 35 ans, citoyen mexicain naturalisé et icône Tigres, a connu de nombreux sommets au Mexique après avoir remporté quatre titres de Liga MX. Pour un joueur qui a défié la sagesse conventionnelle en 2015 en rejetant les meilleures ligues européennes et en se dirigeant vers le Mexique, soulever «ce foutu trophée» aurait été particulièrement agréable.