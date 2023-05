Tigres et Chivas gagnent de manière spectaculaire pour organiser la finale de la Liga MX

Après une paire de demi-finales retour spectaculaires ce week-end, Tigres et Chivas de Guadalajara se rencontrent en finale de la Liga MX. Les deux clubs ont utilisé des buts en seconde période pour atteindre la finale de la phase Clausura de la Liga MX. La finale, un match nul à part entière, aura lieu les 25 et 28 mai.

Ce sont deux des équipes les plus performantes lorsqu’il s’agit de gagner des ligues en Liga MX. Avec une victoire, Chivas égaliserait le Club América pour le plus grand nombre de titres de champion de l’histoire de l’élite mexicaine avec 13. Tigres UANL, d’autre part, égaliserait León pour le cinquième plus grand nombre de titres de Liga MX de l’histoire avec huit s’il peut gagner sur deux manches.

Le programme télévisé de la Liga MX contiendra les horaires et les lieux pour regarder ces matchs aux États-Unis. Tigres accueille le match aller avant que Chivas n’accueille le second. Si les deux manches de la finale ressemblent à la demi-finale, ce sera une montre dramatique.

Notre choix : Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Comment Tigres et Chivas ont atteint la finale de la Liga MX

Les Tigres éliminent les champions de la saison régulière

Tigres a affronté Monterrey en demi-finale, qui était de loin la meilleure équipe de la saison régulière de la phase Clausura. En fait, Monterrey a remporté 13 victoires en 17 matchs en saison régulière. Cependant, il n’a pas pu trouver de victoire contre Tigres UANL dans aucun des matchs de demi-finale.

Lors du match aller à l’Estadio Universitario, Sebastian Cordova a trouvé un égaliseur en seconde période pour l’envoyer au niveau de Monterrey. À la 75e minute de cette bataille retour, Monterrey pensait avoir trouvé une avance. Cependant, VAR a montré que le ballon avait touché Luis Romo de Monterrey à la main lors d’un corner. Pas plus de deux minutes après cette décision, Sebastian Cordova était à nouveau l’homme des Tigres. Il a fourni une piste qui Rayados ne pouvait pas correspondre.

Chivas achève son retour en seconde période

De l’autre côté de la fourchette, Chivas de Guadalajara et Club America ont joué un drame majeur. Malgré la victoire de l’América à Chivas au match aller, 1-0, Chivas a choqué l’Estadio Azteca. Ronaldo Cisneros a égalisé à la 19e minute. Cependant, América reprenait son avantage à la 57e minute.

Ensuite, Chivas a marqué une paire de buts en 12 minutes pour étourdir les hôtes. Le premier fut une frappe sensationnelle d’Alan Mozo sur un coup franc.

Jesús Orozco a livré le vainqueur à la 88e minute sur une tête pour donner à Chivas la victoire au total.

Cette victoire envoie Chivas à sa première finale de Liga MX depuis sa victoire dans la phase Clausura en 2017. L’équipe que Chivas a vaincue lors de cette finale de Liga MX n’était autre que Tigres UANL.

PHOTO : IMAGO / Agence MexSport