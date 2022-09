‘Tigre Zinda Hai?’ Les réclamations d’observations de tigres par les habitants reviennent dans le village du Gujarat

C’est la deuxième ou la troisième fois que l’observation d’un tigre est revendiquée au Gujarat. Cela a été revendiqué par les habitants du village de Pandarwada, dans le district de Mahisagar, qui ont déclaré qu’un tigre rôdait dans leur région depuis 15 jours. Les habitants du village Pandarwada de Khanpur taluk disent que ce tigre est venu de la zone forestière au cours des 15 derniers jours.

En dehors de cela, les gens ont affirmé que les tigres tuaient leur bétail. La peur est telle qu’elle donne aux villageois des nuits blanches car ils sont incapables de dormir même la nuit à cause de la peur. C’est la raison pour laquelle la population locale ne permet pas à ses enfants de jouer à l’extérieur de la maison. Cependant, aucune confirmation n’a été faite par le Département des forêts à ce sujet. Si cette affirmation s’avère valide et s’avère vraie, le Gujarat deviendra la seule région au monde où les tigres, les léopards et les lions vivent ensemble.

Qu’ont dit les villageois ?

Les villageois revendiquent la mise à mort de leur bétail par les tigres. On dit que les tigres sortent de la forêt la nuit pour chasser leurs chèvres et leurs buffles. Par conséquent, les habitants du village de Pandarwada ont également donné cette information au Département des forêts. Après cette nouvelle, une recherche du tigre a été lancée par le département des forêts. À l’heure actuelle, là où les animaux ont été tués, des photos sont prises des marques de dents sur l’animal tué, des marques de griffes sur le sol et les environs de cet endroit.

L’équipe gujarati de News18 a également des photographies de marques de griffes dans la zone où le tigre a chassé les animaux. La présence d’un tigre n’est pas nouvelle au Gujarat. En 2019, les habitants avaient affirmé que la présence d’un tigre avait été marquée plus tôt également dans la région de Lunawada. A cette époque, les villageois ont pris des photos et les ont remises au département des forêts en prétendant qu’elles appartenaient à des tigres. Cependant, plus tard, le corps du tigre a été retrouvé dans la forêt du village. Au cours de celle-ci, la population locale a également accusé le département des forêts de grave négligence. Maintenant, encore une fois, les habitants du village de Pandarwada du district de Mahisagar ont revendiqué la présence d’un tigre.

Sur les revendications des villageois, l’équipe de News18 a contacté le chef des forêts du district. Cependant, les responsables forestiers n’ont pas encore confirmé la présence du tigre. Il a dit que parfois les gens pensent que les léopards sont des tigres la nuit. À l’heure actuelle, le Département des forêts recueille des preuves du tigre selon la revendication du peuple.

Une fierté pour le Gujarat

La présence de tigres peut être un sujet de fierté pour le Gujarat. Le Gujarat a été un habitat naturel de lions et de léopards et s’il est confirmé qu’il y a des tigres dans les forêts, alors ce sera une question de fierté pour le Gujarat. Maintenant, si l’existence des tigres est également prouvée, alors le Gujarat deviendra la seule région au monde où les tigres, les lions et les léopards cohabiteront.

Un tigre est apparu en 2019

Il y a eu de nombreuses positions au cours des dernières années lorsque des tigres ont été aperçus par la population locale. L’année dernière en 2019, un tigre a été vu à Mahisagar. Plus tôt en 1985, un tigre a été vu au Gujarat. En 1985, un tigre a été aperçu à Dang dans la région sud du Gujarat. Un tigre est mort dans un accident de la route à peu près au même moment.

