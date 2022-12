Tigre royal du Bengale repéré dans le fleuve Brahmapoutre à Guwahati, sauvé

Un tigre royal du Bengale qui a été repéré dans le fleuve Brahmapoutre ici mardi et qui s’était réfugié parmi les rochers de l’île aux paons a été tranquillisé et emmené au zoo d’État d’Assam ici, a déclaré un responsable forestier.

Le gros chat a été repéré pour la première fois dans la rivière près du Raj Bhawan par des promeneurs matinaux et des bateliers poussés par le courant vers l’île fluviale où le temple Umananda est situé au sommet d’une colline.

Ils ont informé le service forestier et une équipe de secours, comprenant des vétérinaires, s’est précipitée sur place à bord de bateaux.

Le tigre en atteignant l’île s’était dirigé vers les rochers qui l’entouraient et s’y était abrité.

L’exercice par le département des forêts pour tranquilliser le gros félin et le capturer a duré plus de dix heures, a déclaré le responsable.

Aucun détail sur le tigre n’a été partagé par le département des forêts.

Le Brahmapoutre coule le long du côté droit de la ville et l’île aux paons, considérée comme la plus petite île fluviale habitée du monde, se trouve en son milieu et juste en face du bureau du sous-commissaire de Kamrup.

Les travailleurs forestiers ont eu du mal à tranquilliser le tigre car il était éloigné de la rive du fleuve. “Le tigre était coincé entre deux gros rochers et l’équipe de secours a dû mener l’opération avec beaucoup de prudence”, a-t-il expliqué.

Il y avait le double danger que le tigre retombe dans la rivière et se noie, tandis qu’il y avait aussi la crainte qu’il ne soit pas complètement tranquillisé et qu’il puisse attaquer les membres de l’équipe de secours, a-t-il dit.

“Une fois que l’équipe s’est assurée que le tigre était complètement tranquillisé, ils ont pu le sauver, le capturer et le mettre dans une cage. Cela a pris un temps considérable car l’espace entre les rochers était très étroit”, a-t-il déclaré.

Les vétérinaires examineront minutieusement le tigre et il sera probablement relâché dans la nature après s’être assuré qu’il est en bonne santé, a déclaré le responsable.

Les photographies des rayures du tigre seront prises pour vérifier son identité et s’il fait partie de la base de données existante avec le département, a-t-il ajouté.

Le tigre pourrait s’être égaré du parc national d’Orang dans le district de Darrang, à environ 150 km, et a probablement été emporté par le fort courant du Brahmapoutre alors qu’il en buvait de l’eau, a déclaré le responsable forestier.

Les prêtres du temple, qui est dédié au Seigneur Shiva, ainsi que d’autres fidèles et touristes ont été évacués par le personnel de la NDRF dans son bateau, garé près de la rive de la rivière près de Jahaj Ghat ici. Les prêtres du temple résident dans l’île.

Le temple Umananda, qui attire un grand nombre de fidèles, a été construit par le roi Ahom Gadadhar Singha dans la dernière décennie du XVIIe siècle. DG PTI

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)