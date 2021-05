Une vidéo bizarre a fait surface en ligne dans laquelle un tigre du Bengale peut être vu rôder dans la cour avant d’une maison dans l’ouest de Houston, au Texas, lundi matin. Un résident du bloc 1100 d’Ivy Wall Drive près de l’intersection de l’autoroute 6 et de Memorial Drive a signalé à la police l’existence de l’animal sauvage vers 5 h 30, heure locale. Selon le centre de commandement de la police de Houston, le résident paniqué Raconté la police que le tigre «avait un collier autour du cou» et fixait les habitants. Certains voisins avaient également commencé à venir dans la rue avec des «fusils».

Lorsque les flics sont arrivés sur place, des voisins leur ont dit qu’une personne inconnue était venue dans une Jeep Cherokee blanche, avait maîtrisé le tigre et l’avait emporté. On ne sait pas à qui appartenait l’animal et d’où il venait. Plusieurs vidéos et photos de l’incident ont été partagées sur les réseaux sociaux qui ont choqué les internautes.

Dans une vidéo, on peut voir le gros chat avec un collier errant dans un quartier résidentiel. Un homme inconnu peut également être vu dans le clip montrant ce qui semble être une arme à feu sur l’animal sauvage. Il crie également à un autre homme, qui semble être le propriétaire, d’emmener le tigre à l’intérieur. Le propriétaire lui assure qu’il mettra la main sur l’animal sauvage.

Depuis que la vidéo a atterri sur Internet, elle a recueilli plus de cinq vues lakh.

Le propriétaire apparent attrape finalement le tigre et l’emmène.

Pendant ce temps, certains internautes étaient curieux du bien-être du tigre et se demandaient également s’il était légal de garder un gros chat au Texas. L’homme n’a pas semblé tirer sur le tigre pendant la vidéo de 54 secondes, c’est donc un soulagement pour tous les amoureux des animaux.

Ce n’est pas un tigre mature. J’espère que ce type ne l’a pas tourné et que quelqu’un est venu le chercher. – Stu Stock (@NFLStu) 10 mai 2021

L’élevage de ces animaux sauvages pour le divertissement des ppl est horrible et tellement irresponsable. Je suis sûr que ce chat a passé la majeure partie de sa vie dans une cage. J’aurais aimé que nous ayons des lois plus strictes sur la possession de grands chats. – Whitney Hudson (@AugustLawrence_) 10 mai 2021

De plus, personne n’aurait été blessé lors de la présence de l’animal sauvage dans la rue.

