Tigre de Tasmanie : les scientifiques planifient sa résurrection

Près de 100 ans après son extinction, le tigre de Tasmanie pourrait revivre. Les scientifiques veulent ressusciter le carnivore rayé marsupial, officiellement connu sous le nom de thylacine, qui parcourait autrefois la brousse australienne.

L’ambitieux projet exploitera les progrès de la génétique, de la récupération d’ADN ancien et de la reproduction artificielle pour ramener l’animal.

“Nous préconisons fortement que nous devons d’abord et avant tout protéger notre biodiversité contre de nouvelles extinctions, mais malheureusement, nous ne constatons pas de ralentissement de la perte d’espèces”, a déclaré Andrew Pask, professeur à l’Université de Melbourne et responsable de son Thylacine Integrated Génétique Restoration Research Lab, qui dirige l’initiative.

“Cette technologie offre une chance de corriger cela et pourrait être appliquée dans des circonstances exceptionnelles où des espèces fondamentales ont été perdues”, a-t-il ajouté.

Le projet est une collaboration avec Colossal Biosciences, fondée par l’entrepreneur technologique Ben Lamm et le généticien de la Harvard Medical School George Church, qui travaillent sur un projet tout aussi ambitieux, sinon plus audacieux, de 15 millions de dollars pour ramener le mammouth laineux sous une forme modifiée.

De la taille d’un coyote, le thylacine a disparu il y a environ 2 000 ans pratiquement partout sauf l’île australienne de Tasmanie. En tant que seul prédateur marsupial au sommet ayant vécu à l’époque moderne, il a joué un rôle clé dans son écosystème, mais cela l’a également rendu impopulaire auprès des humains.

Les colons européens sur l’île dans les années 1800 ont blâmé les thylacines pour les pertes de bétail (bien que, dans la plupart des cas, les chiens sauvages et l’habitat humain mauvaise gestion étaient en fait les coupables), et ils ont chassé les tigres de Tasmanie timides et semi-nocturnes jusqu’au point d’extinction.

Le dernier thylacine vivant en captivité, nommé Benjamin, est mort d’exposition en 1936 au zoo de Beaumaris à Hobart, en Tasmanie. Cette perte monumentale s’est produite peu de temps après que les thylacines aient obtenu le statut de protection, mais il était trop tard pour sauver l’espèce.

Le projet implique plusieurs étapes compliquées qui intègrent une science et une technologie de pointe, telles que l’édition de gènes et la construction d’utérus artificiels.

Tout d’abord, l’équipe établira un plan détaillé génome de l’animal éteint et comparez-le avec celui de son parent vivant le plus proche – un marsupial carnivore de la taille d’une souris appelé le dunnart à queue grasse – pour identifier les différences.

“Nous prélevons ensuite des cellules vivantes de notre dunnart et éditons leur ADN à chaque endroit où il diffère du thylacine. Nous concevons essentiellement notre cellule dunnart pour qu’elle devienne une cellule de tigre de Tasmanie”, a expliqué Pask.

Une fois que l’équipe a réussi à programmer une cellule, Pask a déclaré que les cellules souches et les techniques de reproduction impliquant des dunnarts en tant que substituts « transformeraient cette cellule en un animal vivant ».

“Notre objectif ultime avec cette technologie est de restaurer ces espèces dans la nature, où elles ont joué un rôle absolument essentiel dans l’écosystème. Notre espoir ultime est donc que vous les reverriez un jour dans la brousse de Tasmanie”, a-t-il déclaré.

Le dunnart à queue grasse est beaucoup plus petit qu’un tigre de Tasmanie adulte, mais Pask a déclaré que tous les marsupiaux donnent naissance à de minuscules petits, parfois aussi petits qu’un grain de riz. Cela signifie que même un marsupial de la taille d’une souris pourrait servir de mère porteuse pour un animal adulte beaucoup plus gros comme le thylacine, du moins dans les premiers stades.

Réintroduire le thylacine dans son ancienne habitude devrait être fait avec beaucoup de prudence, a ajouté Pask.

“Toute libération comme celle-ci nécessite d’étudier l’animal et son interaction dans l’écosystème pendant de nombreuses saisons et dans de vastes zones de terres fermées avant d’envisager un réensemencement complet”, a-t-il déclaré.

L’équipe n’a pas fixé de calendrier pour le projet, mais Lamm a déclaré qu’il pensait que les progrès seraient plus rapides que les efforts pour ramener le mammouth laineux, notant que les éléphants mettent beaucoup plus de temps à gestation que les dunnarts.

Les techniques pourraient également aider les marsupiaux vivants, tels que le diable de Tasmanie, à éviter le sort du thylacine alors qu’ils sont aux prises avec l’intensification des feux de brousse à la suite de la crise climatique.

“Les technologies que nous développons pour éteindre le thylacine ont toutes des avantages immédiats en matière de conservation – en ce moment – pour protéger les espèces marsupiales. Des biobanques de tissus congelés provenant de populations marsupiales vivantes ont été collectées pour se protéger contre l’extinction des incendies”, a déclaré Pask via e-mail.

“Cependant, nous n’avons toujours pas la technologie pour prendre ce tissu – créer des cellules souches marsupiales – et ensuite transformer ces cellules en un animal vivant. C’est la technologie que nous développerons dans le cadre de ce projet.”

La voie à suivre, cependant, n’est pas tranchée. Tom Gilbert, professeur à l’Institut GLOBE de l’Université de Copenhague, a déclaré qu’il existe des limites importantes à la désextinction.

Recréer le génome complet d’un animal perdu à partir d’ADN contenu dans d’anciens squelettes de thylacine est extrêmement difficile, et certaines informations génétiques seront donc manquantes, a expliqué Gilbert, qui est également directeur du Centre d’hologénomique évolutive de la Fondation nationale danoise pour la recherche. Il a étudié la résurrection du rat éteint de l’île Christmas, également connu sous le nom de rat de Maclear, mais n’est pas impliqué dans le projet thylacine. L’équipe ne sera pas en mesure de recréer exactement le thylacine, mais finira par créer un animal hybride, une forme modifiée de thylacine.

“Il est peu probable que nous obtenions la séquence complète du génome de l’espèce éteinte, nous ne pourrons donc jamais recréer complètement le génome de la forme perdue. Il y aura toujours des parties qui ne pourront pas être modifiées”, Gilbert dit par e-mail.

“Ils devront choisir les changements à apporter. Et ainsi le résultat sera un hybride.”

Il est possible, a-t-il dit, qu’un thylacine hybride génétiquement imparfait ait des problèmes de santé et ne survive pas sans beaucoup d’aide de la part des humains. D’autres experts remettent en question le concept même de dépenser des dizaines de millions de dollars dans des tentatives de désextinction alors que tant d’animaux vivants sont sur le point de disparaître.

“Pour moi, le véritable avantage de tout projet de désextinction comme celui-ci est sa génialité. Le faire me semble très justifié simplement parce que cela excitera les gens à propos de la science, de la nature, de la conservation”, a déclaré Gilbert.

“Et nous avons certainement besoin de cela chez les merveilleux citoyens de notre monde si nous voulons survivre dans le futur. Mais … les parties prenantes réalisent-elles que ce qu’elles obtiendront ne sera pas le thylacine mais un hybride imparfait? Ce que nous faisons ‘ Il faut encore plus de gens déçus (ou) se sentant trompés par la science.”