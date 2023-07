Tigre à l’Open ? Amateur Tiger Christensen, nommé en partie d’après Tiger Woods, prêt pour ses débuts majeurs | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Retour sur quelques-uns des meilleurs moments des trois victoires de Tiger Woods à l’Open

Tiger Woods sera un absent notable lorsque le 151e Open aura lieu ce mois-ci, bien qu’il y aura toujours la possibilité pour un Tiger d’impressionner au Royal Liverpool.

Woods manque la dernière majeure masculine de l’année alors qu’il continue de se remettre d’une intervention chirurgicale en avril pour traiter « l’arthrite post-traumatique » et une fracture antérieure de son talus, un os dans l’articulation de la cheville, n’ayant fait que cinq départs sur le PGA Tour depuis son accident de voiture menaçant sa carrière en février 2021.

Le 15 fois champion majeur est incapable de concourir à Hoylake, où il a remporté le Claret Jug en 2006 quelques mois seulement après la mort de son père, mais un Tiger figurera sur le terrain après l’amateur allemand Tiger Christensen – nommé en partie à cause de Woods – a progressé jusqu’aux qualifications finales.

« Mon père a commencé à jouer au golf un an avant ma naissance », a déclaré Christensen Sports du ciel. Ils ne savaient pas comment m’appeler et il avait aussi un très bon ami en Allemagne qui était boxeur.

« Son surnom était Tiger in the boxing ring et mon père a pensé que c’était un bon nom pour moi, alors avec la combinaison de Tiger Woods, c’était une très bonne idée! »

Tiger Christensen sera parmi le peloton du 151e Open ce mois-ci au Royal Liverpool

Christensen était l’un des cinq joueurs à avoir réussi l’épreuve de qualification de 36 trous à West Lancashire, affichant des rondes de 68 et 67 pour terminer sur neuf sous et gagner une première apparition majeure.

« Je me sentais bien, mon jeu était bon », a déclaré Christensen. « J’ai connu une bonne semaine et j’ai juste essayé d’exécuter mon plan de match. J’ai réussi de nombreux coups roulés et tout s’est bien passé. »

Le joueur de 19 ans originaire de Hambourg a déjà remporté le trophée Jacques Leglise et le championnat européen par équipe des garçons. Christensen a également impressionné dans le golf universitaire pour l’État de l’Arizona après avoir quitté l’État de l’Oklahoma.

« J’ai disputé mon premier événement DP World Tour cette année, ce qui était l’un de mes objectifs, mais maintenant, jouer un championnat majeur va être assez spécial », a ajouté Christensen. « Je vais devoir voir qui j’emmène avec moi, mais ça va être une super expérience.

« J’ai imaginé ce moment plusieurs fois, alors que j’ai disputé la finale de qualification en 2019 et que j’ai disputé la finale de l’US Open cette année. J’ai manqué de justesse là-bas, mais c’est bien de le faire maintenant! »

Christensen cherche maintenant à créer son propre héritage majeur au Royal Liverpool du 20 au 23 juillet, exclusivement en direct sur Sky Sportsinspiré par la carrière record de Woods.

« Pour moi, il est le plus grand de tous les temps », a expliqué Christensen. « Je pense que c’est vraiment spécial ce qu’il a fait pour le jeu et comment il a changé tout le jeu et l’a rendu plus populaire. C’est quelque chose que vous pouvez vraiment admirer. »

